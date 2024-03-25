УКР
1 722 13

Білий дім про теракт у "Крокусі": Спроба пов’язати напад з Україною - це ще один прояв кремлівської пропаганди

джон,кірбі

Білий дім категорично заперечує зв’язок України з терактом в підмосковному "Крокус сіті холі", повна відповідальність лежить на терористичному угрупуванні ІДІЛ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не було жодного зв’язку з Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Х, крапка", - підкреслив Кірбі.

Він додав, що поширення Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту насправді нікого не здивувала.

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", - пояснив представник Білого дому.

Він підтвердив, що американська сторона заздалегідь попереджала російське керівництво про плани ІДІЛ щодо теракту.

У цьому зв’язку Кірбі зауважив, що США уважно відстежують плани та діяльність терористів ІДІЛ, наскільки це можливо.

Читайте: Погрози Путіна нас не лякають. Європа повинна продовжувати стримувати РФ, - прем’єрка Італії Мелоні

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

москва (1276) теракт (1070) тероризм (2873) Кірбі Джон (526)
Топ коментарі
+4
Дещо про Кірбі від Олега Пономаря:

"Итак, https://www.ponomaroleg.com/ssha-prizvali-ukrainu-prekratit-ataki-na-rossijskie-npz/ статья в FT с фейком о том, что США требуют от Украины прекратить https://www.ponomaroleg.com/v-samarskoj-oblasti-gorit-kujbyshevskij-npz/ удары по российским НПЗ . Опровергать White House напрямую такой фейк - это подтвердить, что США поощряют удары!
Но США все таки нашли способ ответить дипломатично и так, чтобы все (кто может думать критически) поняли, что это был фейк.
Итак, США не поощряют и не содействуют атакам ВСУ по целям на территории, которую они признают российской, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. "Как мы уже заявляли не раз, мы не поощряем и не содействуем проведению атак внутри российской территории", - сказал Кирби в ходе своего брифинга на эту тему.
Переведем: Не поощряем - это официальная политика США с начала войны. Не содействуем - это означает, что Украина не использует американское оружие для таких ударов.

Более 30 лет Украина живет в https://www.ponomaroleg.com/propaganda-seet-v-informaczionnom-pole-pessimizm-i-unynie-ale/ условиях информационной войны , но некоторые все равно наступают на одни и те же грабли каждый день.
показати весь коментар
25.03.2024 20:09 Відповісти
+4
Моні Кабелуччі🇺🇦🐦
@Moni_Kabelucci
·
1 год
Нашу долю реально вирішуватиме умовний фермер з Техасу, який не впевнена, чи знайде з першого разу Україну на карті.
Оце, дітки, закономірна доля для тих, хто продавав свою країну то за гречку, то за рублі, то за поржать.
показати весь коментар
25.03.2024 20:11 Відповісти
+4
Кацапи Україну вже котрий день ******** ракетами, а там ще досі мусолять тему ''крокуса''. Це що, спроба заговорити тероризм *уйла в Україні?
показати весь коментар
25.03.2024 20:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Смачне відео. Дрон влучає в писок окупанту бо нема чого шастати по чужих хатах https://t.me/pecherymordora356/89
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 20:02 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 20:05 Відповісти
Запальна вечірка.
показати весь коментар
25.03.2024 21:05 Відповісти
25.03.2024 20:09 Відповісти
І тільки українцям пох..й, що росіяниці теракт намагаються з нами пов'язати. От якось абсолютно пох..й
показати весь коментар
25.03.2024 20:10 Відповісти
Моні Кабелуччі🇺🇦🐦
@Moni_Kabelucci
·
1 год
Нашу долю реально вирішуватиме умовний фермер з Техасу, який не впевнена, чи знайде з першого разу Україну на карті.
Оце, дітки, закономірна доля для тих, хто продавав свою країну то за гречку, то за рублі, то за поржать.
показати весь коментар
25.03.2024 20:11 Відповісти
Та ніхто не вирішить долю України крім самих українців. Пора вже вирости з інфантилізму всім.
показати весь коментар
25.03.2024 21:06 Відповісти
Кацапи Україну вже котрий день ******** ракетами, а там ще досі мусолять тему ''крокуса''. Це що, спроба заговорити тероризм *уйла в Україні?
показати весь коментар
25.03.2024 20:14 Відповісти
Попереджали, кажете?
https://t.me/smotri_media/78198 От вам піндоси подяка від самого *****!
показати весь коментар
25.03.2024 20:33 Відповісти
Так він же з'їхав з розуму і зациклився на українцях ще після другого майдану. Це дуже особиста ненависть і не до Порошенко, Зеленського чи будь кого. А до цілого народу України. Про це навіть росіяни казали.
показати весь коментар
25.03.2024 21:08 Відповісти
Тим часом на болотах:

После теракта в «Крокусе» в России участились случаи сообщений о якобы минировании мест массового скопления людей: торговых центров, учебных заведений и больницы, где лежат пострадавшие.
показати весь коментар
25.03.2024 20:48 Відповісти
Это словесный понос,на который обращать внимание означает запачкаться дерьмом.
показати весь коментар
26.03.2024 00:57 Відповісти
 
 