Ісландія виділила 2 мільйони євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Ісландський уряд вирішив виділити 2 мільйони євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення з'явилось на сайті уряду Ісландії.

Там йдеться про те, що артилерійські боєприпаси відіграють ключову роль на полі бою, тож Ісландія приєднується до низки інших союзників і зробить внесок обсягом близько 2 млн євро на придбання 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла можливість викупити для потреб України.

Також, Рейк’явік виділить близько 500 тисяч євро на придбання спорядження для українських військовослужбовиць – броні, форми, медичних засобів та засобів гігієни.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували потужну підтримку України. Таким чином ми інвестуємо не лише у захист населення України, але й міжнародного правопорядку у ширшому контексті та наших власнх безпекових інтересів", - підкреслив міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктссон, нагадавши також, що на розгляді в Альтингу (парламенті - Ред.) перебуває стратегія довгострокової підтримки України.

Читайте: З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні військову допомогу на суму €31 млрд, - Боррель