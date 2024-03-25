Путін не зацікавлений у переговорах, а хоче скористатися нестачею оборонних засобів в Україні, - Держдеп

Володимиру Путіну не цікаві переговори з Україною, в контексті нестачі боєприпасів у ЗСУ, він хоче цим скористатись.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мотиви Володимира Путіна не змінилися. Він хоче завоювати Україну і підкорити український народ", - підкреслив він.

За словами Міллера кремлівський лідер упродовж останніх десяти днів підтвердив, що "він не зацікавлений у переговорах з Україною прямо зараз, бо бачить нестачу боєприпасів, від якої вони (українці - Ред.) страждають".

У цьому контексті представник Держдепу наголосив, що це лише підкреслює необхідність для Конгресу Сполучених Штатів ухвалити запит президента на додаткове фінансування та надати Україні зброю, необхідну для захисту від агресії РФ.

