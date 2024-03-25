"Слуги народу" Безугла і Третьякова пропонують карати довічним ув’язненням з конфіскацією за привласнення державних функцій

Депутатки від "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Судово-юридичну газету.

Відповідний законопроєкт 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу зареєстрували у Верховній Раді народні депутатки від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла.

Навіщо цей законопроєкт

Як зазначають авторки, цей законопроєкт є складовою законопроєкту "Про спеціальні місії України" 11103, який розроблено з метою захисту інтересів України, шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності, та має розглядатися одночасно з ним.

Прийняття змін до КК зумовлене захистом національних інтересів та безпеки України в цілому. Адже, на думку авторок, іноді громадяни України вчиняють дії, направлені на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій. І ці дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України.

Також читайте: У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram

Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує, на думку депутаток, забезпечення максимального та справедливого покарання. Отже, пропонується доповнити Кримінальний кодекс нормою щодо криміналізації представлення інтересів України неуповноваженими на те особами.

А саме, до КК додається стаття 111-3 "Привласнення державних функцій", за якою:

Привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Також читайте: Законопроєкт про мобілізацію: Комітет ВР продовжує розглядати правки. На порядку денному - бронювання військовозобов’язаних, - "слуга народу" Здебський

Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук своєю чергою відреагувала: на таку пропозицію нардепок:

"Спочатку віддячили волонтерам за "привласнення державних функцій" та затикання дірок, де уповноважені органи не давали ради, і запровадили безумне регулювання волонтерської роботи.

Потім ввели державний контроль за громадськими організаціями, які займаються реформами на національному та місцевому рівнях, і ухвалили закон про лобіювання, який в країнах ЄС побудований як механізм прозорості, а не контролю.

А тепер на черзі люди, які адвокатують інтереси країни та захист людей на міжнародній арені "без повноважень та погоджень"".

"Як же дістала ця імітація роботи та постійні палки в колеса, коли на кону, і то без перебільшення, наше виживання"", - написала Матвійчук і додала скрин законопроєкту:

Що таке спеціальна місія

Зазначимо, що відповідно до законопроєкту 11103 спеціальна місія України – це тимчасова місія, направлена за згодою приймаючої сторони для представлення держави на певному заході або в переговорах, що складається із однієї особи або групи людей наділених повноваженнями представляти Україну. Координацію діяльності спеціальної місії України у сфері зовнішніх зносин, здійснює МЗС. Наявність дипломатичних або консульських відносин не є необхідною для направлення спеціальної місії.

Спеціальні місії України утворюються виключно Головою Верховної Ради України, Президентом або Прем’єр-міністром України та поділяються на парламентські, президентські та урядові спеціальні місії залежно від суб’єкта їх утворення.