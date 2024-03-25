УКР
Ми уже на 12% "мінуснули" і видобуток, і переробку нафти в Росії, - Малюк

василь,малюк

Служба безпеки України вже провела 13 успішних операцій з ураження російських нафтопереробних заводів, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.

Він зауважив, що СБУ працює, зважаючи на загрози і завдання Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. І наразі одним із завдань є "перекриття кисню" президенту РФ Володимиру Путіну.

"Саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету і левова частина їхнього військового бюджету", - пояснив він.

Малюк зазначив, що кілька успішних операцій провели відповідними далекобійними дронами. Подробиці щодо "бойових пташок" він відмовився розкривати.

Голова СБУ зауважив, що "ми уже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку (нафти РФ - Ред.)".

Також читайте: СБУ готує нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі, - Малюк

Він нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину. "Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати", - сказав голова української спецслужби.

Як зазначив Малюк, що СБУ працює спільно з Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та іншими "колегами" із Сил оборони.

"Нехай очікують на чергову бавовну", - попередив Малюк.

Також читайте: Росії навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів, - британська розвідка

Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 2024 року безпілотники атакували вже 13 нафтопереробних заводів РФ.

Російські нафтопереробні потужності, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських безпілотників щонайменше на семи НПЗ, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу), або близько 7% від загального обсягу, як показують розрахунки Reuters.

Топ коментарі
+7
А кацапы у нас отминусовали Каховскую
А это практически как второй Чернобыль
Последствия будем еще разгребать и разгребать
Про города я вообще молчу
показати весь коментар
25.03.2024 22:03 Відповісти
+7
отримали у відповідь -50% в енергетиці.. що далі?
показати весь коментар
25.03.2024 22:06 Відповісти
+6
12% - це поширений в інтернеті протягом останніх двох тижнів мем і немає жодних доказів. Можно скільки завгодно намалювати, бо перевірити це не можливо.
показати весь коментар
25.03.2024 22:20 Відповісти
Треба ще сім мінусів 😁
показати весь коментар
25.03.2024 22:01 Відповісти
25.03.2024 22:03 Відповісти
И что? Почему вы не вышли на протесты проти войны, развязанной русскими? Высказались бы мощно против убийств и разрушений ими Украины.
показати весь коментар
25.03.2024 23:17 Відповісти
25.03.2024 22:06 Відповісти
У яку ще "відповідь"?
Ще один свідок "якби мі не пускали в них дрони, то руськіе бі пощаділі нашу енергетику, бо вони не такі і так ніколи б не зробили просто так"
показати весь коментар
25.03.2024 23:13 Відповісти
А що до цього тоді було? НЕ У ВІДПОВІДЬ. Рузкім не треба приводу щоб убивати. Сирію вони знищили бо шо? А Чечню бо самі взорвали дома. А 4 млн в голодоморі бо шо? - тоді теж НРЗ були? Перестаньте говорити пропаганду москви
показати весь коментар
26.03.2024 00:04 Відповісти
За два місяці, з середини січня до середини березня, ЗСУ здійснили 23 атаки на об'єкти російської нафтової інфраструктури - нафтопереробні заводи та нафтосховища. Майже в половині випадків, або в дев'яти з них, безпілотники були націлені на заводи та сховища найбільшої російської нафтової компанії "Роснефть". Двічі постраждали два об'єкти - нафтобаза в Курській області та Петербурзький нафтовий термінал.
показати весь коментар
25.03.2024 22:18 Відповісти
Удари по російських нафтопереробних заводах створюють збитки для російських нафтових компаній, але не завдають шкоди російському бюджету і мало впливають на російські експортні доходи. Бюджет не втрачає від зупинок НПЗ, бо, строго кажучи, нічого не отримує від їхньої роботи: російська нафтопереробка дотується з бюджету (у січні та лютому 2024 року - у розмірі близько 260 млрд рублів на місяць).
показати весь коментар
25.03.2024 22:23 Відповісти
Росія, незважаючи на ембарго та «цінову стелю», залишається одним із найбільших у світі постачальників дизельного палива. А різке падіння поставок (разом із забороною експорту бензину) сприяє тому, що світові ціни на нафту зростають.
показати весь коментар
25.03.2024 22:27 Відповісти
25.03.2024 22:20 Відповісти
Цифру у 12% видавали як пошкодження переробки на европейській частині раши і підкреслювали саме це, а не як втрату всього втдобутку та переробки взагалі. Але це не завадило перенести цифру, яка вже пройшла по вухам на іншу ноту
показати весь коментар
25.03.2024 22:24 Відповісти
Россия с начала года потеряла 7% нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак украинских дронов - Reuters

https://forbes.ua/ru/news/rosiya-z-pochatku-roku-vtratila-7-naftopererobnikh-potuzhnostey-cherez-ataki-ukrainskikh-droniv-reuters-25032024-20109
показати весь коментар
25.03.2024 22:29 Відповісти
..не, надо уменьшить на 87%, сколько путен получил голосов на выборах..
показати весь коментар
25.03.2024 22:34 Відповісти
І порівняно швидко. Тому потрібно продовжувати і звичайно старатися захистити свої промисли і інфраструктуру, яка в нормальному стані ще.
показати весь коментар
25.03.2024 22:41 Відповісти
Нам мінуснули 50% генерації, якщо ДТЕК не бреше звісно.
Минулого року щоб моє місто серйозно почало страждати від блекаутів знадобилось майже 2 місяця обстрілів. Тут 4 дні - і вже половина суток без світла. Лише одними засцаними шахедами.
показати весь коментар
25.03.2024 22:44 Відповісти
"Нам мінуснули 50% генерації [DTEKa]"

Чи є ДТЕК монополістом електрогенерації в Україні? Поцікавтесь, яка у них була частка в загальній генерації
показати весь коментар
25.03.2024 23:15 Відповісти
так давайте взагалі нічого рузкім не робити і просто відразу здамося на волю переможців. Ну так тоді зникне нація...але шо робити по вашому
показати весь коментар
26.03.2024 00:05 Відповісти
Давайте просто не будемо бравувати коли отримуємо в рази гірші удари.
показати весь коментар
26.03.2024 01:02 Відповісти
Його служба по закону не має права на акції поза кордонами,якщо що.Мінуснули,мабуть ССО,це їх функція.Вже були повідомлення,що будага на гур приписував вдалі акції ССО.
показати весь коментар
25.03.2024 22:52 Відповісти
Кубань - то українська земля. Так що все згідно чинного законодавства
показати весь коментар
26.03.2024 00:19 Відповісти
***-кати-хвастуни... Кінчай вже *******, а то кава у Ялті подорожчає! Ціна на бензин у рашці не змінилася, дефіциту немає. А соляри взагалі виробляють вдвічі більше, ніж їм потрібно. Zебіл, схоже, лише ********** та лизунів ануса призначає на посади.
показати весь коментар
26.03.2024 01:29 Відповісти
Його стіль в подачі інформаціі нагадує дешевого гопніка,а не кірівника служби безпеки."мінуснули".Скоро на феню перейде.Є ще один кадр-секретар снбо.Теж з тої когорти.
показати весь коментар
26.03.2024 05:23 Відповісти
 
 