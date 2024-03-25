УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
839 6

Ісландія виділила 2 мільйони євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

ісландія

Ісландський уряд вирішив виділити 2 мільйони євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення з'явилось на сайті уряду Ісландії.

Там йдеться про те, що артилерійські боєприпаси відіграють ключову роль на полі бою, тож Ісландія приєднується до низки інших союзників і зробить внесок обсягом близько 2 млн євро на придбання 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла можливість викупити для потреб України.

Також, Рейк’явік виділить близько 500 тисяч євро на придбання спорядження для українських військовослужбовиць – броні, форми, медичних засобів та засобів гігієни.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували потужну підтримку України. Таким чином ми інвестуємо не лише у захист населення України, але й міжнародного правопорядку у ширшому контексті та наших власнх безпекових інтересів", - підкреслив міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктссон, нагадавши також, що на розгляді в Альтингу (парламенті - Ред.) перебуває стратегія довгострокової підтримки України.

Читайте: З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні військову допомогу на суму €31 млрд, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2356) Ісландія (94) Чехія (1713)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Ісландія, але вибачте, завтра вболіваємо за Україну
показати весь коментар
25.03.2024 19:34 Відповісти
В Ісландії населення меньш ніж у Білій цекви. 300к+. А ми всією країною не здатні с кинутися на ядерну бомбу
показати весь коментар
25.03.2024 19:34 Відповісти
шо таке, два мільйони?
у нас такі суми в сейфах судєй, ліжках таможеників, підвалах чиновників лежать.
у батальйону монако, авто в таку ціну.
показати весь коментар
25.03.2024 19:46 Відповісти
Да, но украинские чиновники, погранцы и военкомы свои деньги не дают, а Страна с 370К+ населения и ВВП в 25 млрд - даёт. Видимо у украинских чиновников просто ценности другие. Так что народу Исландии огромный респект за поддержку. Ну а украинским чиновникам... Ну вы поняли.
показати весь коментар
25.03.2024 21:02 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
25.03.2024 20:43 Відповісти
Даже как то и неудобно завтра их обидеть. Но надо.
показати весь коментар
25.03.2024 23:06 Відповісти
 
 