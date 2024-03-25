УКР
Кулеба провів розмову з Боррелем: Закликав до якнайшвидшого постачання Україні Patriot та інших систем ППО, здатних збивати балістику

кулеба,боррель

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, під час якої закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику.

Про це повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Міністр поінформував європейського колегу про російські балістичні удари по столиці та інших українських містах.

"Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами. Тому "Патріоти" мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова", - наголосив Кулеба.

Дипломати обговорили кроки, які ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.

Глава МЗС України висловив вдячність високому представникові ЄС Жозепу Боррелю та Європейському Союзу за їхню підтримку.

"Патриоты" - так то оно так. Но нефиг так тупо их разбазаривать, зебилы.
показати весь коментар
25.03.2024 20:35 Відповісти
В Боррєля своїх систем ППО немає. Він лише чиновник в штаб-квартирі ЄС, найманий на певний час працівник.
показати весь коментар
25.03.2024 20:56 Відповісти
Luce vsego sto ES kupil bi dlia Ukraini s amerikancev 10 sistem Patiot,novi variant, eti do 80 kilometrov balistiku sbyvajet.Dlia Evropi najti 15 miliardov dolarov dlia etogo netu uze ocen mnogo
показати весь коментар
25.03.2024 20:57 Відповісти
В принципі це реальна схема, якби не Орбан.
Угорщина заблокує.
Бюрократична процедура в ЄС зашкалює навіть у порівнянні із совковою.
показати весь коментар
25.03.2024 21:02 Відповісти
Tak tut nenado soglasije kogo to sprasyvajet.Mogut kupit te ze nemci i vam podarit,a dengi potom s ES oni zaberiot.Tak i teper jest dumajete sto vot vam podarili francuzi *******,da net oni eti dengi zaberajet s ES fonda potom,mnogyje tak ES strani delajet sto postavliajet Ukraine voruzenije
показати весь коментар
25.03.2024 21:20 Відповісти
 
 