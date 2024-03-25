НАБУ та САП почали розслідування щодо походження статків родини глави Антимонопольного комітету Кириленка

За фактом оприлюднення журналістського розслідування про майно родини керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка НАБУ та САП почали досудове розслідування.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні "Схеми" "Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 млн під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина" - до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня поточного року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5ККУ", - повідомила вона.

Постолюк зауважила, що очільник АМКУ на даний час не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво у яких здійснює САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родина голови АМКУ Кириленка за 4 роки придбала майна на 70 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

Нагадуємо, згідно розслідування "Схем", родина голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.