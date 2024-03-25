УКР
Новини Агресія Росії проти України
Ракетний удар РФ по Одесі: відомо про чотирьох поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждали три жінки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя - поранення не важкі.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі пролунали вибухи: росіяни атакують місто балістикою

Також Кіпер розповів про ситуацію в місті з енергопостачанням.

"В Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів", - розповів голова ОВА.

Читайте: В Одесі не працюватиме електротранспорт через нічну атаку ворожих "Шахедів"

Як повідомили Сили оборони півдня, ворог застосовує для ударів різні види зброї.

"Знов вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо повибило скління.

Попередньо відомо про 4 поранених", - йдеться в повідомленні.

+14
Але "прогресивне" людство Європи понесло квіти та іграшки до посольств ...країни-терориста. Бо вже не до жертв в Україні ? Бо багато ? І довго ? Втомились від ... українських жертв. Давай щось свіженьке - ***** одразу зреагував пару сотнями своїх підданих на жертовник. Нехай Європа поплачеться ... і над терористами.
25.03.2024 19:42 Відповісти
+6


Дідько - я якраз в цей час додому йшов повз другу станцію ВФ - було таке враження, ніби прямо над головою гепало!

Най би вже вони всі повиздихали!
25.03.2024 19:50 Відповісти
+5
Если человек умер - это надолго, если человек мразь - это навсегда!
25.03.2024 20:18 Відповісти
25.03.2024 19:42 Відповісти
25.03.2024 19:50 Відповісти
Мiй будинок далi, та те пусте, моя пiдскочила з дивану, та як у вирiй зiбралася летiти.
25.03.2024 20:11 Відповісти
ЗЫ... Далi вiд вас , та ближче до эпiцентру вибуху...
25.03.2024 20:26 Відповісти
Без ватонаводчика не обошлось.
25.03.2024 20:08 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, продовжує гадити в Україні, перед своїм кінцем…
Подібне робив і його авторитет, адік фюлєр, теж на весні, перед своїм кінцем … Співпадіння … Хоть би каністри з бензином були поруч..
25.03.2024 19:50 Відповісти
Объявить Одессу русским городом.
Объявить одесситов русским народом.
Херачить по Одессе и одесситам ракетами.
П.С.
Вы прослушали симптомы геморроя головного мозга *********** рабсии.....
25.03.2024 20:09 Відповісти
🐋сервіз синіх риб🐋
@ShalnayaOlenica
·
1 год
Шахед уїбав у її будинок, загинули чоловік і син, вона впала з 8 поверху, зламані ноги і таз
«у міня нєт нінавісті у расії. Там такіє же люді, как і здєсь, ані умірают, дієті і мами» і тіктоки під русняві пісні

Як???

https://twitter.com/i/status/1772302075906433202
25.03.2024 20:10 Відповісти
25.03.2024 20:18 Відповісти
Знаю одну ватніцу-развратніцу з Усуриловки, яка вже багато років живе в Одесі, зараз сидить під щоденними обстрілами, але їхати на свій дальній васток не збирається, тому що чекає, кали раіся звільнить Одесу від біндерафцев. Цього кацапського лайна у нас ще дуже багато. Нажаль.
25.03.2024 20:22 Відповісти
Наслідки ракетного обстрілу Одеси
25.03.2024 21:56 Відповісти
так може давайте і ми будемо їх ТЕЦ знищувати а не базікати
25.03.2024 22:08 Відповісти
 
 