НАБУ та САП почали розслідування щодо походження статків родини глави Антимонопольного комітету Кириленка
За фактом оприлюднення журналістського розслідування про майно родини керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка НАБУ та САП почали досудове розслідування.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Схеми" "Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 млн під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина" - до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня поточного року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5ККУ", - повідомила вона.
Постолюк зауважила, що очільник АМКУ на даний час не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво у яких здійснює САП.
Нагадуємо, згідно розслідування "Схем", родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Він просто дуже банато працює.
Повністю віддає себе роботі.
А у кого немає таких статків, то звичайні ледарі.
Бідний, як церковна миша… Хіба що рідня, оті дід та баба… комсомольці-міліонери, як камцамолец-Тигіпко чи єфремов, з копанками для звягільського….
Це днище від Зеленського та його приблуд95, як приклад, до чого може ця особа, довести Україну!!
Пильнуймо Україну від цього лайна!!
Там у всіх рила в сметані.
Якщо є бажання походити в формі запрошуємо сюди до нас.