За минулу добу на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Росіяни завдали 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, - Генштаб

Сили оборони відбили 45 російських атак на 5 напрямках за минулу добу. Ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Триває сімсот шістдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 45 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої Держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються", - йдеться у вечірньому зведенні.

Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Іскрисківщина Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Мощенка, Костобобрів Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Дем’янівка, Степок Сумської області; Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище Харківської області.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 437 390 осіб (+640 за добу), 6887 танків, 10 877 артсистем, 13 183 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Часів Яр, Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Архангельське, Очеретине та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

Читайте: Українська армія стикнулася із нестачею військових в той час, як законопроєкт про мобілізацію застряг у Раді, - WSJ

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.

Дивіться: Українські військові відбивають російські атаки поблизу Тернів Донецької області. ВIДЕО