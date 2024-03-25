Путін визнав, що теракт у Підмосков’ї вчинили ісламісти, але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму"

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на виступ Путіна на нараді з главами силових відомств РФ

Російський диктатор Путін заявив: "Ми знаємо, що теракт у "Крокусі" скоєно руками радикальних ісламістів. Нас цікавить замовник".

Путін назвав теракт "акцією залякування" та знову пов'язав напад з Україною:

"Відразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто із 2014 року воює з нами руками київського режиму", - зазначив Путін

Він додав, що "треба відповісти на запитання", чому нападники після скоєння злочину в "Крокусі" нібито намагалися піти в Україну, "і хто на них там чекав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США попереджали Росію про можливий теракт ІДІЛ у Москві, - Держдепартамент

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.