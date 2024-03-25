Ми уже на 12% "мінуснули" і видобуток, і переробку нафти в Росії, - Малюк

Служба безпеки України вже провела 13 успішних операцій з ураження російських нафтопереробних заводів, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.

Він зауважив, що СБУ працює, зважаючи на загрози і завдання Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. І наразі одним із завдань є "перекриття кисню" президенту РФ Володимиру Путіну.

"Саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету і левова частина їхнього військового бюджету", - пояснив він.

Малюк зазначив, що кілька успішних операцій провели відповідними далекобійними дронами. Подробиці щодо "бойових пташок" він відмовився розкривати.

Голова СБУ зауважив, що "ми уже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку (нафти РФ - Ред.)".

Він нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину. "Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", - сказав голова української спецслужби.

Як зазначив Малюк, що СБУ працює спільно з Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та іншими "колегами" із Сил оборони.

"Нехай очікують на чергову бавовну", - попередив Малюк.

Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 2024 року безпілотники атакували вже 13 нафтопереробних заводів РФ.

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters.