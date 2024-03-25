Ми уже на 12% "мінуснули" і видобуток, і переробку нафти в Росії, - Малюк
Служба безпеки України вже провела 13 успішних операцій з ураження російських нафтопереробних заводів, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.
Він зауважив, що СБУ працює, зважаючи на загрози і завдання Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. І наразі одним із завдань є "перекриття кисню" президенту РФ Володимиру Путіну.
"Саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету і левова частина їхнього військового бюджету", - пояснив він.
Малюк зазначив, що кілька успішних операцій провели відповідними далекобійними дронами. Подробиці щодо "бойових пташок" він відмовився розкривати.
Голова СБУ зауважив, що "ми уже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку (нафти РФ - Ред.)".
Він нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину. "Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", - сказав голова української спецслужби.
Як зазначив Малюк, що СБУ працює спільно з Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та іншими "колегами" із Сил оборони.
"Нехай очікують на чергову бавовну", - попередив Малюк.
Атаки на НПЗ в Росії
З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 2024 року безпілотники атакували вже 13 нафтопереробних заводів РФ.
Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А это практически как второй Чернобыль
Последствия будем еще разгребать и разгребать
Про города я вообще молчу
Ще один свідок "якби мі не пускали в них дрони, то руськіе бі пощаділі нашу енергетику, бо вони не такі і так ніколи б не зробили просто так"
https://forbes.ua/ru/news/rosiya-z-pochatku-roku-vtratila-7-naftopererobnikh-potuzhnostey-cherez-ataki-ukrainskikh-droniv-reuters-25032024-20109
Минулого року щоб моє місто серйозно почало страждати від блекаутів знадобилось майже 2 місяця обстрілів. Тут 4 дні - і вже половина суток без світла. Лише одними засцаними шахедами.
Чи є ДТЕК монополістом електрогенерації в Україні? Поцікавтесь, яка у них була частка в загальній генерації