Ракетний удар РФ по Одесі: відомо про чотирьох поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждали три жінки.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Станом на зараз - троє постраждалих жінок. На щастя - поранення не важкі.



Є пошкодження цивільної інфраструктури, вибите скло. Всі відповідні служби працюють", - написав він.

Також Кіпер розповів про ситуацію в місті з енергопостачанням.

"В Одесі станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів відсутня електроенергія. Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів", - розповів голова ОВА.

Як повідомили Сили оборони півдня, ворог застосовує для ударів різні види зброї.

"Знов вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо повибило скління.

Попередньо відомо про 4 поранених", - йдеться в повідомленні.