УКР
Потрапляння російської ракети в повітряний простір Польщі - значною мірою навмисна дія, - начальник Генштабу Кукула

ракета

У польському Генштабі припускають, що російська ракета могла залетіти в повітряний простір країни не випадково.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Веслав Кукула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певної запрограмованої траєкторії", - пояснив він.

Кукла підкреслив - слід мати на увазі, що "такі типи цілей на кордоні двох країн завжди є дуже складною дилемою для знищення, оскільки наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити небажані наслідки з іншого боку".

"І те саме може статися, коли Україна випустить таку ракету. Така ракета може впасти на польську територію і спричинити певні наслідки. Тому ми, насамперед тут сьогодні, підходимо до цього таким чином, що вважаємо, що це була значною мірою навмисна дія", - резюмував начальник Генштабу Польщі.

Окремо Кукула додав, що про інцидент польська сторона повідомила представників НАТО, і "через кілька годин я отримав інформацію, що ми діяли зразково, так, як очікували наші союзники".

Читайте: Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Польща (8987) ракети (4183) росія (67880)
+16
Первый этап - взяли на понт. Ботаник утерся. Второй этап - привыкание поляков. Это будет их моральное падение. Как окно овертона. Дальше их будут опускать ниже чтоб они сдали Украину вообше. А потом когда поляки привыкнут то можно и по ним ударить.
25.03.2024 20:59 Відповісти
+13
Поляки уде морально упали сдав интересы своего союзника своими блокировками. А сегодня они мысленно убили украинцев. Короче москали поляков поимели.
25.03.2024 21:04 Відповісти
+11
Тобто без паніки,все під контролем.Ну подумаєш балістична ракета.Доречі з завтра Польща забороняє проїзд через свою тереторію української сільгозпродукції. Прошу поляки різко відповіли на заліт ракети.
25.03.2024 20:59 Відповісти
І шо? Рольники кажуть, шо то свая, радная ракета, не вб'є.
25.03.2024 20:58 Відповісти
Рольніки ніяк не дочекаються щоб знову продавати зимняки до москви.
показати весь коментар
25.03.2024 21:03 Відповісти
Зерно везти не можна, а російські ракетам вільний доступ.
Так і хочеться, щоб кацапня вкрай обнагліла і спеціально туди лупанула.
25.03.2024 21:34 Відповісти
Немає слів. Крапка.
25.03.2024 20:59 Відповісти
по них Рашка не битиме! просто суворо тупне на них ногою і гонорові нащадки крилатих гусар в обісраних штанцях,бардзо покірливим голоском скажуть: пане москаль,я згодна на все,тільки не бийте мене,пшепрошем....і поширше розсунуть ноги і булочки....
25.03.2024 22:00 Відповісти
Рольники і тоді були рольниками. А в гусарії до половини були вихідцями з Волині і Галичини.
26.03.2024 07:46 Відповісти
Головне - наслідки! Проте для "союзників" це не головне. Якось так виходить.
25.03.2024 21:00 Відповісти
кацапи пшекам просто по губам провели
25.03.2024 21:01 Відповісти
Одним словом пропетляв. Рано чи пізно їх прийдеться збивати. Єдина проблема що їх потрібно буде збивати над Варшавою.
25.03.2024 21:01 Відповісти
Бажаю, щоб всім цім представникам НАТО іх жінки/коханки казали:
- 39 секунд! Ти діяв зразково, як я і очікувала...
25.03.2024 21:02 Відповісти
25.03.2024 21:05 Відповісти
А вже ж навмисна , щоб всі знали яки ви підо...@и !!!
25.03.2024 21:02 Відповісти
Припускають? То абсолютно свідома дія! З кількома закладеними ідеями. Може врасти при збитті на голови та поля бідних банкротуючиз фермерів? Що ви взагалі плануєте робити з такою ніцею реакцією, якщо, боронь Боже, вам почнуть насипати, як Харкову?
25.03.2024 21:02 Відповісти
Ердоган довго не думав. ****** кацапський блохольот і все.
показати весь коментар
25.03.2024 21:07 Відповісти
а потім плакав над помідорами
цікаво в чому поляки залежать від рогатих.
25.03.2024 21:33 Відповісти
Поплакав він над помідорами недовго. Зате масквабад отримав по зубах і більше не лізе досі
25.03.2024 22:08 Відповісти
Ну знов Україна невістка винна..
25.03.2024 21:08 Відповісти
шось я з тексту так і не зрозумів: цей начальник кукла, кукула, чи куколд?
25.03.2024 21:16 Відповісти
Він сказав, що НАТО від них такі дії щодо ракет і очікували. Тобто, НАТО знало, що поляки засцять.
25.03.2024 21:21 Відповісти
Схоже на те, що ГШ ЗСРП не встиг хоч якось відреагувати за 39 секунд перебування АКР рашистів у повітряному просторі країни НАТО.
Ланцюжок прийняття рішення в НАТО мабуть занадто довгий.
Поки самі польські військові роздивляться, цо то є, поки до Вашингтону дійде та звідти передадуть погоджений спосіб реагування на "інцидент", та ракета вже постаріє, посивіє та й полетить куди її рашисти спрямували.
Хай би ЗСРП хоча б в Ердогана повчилися, як вчиняти з літальними апаратами РФ - порушниками кордону.
Сором який: з Польщі, з повітряного простору країни НАТО, путінська ракета безперешкодно атакує Україну...
25.03.2024 23:28 Відповісти
Какой то бред! Рольники просили Руzzкого царя о помощи. Было? Было! Царь намекнул- помощь рядом! В чем проблема?
Проблема в следующем.............страдания украинского народа, разделять никто не хочет. Война войной, а обед по расписанию!
В ЕС и USA понять не могут, за вас все сделают..................как делала раньше Орда. Дайте оружие и за вас снимут ворота и под них положат руzzих князей (воителей) и будут пировать на этих воротах, пока князьям не настанет конец.
25.03.2024 21:22 Відповісти
Виходить, що нехай краще та ракета вдарить по українцям, ніж спробувати її збити. Це логіка союзника? Так ганьбитись можуть тільки боягузи.
25.03.2024 21:28 Відповісти
На жаль, жодна країна світу не вписалася нам в союзники. Союзники разом воюють, а не торгують.
показати весь коментар
26.03.2024 07:49 Відповісти
Кацапи любʼязно поводили членом по пиці поляків.
Можна хоч сто разів на рік проводити навчання, бряцати зброєю, але одного подібного випадка достатньо, щоб склалася відповідна думка.
25.03.2024 21:29 Відповісти
випадково не випадково. Устроїли тут рамашка
25.03.2024 21:47 Відповісти
Тобто Casus belli? 5 стаття, нє? Чи кошмарити далекобійників на кордоні якось їм більше подобається?
25.03.2024 22:05 Відповісти
Коротше,Єщєнєзгінєлиє не просто втратили лице в очах України,Рашки,союзників,вони ще й тупо намагаються зберегти обличчя,в стилі наївного хлопчини,якого несподівано позбавили задньопрохідної невинності: Один раз не рахується...
25.03.2024 22:06 Відповісти
НАТО це така сама пустишка як велич кацапської орди.
25.03.2024 22:09 Відповісти
вот написал один человек в ю-тубе.......Польша не сбила ракету, потому что в ней не было украинского зерна.
25.03.2024 22:11 Відповісти
(дія поляків ,коли вони пропустили рашистську ракету ,українською стороною ******* розцінена значною мірою,як навмисна дія
25.03.2024 22:28 Відповісти
куколд
25.03.2024 22:35 Відповісти
У множині -куколди.
25.03.2024 22:42 Відповісти
Бездіяльність вже називається дією?))
25.03.2024 23:18 Відповісти
Оказывается купол по типу израильского находится над территорией Польши! И даже проскочившую мимо Украины ракету этот купол отражает обратно на ее территорию. Ну-ну!
26.03.2024 05:19 Відповісти
Збиття ракети над своєю територією не було би "ескалацією". Вони кажуть, що не хотіли імовірної загибелі своїх громадян, тому дозволили ракеті летіти далі вбивати чужих їм українців. Отакі сусідоньки. Уявіть собі, сусід бачить, як авто летить на сусідську дитину, але думає собі: ну і нехай летить, не буду я її рятувати, бо сам ще поранюсь...
26.03.2024 07:53 Відповісти
 
 