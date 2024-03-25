Питання щодо проведення виборів під час війни мають вирішувати самі українці, - Держдепартамент США
Питання про проведення виборів в Україні, яка перебуває в умовах війни, мають вирішувати самі українські громадяни.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Представник Держдепу зазначив, що у Сполучених Штатах хотіли би, щоб в Україні відбулися необхідні вибори на всіх рівнях.
"Однак ми усвідомлюємо, що це важко зробити в розпал війни. Це - питання не тільки для України, це питання стосується будь-якої країни, яка перебуває в умовах війни", - підкреслив Міллер.
У цьому зв’язку він звернув увагу, зокрема, на складнощі голосування для солдатів на передовій, а також для людей на тимчасово окупованих територіях.
"Тому це - дуже складне питання. І, зрештою, це рішення має ухвалювати український народ", - зауважив речник Держдепу.
чи ви хочете бачити ЗЄльоного пуйла ?
Західні Партнери, знають про них та їх рахунки у приватних банках на Заході, набагато більше…
за душечку и своего любимца..... ось таки справы малята.
А мля, вони ж за кордоном проголосують. Не підходить.
Для зміни цього пункту треба зміни Конституції України, але вона теж забороняє зміни під час воєнного стану.
Так що рішення повинен приймати Конституційний суд України (законно щоб не було подвійного трактування про нелегітимність рішення) а не тільки народ.
У 2024 році Кабмін виділив на зміцнення оборонних рубежів та кордону понад 2,6 млрд грн.
У 2023 році з резервного фонду на будівництво укріплень спрямовано понад 1,7 млрд грн.
"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку"
На фото дерев'яні конструкції присипані 30-сантиметровим шаром грунту БЕЗ ЖОДНОЇ ОЗНАКИ бетону !
https://www.instagram.com/p/C48kwRwoo6N/
https://www.youtube.com/watch?v=Cp15vIDvRxw
Вже ж репитицію навіть провели - голосування за склад жюрі на Євробачення.
А відповідати не має сенсу. Це риторичне питання.
зі. І це питання я ставлю при повному розумінні хибності дій чинного президента у об'єднанні нації, наприклад, шляхом створення уряду народної довіри із залученням представників "опозиції" (Пороха, Тимошенко тощо). Опозиції в лапках, тому що під час війни бути в опозиції це означає бути на боці ворога. Якось так.
А в Україні війна справжня, національно-визвольна.
Но давайте проведём выборы, и пох..й сколько это стоит, и пох..й что бабло будет уходить на избир. кампании.
А теперь подумайте, как солдаты которые просят как можно больше дронов, будут смотреть как тратится бабло на выборы.
Будут они воевать?
В данной ситуации если деньги будут уходить на выборы это неуместно. Это только обозлит военных на фронте. И если военные уйдут с фронта то выборов небудет , будут назначенные кремлём губернаторы.
До речі сам шановний президент визнав свою поразку тож сподіваюсь він не дослухається до подібних порад
нехай їде,та лікується від наркотиків!
дєрьмака під суд!татарова під суд!
Бо він такого накомандував (накрав),що ми перестали получати допомогу від партнерів.
Снаряди лежать на складах,а їх не передають на фронт,турнікети на складах,а їх не передають!
Дороги розпочали робити,мабуть вже Перемога?
- Які на.уй вибори, по нам КАБи цілими днями ху.рять.
Ще до припинення допомоги від США восени вони надіслали список реформ зеленій владі з чітким графіком їх виконання як умови продовження подальшої підтримки України. Зелені узурпатори ці вимоги повністю проігнорували і як наслідок, допомога Україні припинилася. Єдиний вихід змінити ситуацію всередині країни і на полі бою - це проведення демократичних виборів.