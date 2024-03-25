УКР
4 621 26

Путін не зацікавлений у переговорах, а хоче скористатися нестачею оборонних засобів в Україні, - Держдеп

міллер,метью

Володимиру Путіну не цікаві переговори з Україною, в контексті нестачі боєприпасів у ЗСУ, він хоче цим скористатись.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мотиви Володимира Путіна не змінилися. Він хоче завоювати Україну і підкорити український народ", - підкреслив він.

За словами Міллера кремлівський лідер упродовж останніх десяти днів підтвердив, що "він не зацікавлений у переговорах з Україною прямо зараз, бо бачить нестачу боєприпасів, від якої вони (українці - Ред.) страждають".

У цьому контексті представник Держдепу наголосив, що це лише підкреслює необхідність для Конгресу Сполучених Штатів ухвалити запит президента на додаткове фінансування та надати Україні зброю, необхідну для захисту від агресії РФ.

Читайте: Підстав для переговорів з Путіним щодо припинення війни в Україні немає, - лідер німецької СДПН Клінгбайль

Нестача *********** кажете, а хто постарався щоб їх не було. Ви вже загралися у свої вибори , що граєте на його стороні. Говорите одне, а робите зовсім протилежне.
25.03.2024 21:28
Ти просто геній чувак!
Просто еталон аналітичного мислення!
25.03.2024 21:27
думаю ***** зробив всіх вас
стидно, що ви такі слабкі перед його впливом на вашу ж державу
ми тут поруч, нас довбуть, а ви за аж океаном і теж маєте кацапські щупальця на геморої.
25.03.2024 21:36
Тут більшість вважає, що путлер хоче заморозити війну. Ідіотизм.
25.03.2024 21:31
авжеж. Для чого самим чухатись ? Держдеп нехай за нас старається.
25.03.2024 21:38
А шо краще, щоб він мовчав ?
25.03.2024 21:55
Дивно. Ні слова претензій до ворюг з МО і до нашого Найвеличнішого, а винний у всьому уряд держави, яка знаходиться за 10 тис. кілометрів від нас
25.03.2024 22:05
Ви ще довше тягніть кота за яйця і співчувайте гаранти куєві.
25.03.2024 21:33
Чотири мільйони 155-міліметрових касетних *********** подвійного призначення - M483A1 і M864 DPICM які вам не треба , коли дасте ?

Бідон дай снарядів.

https://glavcom.ua/world/world-politics/zakon-dozvoljaje-bajdenu-vidpraviti-v-ukrajinu-miljoni-artilerijskikh-snarjadiv-vzhe-forbes-986128.html
25.03.2024 21:44
Віддавайте нам зброю еквівалентну тому що ви в нас забрали. США ще десятиліттями не сприйматися як серйозний гарант після таких обсирань на весь світ.
25.03.2024 21:46
А якби зрою росії не віддали, то що з нами зробила би Америка?
25.03.2024 22:06
А що вона може зробити Китаю, Індії, козлостану та іншим ядерним державам. Знаєш відповідь? Н-Х-Я
25.03.2024 23:43
Вони не забрали а наша еліта її продала... тому питайте в Кучми і компанії, Суркісів та інших хто брав участь в деребані де зброя
25.03.2024 22:33
Ще одне одоробло ,,америку" відкрива!
25.03.2024 21:46
пливли...пливли... вийшли на берег і всрались...
25.03.2024 21:54
Ех, де ті часи, без ***...го Трампа і мутного Бідона?
25.03.2024 21:59
Реально шкода що він тоді не виграв вибори.... деми використали козир не білого кандидата і залучили багато імігрантів на свою користь .... так як і зараз вони спекулюють питанням нелегалів та кордону тому що це їх електорат
25.03.2024 22:38
https://forbes.ua/news/ssha-zaprovadili-sanktsii-proti-kriptooperatoriv-yaki-dopomagali-rosii-obkhoditi-sanktsii-25032024-20117 Джерело повідомляє, що Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти організацій та осіб у росії та інших країнах, які допомагали Кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити обмеження. Про це йдеться в https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204 повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну (OFAC).

Зокрема, санкції запроваджено проти 13 організацій, а також двох фізосіб, які розробляють або пропонують послуги у віртуальних цифрових фінансових активах (ЦФА) та дозволяють ухилятися від санкцій США.
Під обмеження потрапили російські компанії, які співпрацюють із російськими банками: B-Crypto, «Системы распределенного реестра», «Лайтхаус», «Центр разработки электронных платежных средств» та «Атомайз».
До списку внесено також оператора платформи «Мастерчейн» («Системы распределенного реестра»). Його засновники - банк ВТБ, Газпромбанк, Московская биржа, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт (НСПК) и Ассоциация «Финтех».
Серед іноземних компаній, які потрапили під санкції, зокрема, Tokentrust Holdings Ltd. (Кіпр), Bitfingroup OÜ (Естонія), Crypto Explorer (ОАЕ).
Зазначається, що принаймні п'ять цих організацій контролюються особами, проти яких уже були введені санкції США раніше.
25.03.2024 22:18
Ну да, пока не поступили F-16 c "Патриотами", муйло хочет преуспеть.
25.03.2024 22:19
Тому ми дальше будемо робити вигляд що санкції не диряві а американські компанії продовжать працювати в раші та продавати їм компоненти озброєння....

А ще ми будемо затримувати передачу літаків та Атакамс поки зможемо щоб не було ескалації
25.03.2024 22:19
А хто ж йому з усіх сил допомагає вже пів року?
25.03.2024 22:23
Байдену треба не мошонкою трясти, а вирішити питання з допомогою. Невже у президента самої потужної країни світу немає ричагів для надання допомоги? Де ленд-ліз?! Немає грошей, то давай кредит, мать його **б! Але ж ти від імені США давав гарантії допомоги стільки скільки буде треба! Чи вже з ****** про щось домовився?!
25.03.2024 22:33
Татищо? Невже.
І що ж робити, що ж робити?
А давайте голосування за допомогу Україні перенесемо на після великдень.
От тоді путін ніколи не переможе.
Куколди тупі, бісете вже більше того *****.
25.03.2024 22:41
Забув додати - «яку ми допомогли створити за остані місяці»
25.03.2024 22:46
 
 