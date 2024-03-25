УКР
Новини Боротьба з корупцією
НАБУ та САП почали розслідування щодо походження статків родини глави Антимонопольного комітету Кириленка

За фактом оприлюднення журналістського розслідування про майно родини керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка НАБУ та САП почали досудове розслідування.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Схеми" "Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 млн під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина" - до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня поточного року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5ККУ", - повідомила вона.

Постолюк зауважила, що очільник АМКУ на даний час не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво у яких здійснює САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина голови АМКУ Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Нагадуємо, згідно розслідування "Схем", родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

НАБУ (5499) Антимонопольний комітет (1800) САП (2490) Кириленко Павло (918)
Можете також звернути увагу на статки родини бувшого голови Констутиційного Суду - КНЯЗЕВА. Там буде не меньше!
25.03.2024 23:20 Відповісти
Там ХРЕСТА ставити немає де, нічого святого!!
Бідний, як церковна миша… Хіба що рідня, оті дід та баба… комсомольці-міліонери, як камцамолец-Тигіпко чи єфремов, з копанками для звягільського….

Це днище від Зеленського та його приблуд95, як приклад, до чого може ця особа, довести Україну!!
Пильнуймо Україну від цього лайна!!
25.03.2024 23:37 Відповісти
Млять. За результатами журналістського розслідування.....А тих хто повинен розслідувати такі розслідування до цього штрика ще черга не дійшла?
26.03.2024 00:18 Відповісти
Тут доцільніше контррозвідку СБУ підключити, бо певніш за все походження неправомірно набутих активів цим Пашею (як його кличе Зеленський) - не українське.
25.03.2024 23:29 Відповісти
Чого ви ото зразу хабарі та хабарі? Може людина просто винайшла "філософський камінь")))
25.03.2024 23:33 Відповісти
Він просто дуже банато працює.
Повністю віддає себе роботі.
А у кого немає таких статків, то звичайні ледарі.
26.03.2024 08:24 Відповісти
Статки це саме те, що приносить прибуток в межах розслідування
25.03.2024 23:46 Відповісти
Да....уж по взрослому п#зд@т...
26.03.2024 03:42 Відповісти
Ось де можна бабло брати на дрони. В нас війна, чи шо?
26.03.2024 04:30 Відповісти
Всього навсього військовий стан....
26.03.2024 07:27 Відповісти
А перед тим як призначати перевіряти не пробували?
26.03.2024 08:11 Відповісти
Назвіть хоч одного представника влади зеленського і його призначенця, який би не пограбував Україну.
Там у всіх рила в сметані.
26.03.2024 08:42 Відповісти
І так потрібно по всіх можновладцях та силовіках усіх рівнів починаючи з 1991 року!
26.03.2024 08:45 Відповісти
А скільки тоді Ермак насмикав, він же їх признача, Бігус, Ткач ви чого ще про це не назнімали
26.03.2024 08:52 Відповісти
Мене інше цікавить: чому все лайно від керівництва одягає однострій?
Якщо є бажання походити в формі запрошуємо сюди до нас.
26.03.2024 09:02 Відповісти
Бо вони також воюють , просто в них фронт трішечки інший - злодійський.
26.03.2024 10:41 Відповісти
