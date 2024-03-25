Білий дім про теракт у "Крокусі": Спроба пов’язати напад з Україною - це ще один прояв кремлівської пропаганди

Білий дім категорично заперечує зв’язок України з терактом в підмосковному "Крокус сіті холі", повна відповідальність лежить на терористичному угрупуванні ІДІЛ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не було жодного зв’язку з Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Х, крапка", - підкреслив Кірбі.

Він додав, що поширення Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту насправді нікого не здивувала.

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", - пояснив представник Білого дому.

Він підтвердив, що американська сторона заздалегідь попереджала російське керівництво про плани ІДІЛ щодо теракту.

У цьому зв’язку Кірбі зауважив, що США уважно відстежують плани та діяльність терористів ІДІЛ, наскільки це можливо.

Читайте: Погрози Путіна нас не лякають. Європа повинна продовжувати стримувати РФ, - прем’єрка Італії Мелоні

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".