Кулеба провів розмову з Боррелем: Закликав до якнайшвидшого постачання Україні Patriot та інших систем ППО, здатних збивати балістику
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, під час якої закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику.
Про це повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Міністр поінформував європейського колегу про російські балістичні удари по столиці та інших українських містах.
"Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами. Тому "Патріоти" мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова", - наголосив Кулеба.
Дипломати обговорили кроки, які ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.
Глава МЗС України висловив вдячність високому представникові ЄС Жозепу Боррелю та Європейському Союзу за їхню підтримку.
