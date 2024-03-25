УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9662 відвідувача онлайн
Новини
31 691 221

"Слуги народу" Безугла і Третьякова пропонують карати довічним ув’язненням з конфіскацією за привласнення державних функцій

закон

Депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Судово-юридичну газету.

Відповідний законопроєкт 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу зареєстрували у Верховній Раді народні депутатки від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла.

Навіщо цей законопроєкт

Як зазначають авторки, цей законопроєкт є складовою законопроєкту "Про спеціальні місії України" 11103, який розроблено з метою захисту інтересів України, шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності, та має розглядатися одночасно з ним.

Прийняття змін до КК зумовлене захистом національних інтересів та безпеки України в цілому. Адже, на думку авторок, іноді громадяни України вчиняють дії, направлені на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій. І ці дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України. 

Також читайте: У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram

Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує, на думку депутаток, забезпечення максимального та справедливого покарання. Отже, пропонується доповнити Кримінальний кодекс нормою щодо криміналізації представлення інтересів України неуповноваженими на те особами.
А саме, до КК додається стаття 111-3 "Привласнення державних функцій", за якою:

Привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію: Комітет ВР продовжує розглядати правки. На порядку денному - бронювання військовозобов’язаних, - "слуга народу" Здебський

Очільниця  Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук своєю чергою відреагувала: на таку пропозицію нардепок:

"Спочатку віддячили волонтерам за "привласнення державних функцій" та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради, і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи.

Потім ввели державний контроль за громадськими організаціями, які займаються реформами на національному та місцевому рівнях, і ухвалили закон про лобіювання, який в країнах ЄС побудований як механізм прозорості, а не контролю.

А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені "без повноважень та погоджень"".

"Як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення, наше виживання"", - написала Матвійчук і додала скрин законопроєкту:

Законопроєкт Безуглої і Третьякової щодо привласнення державних функцій

Що таке спеціальна місія

Зазначимо, що відповідно до законопроєкту 11103 спеціальна місія України – це тимчасова місія, направлена за згодою приймаючої сторони для представлення держави на певному заході або в переговорах, що складається із однієї особи або групи людей наділених повноваженнями представляти Україну. Координацію діяльності спеціальної місії України у сфері зовнішніх зносин, здійснює МЗС. Наявність дипломатичних або консульських відносин не є необхідною для направлення спеціальної місії.

Спеціальні місії України утворюються виключно Головою Верховної Ради України, Президентом або Прем’єр-міністром України та поділяються на парламентські, президентські та урядові спеціальні місії залежно від суб’єкта їх утворення.

Автор: 

законопроєкт (3717) представництво (79) Третьякова Галина (111) Безугла Мар’яна (316)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
Я навіть знаю одного такого громадянина, біля лідора постійно крутиться, повністю підходить своїми діями під новий закон.
показати весь коментар
25.03.2024 22:53 Відповісти
+58
То це Єрьмака посадять...
показати весь коментар
25.03.2024 22:54 Відповісти
+37
Мабуть для Порошенко готують. Але чомусь Єрмак зразу лізе у голову
показати весь коментар
25.03.2024 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
дует ТУПА і ЩЕ ТУПІША, пишуть закони!

ОТ ЩО ОЗНАЧАЄ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ НИЩЕБРОДНИМИ клоунами!

То кого воно зробило разом?
показати весь коментар
26.03.2024 09:08 Відповісти
МРІЯ ТРЕТЬЯКОВОЇ
:
"Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти.

Дуже жорстокими методами, навіть садистськими викорчовували

в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками" , - сказала пані Третьякова.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-53175923
показати весь коментар
26.03.2024 09:33 Відповісти


Реакція Третьякової на загибель депутата Полякова
показати весь коментар
26.03.2024 09:35 Відповісти
Не взывавайте к "гуманитарной сущности" депутатки Поляковой -

это моральная уродка с садистскими наклонностями
показати весь коментар
26.03.2024 09:37 Відповісти
Третьякової
показати весь коментар
26.03.2024 12:47 Відповісти
«Минус один враг»:

нардеп Третьякова попала в скандал из-за высказываний об умершем Полякове
показати весь коментар
26.03.2024 09:42 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 09:44 Відповісти
Наконец две моральных уродки нашли друг друга
показати весь коментар
26.03.2024 09:46 Відповісти
Летом 2019-го, когда партия "Слуга народа" с колес набирала списки, Ермак предложил несколько человек в ряды партии.

Среди них - Галина Третьякова,

Андрей Костин, Андрей Задорожный, который является его бизнеспартнером в "Международной фармацевтической группе".

показати весь коментар
26.03.2024 10:01 Відповісти
"Депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар'яна Безугла..."
Немає й@бнутим спокою...
показати весь коментар
26.03.2024 10:13 Відповісти
Весняне загострення у жіночок, гормони бунтують. Як кажуть селяни - до бугая треба.
показати весь коментар
26.03.2024 10:15 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 10:16 Відповісти
Треба закон ввести, що їм дозволяється тільки один блог вести
"Сабака ляляка"
показати весь коментар
26.03.2024 10:23 Відповісти
Все для сцаря вови (Зеленського)! А усі хто проти - ворожі агенти.
Чому все це нагадує росію, але у росії хоча б грабують нафту, а у нас замість нафти оббирають народ.
Слуги... у давнину слуг пиз*ли.
показати весь коментар
26.03.2024 10:37 Відповісти
Неможливо дивитись на це приниження парламентаризму в Україні, це якийсь ганебний кошмар Безуглятина, в кращих традиціях красних кхмерів. Мені завжди здається що Безугла - це вигаданий персонаж, бо неможливо уявити собі настільки тупу і примітивну істоту, в парламенті, та й ще на безпекових посадах. Приберіть вже цю курву звідти.
показати весь коментар
26.03.2024 10:42 Відповісти
А розстріл за обкрадання держави під час війни не пропонують?
показати весь коментар
26.03.2024 11:33 Відповісти
Потвориська
показати весь коментар
26.03.2024 11:48 Відповісти
А д'єрмак має право представляти Україну??? То може з нього і починайте!
показати весь коментар
26.03.2024 13:21 Відповісти
Цих добрих жінок до влади за тисячу кілометрів допускати не можна.
Хоча взагалі всіх слуг, там всі... Як ми переможемо з такою владою???
В нас не парламентсько-президентська республіка, в нас хунта Вови Зеленського.
Це жах якийсь...
Куди дивляться націоналісти-патріоти? Це ж перш за все їм рота затуляють, хоча перший йде звичайно Порошенко і всі інші з ЄС...
показати весь коментар
26.03.2024 13:35 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/sud-moskvi-zaochno-zaareshtuvav-holovu-sbu-vasilja-maljuka-za-zvinuvachennjam-u-terorizmi-1702115.html Суд Москви заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка за обвинуваченням у "тероризмі" В якому кацапськи падлюки?
показати весь коментар
26.03.2024 14:00 Відповісти
Кретинізм цієї зеленої влади просто зашкалює
показати весь коментар
26.03.2024 15:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 