УКР
Новини
10 863 40

Путін визнав, що теракт у Підмосков’ї вчинили ісламісти, але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму"

путін

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на виступ Путіна на нараді з главами силових відомств РФ

Російський диктатор Путін заявив: "Ми знаємо, що теракт у "Крокусі" скоєно руками радикальних ісламістів. Нас цікавить замовник".

Путін назвав теракт "акцією залякування" та знову пов'язав напад з Україною:

"Відразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто із 2014 року воює з нами руками київського режиму", - зазначив Путін

Він додав, що "треба відповісти на запитання", чому нападники після скоєння злочину в "Крокусі" нібито намагалися піти в Україну, "і хто на них там чекав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США попереджали Росію про можливий теракт ІДІЛ у Москві, - Держдепартамент

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Автор: 

путін володимир (24833) теракт (1070)
Топ коментарі
+20
У *уйла на темі України вже ''кукуха поїхала''. Лікування немає змісту-тільки ''сиктим башка''.
показати весь коментар
25.03.2024 21:21 Відповісти
+9
Це ж треба так нас ненавидіти, воно просто фанатично здвинулося на ненависті до України, психічно хворий керує державою. Хоч би вже луснув чи що
показати весь коментар
25.03.2024 21:38 Відповісти
+8
Знов понесло хворе ху*йло…
показати весь коментар
25.03.2024 21:21 Відповісти
окно с границы в брянской области заканчивается в Вашингтоне
цікава буйлова географія

где заканчивается руссофобия ? правильно, нигде !

показати весь коментар
25.03.2024 22:06 Відповісти
Нащо ви сюди це лайно тягнете?
показати весь коментар
25.03.2024 22:38 Відповісти
лайно це продукт житя.

діалектика
показати весь коментар
26.03.2024 00:27 Відповісти
Людина схожа на путєна прочитала дебільний текст.а де об'ява тотальної мобілізації.священної війни,закручування гайок?що з їба..ами іксперди?
показати весь коментар
25.03.2024 22:33 Відповісти
Може зе принесе себе в жертву заради миру та подасть у відставку?
показати весь коментар
25.03.2024 22:35 Відповісти
щось кацап'я тут забагато розвелось
показати весь коментар
25.03.2024 23:31 Відповісти
сказочный ********
показати весь коментар
25.03.2024 21:22 Відповісти
З російської логіки - кому вигідно, той і організував, рух вітру організували власники вітряків.
показати весь коментар
25.03.2024 21:22 Відповісти
"Усрамся но недамся"
показати весь коментар
25.03.2024 21:23 Відповісти
Тобто, хтось керує київським режимом, а київський режим, керує комарами, голубами та Ідилом. Чудово. Головне не переплутати
показати весь коментар
25.03.2024 21:23 Відповісти
Їб@нутий старий маразматик вже не знає, як відбрехатися!
показати весь коментар
25.03.2024 21:23 Відповісти
Що з хворого на деменцію візьмеш.
показати весь коментар
25.03.2024 21:24 Відповісти
Хто всрався? Невістка.
показати весь коментар
25.03.2024 21:28 Відповісти
Ботоксна тварюка показилася на Україні. Навіть якщо на їх паРашу впаде астероїд, це чмо звинуватить Україну.
показати весь коментар
25.03.2024 21:34 Відповісти
Да от действий "московского режима" получается больше погибло...
показати весь коментар
25.03.2024 21:35 Відповісти
Недомерок
показати весь коментар
25.03.2024 21:35 Відповісти
Кусок долбойоба затрахав своїми версіями свого гівна яке ти почав вдершись в Україну.
показати весь коментар
25.03.2024 21:36 Відповісти
«Київський режим» також зганяв у минуле на машині часу і змусив ФСБшників підірвати в мокшанські будинки рязанським сахаром, а потім захопити Норд-Ост.
показати весь коментар
25.03.2024 21:37 Відповісти
С нами воюет...Урод, пришёл убивать на нашу землю,а мы виноваты ,что с ним воюем.
показати весь коментар
25.03.2024 21:38 Відповісти
Це ж треба так нас ненавидіти, воно просто фанатично здвинулося на ненависті до України, психічно хворий керує державою. Хоч би вже луснув чи що
показати весь коментар
25.03.2024 21:38 Відповісти
Що тут казати, зараз перекинув теракт на США, завтра на ЄС післязавтра на весь демократичний світ!!! Як казав Немцов воно ******* на всю голову!!!
показати весь коментар
25.03.2024 21:47 Відповісти
Що може сказати ця нікчемна рашиська паскуда ,ти вбивця ,ти воєний злочинець і найбілший в світі терорист ,на твої паскудній совісті сотні тисяч вбитих українців ,здохни мерзена істота.
показати весь коментар
25.03.2024 21:50 Відповісти
кацапский фюрер ходит обосраный и ищет виноватого, кто ему в штаны насрал.
показати весь коментар
25.03.2024 21:54 Відповісти
Який правий був зі своїм діагнозом Нємцов! Та і харківські фанати також.
показати весь коментар
25.03.2024 21:55 Відповісти
І поки світові ЗМІ знову обсмоктуватимуть чергову маячню, путін продовжить без зайвої уваги обстрілювати Україну. Кому ж вигідний теракт....
показати весь коментар
25.03.2024 22:05 Відповісти
Мелко. А Бандера, а англосаксы? месть Ихтиандра за черноморских бычков.
показати весь коментар
25.03.2024 22:10 Відповісти
Коли його вже придушать накінець?!
показати весь коментар
25.03.2024 22:12 Відповісти
Ахах... Украина управляет Америкой, Молдовой, Канадой, Великой Британией и т.д. А теперь ещё и игил... . Прям мировое теневое правительство !!!)))
показати весь коментар
25.03.2024 22:13 Відповісти
Звинувачення тих хто перелякано виправдовувався або співчував країні-терористу є, по великому рахунку, справедливим.
показати весь коментар
25.03.2024 22:18 Відповісти
Вікно, вікно на кордоні шукай...
показати весь коментар
25.03.2024 22:25 Відповісти
*****, так, щоб їм попасти в Україну треба було обійти твоїх бдітьєльних ХВеесбешників. Чи твої пси теж в цьому замішані?
показати весь коментар
25.03.2024 22:29 Відповісти
Очільник Запорізької єпархії УПЦ МП Лука Коваленко 24 березня у день Торжества православ'я оголосив анафему тим, хто вводить календарні нововведення за диявольським навіюванням.
показати весь коментар
25.03.2024 22:37 Відповісти
Господи... Ну реальний придурок!
показати весь коментар
25.03.2024 23:08 Відповісти
*****, а тепер засунь собі у дупу ті свої прізнанія!!! Найшли кого слухати, ***** він і є *****!!!
показати весь коментар
25.03.2024 23:22 Відповісти
Дід безнадійний. Тільки лоботомія. А потім в піч.
показати весь коментар
25.03.2024 23:24 Відповісти
Кацапии зараз виглядять так же дебільно, як вигляділи б німці, якби влаштували провокацію в Гляйвіці вже після нападіння на Польшу.
показати весь коментар
26.03.2024 09:38 Відповісти
 
 