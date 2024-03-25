У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару балістикою: 10 постраждалих

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки по столиці. РФ атакувала Київ двома ракетами "Циркон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершено. Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 16-річну дівчинку. Із них госпіталізовано було 2 особи", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, 25 людей отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС.

Вивезено понад 580 куб. м будівельних конструкцій.

На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки.