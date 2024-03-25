Потрапляння російської ракети в повітряний простір Польщі - значною мірою навмисна дія, - начальник Генштабу Кукула
У польському Генштабі припускають, що російська ракета могла залетіти в повітряний простір країни не випадково.
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал Веслав Кукула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
"Російські ракети мають відносно низьку точність, тому можливі будь-які варіанти, як навмисне програмування ракети таким чином, так і те, що вона просто відхилилася від певної запрограмованої траєкторії", - пояснив він.
Кукла підкреслив - слід мати на увазі, що "такі типи цілей на кордоні двох країн завжди є дуже складною дилемою для знищення, оскільки наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити небажані наслідки з іншого боку".
"І те саме може статися, коли Україна випустить таку ракету. Така ракета може впасти на польську територію і спричинити певні наслідки. Тому ми, насамперед тут сьогодні, підходимо до цього таким чином, що вважаємо, що це була значною мірою навмисна дія", - резюмував начальник Генштабу Польщі.
Окремо Кукула додав, що про інцидент польська сторона повідомила представників НАТО, і "через кілька годин я отримав інформацію, що ми діяли зразково, так, як очікували наші союзники".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так і хочеться, щоб кацапня вкрай обнагліла і спеціально туди лупанула.
- 39 секунд! Ти діяв зразково, як я і очікувала...
цікаво в чому поляки залежать від рогатих.
Українаневістка винна..
Ланцюжок прийняття рішення в НАТО мабуть занадто довгий.
Поки самі польські військові роздивляться, цо то є, поки до Вашингтону дійде та звідти передадуть погоджений спосіб реагування на "інцидент", та ракета вже постаріє, посивіє та й полетить куди її рашисти спрямували.
Хай би ЗСРП хоча б в Ердогана повчилися, як вчиняти з літальними апаратами РФ - порушниками кордону.
Сором який: з Польщі, з повітряного простору країни НАТО, путінська ракета безперешкодно атакує Україну...
Проблема в следующем.............страдания украинского народа, разделять никто не хочет. Война войной, а обед по расписанию!
В ЕС и USA понять не могут, за вас все сделают..................как делала раньше Орда. Дайте оружие и за вас снимут ворота и под них положат руzzих князей (воителей) и будут пировать на этих воротах, пока князьям не настанет конец.
Можна хоч сто разів на рік проводити навчання, бряцати зброєю, але одного подібного випадка достатньо, щоб склалася відповідна думка.