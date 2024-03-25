У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару балістикою: 10 постраждалих
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки по столиці. РФ атакувала Київ двома ракетами "Циркон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершено. Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було 2 особи", - ідеться в повідомленні.
За інформацією ДСНС, 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.
Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій.
На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Співпадіння…
після російського удару балістикою