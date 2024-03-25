УКР
Питання щодо проведення виборів під час війни мають вирішувати самі українці, - Держдепартамент США

вибори

Питання про проведення виборів в Україні, яка перебуває в умовах війни, мають вирішувати самі українські громадяни.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представник Держдепу зазначив, що у Сполучених Штатах хотіли би, щоб в Україні відбулися необхідні вибори на всіх рівнях.

"Однак ми усвідомлюємо, що це важко зробити в розпал війни. Це - питання не тільки для України, це питання стосується будь-якої країни, яка перебуває в умовах війни", - підкреслив Міллер.

У цьому зв’язку він звернув увагу, зокрема, на складнощі голосування для солдатів на передовій, а також для людей на тимчасово окупованих територіях.

"Тому це - дуже складне питання. І, зрештою, це рішення має ухвалювати український народ", - зауважив речник Держдепу.

+36
Вибори, життєво необхідні для спасіння України від лайна приблуд95!!
Західні Партнери, знають про них та їх рахунки у приватних банках на Заході, набагато більше…
показати весь коментар
26.03.2024 00:02 Відповісти
+24
В Україні багато розумних і патріотичних людей. Українці, виберіть достойного і гоніть блазня!
показати весь коментар
26.03.2024 00:10 Відповісти
+21
Демократія це вибори, панове американці !
чи ви хочете бачити ЗЄльоного пуйла ?

.
показати весь коментар
26.03.2024 00:00 Відповісти
Питання щодо проведення виборів під час війни мають вирішувати самі українці

О! Датс іт!
Як радісно вигукнула колись одна ліліпуточка, "Тютєлька - в тютєльку!"
показати весь коментар
25.03.2024 23:56 Відповісти
Демократія це вибори, панове американці !
чи ви хочете бачити ЗЄльоного пуйла ?

.
показати весь коментар
26.03.2024 00:00 Відповісти
Ну от чому ви так? Пуйлом воно одне а у нас бубочка это другое (хоча таке саме лайно як пуйло) І отоє люди обрали
показати весь коментар
26.03.2024 04:59 Відповісти
Народ никто не спрашивает. Также как никто его не спрашивал как надо готовиться к войне и надо ли увольнять Залужного. Так что хватит скромничать. Поддерживаете ли вы решение Зеленского или нет?
показати весь коментар
26.03.2024 00:00 Відповісти
Вибори, життєво необхідні для спасіння України від лайна приблуд95!!
Західні Партнери, знають про них та їх рахунки у приватних банках на Заході, набагато більше…
показати весь коментар
26.03.2024 00:02 Відповісти
Чисто технічно, як ви собі уявляєте проведення виборів? Усі дільниці будуть повинні зачинятись на час повітряної тривоги. Болотним оркам ніщо не завадить підтримувати повітряну тривогу цілодобово, якщо їх вождь так вирішить зробити. І де тут вибори?
показати весь коментар
26.03.2024 00:07 Відповісти
Зачем им поддерживать её круглосуточно?
показати весь коментар
26.03.2024 00:12 Відповісти
штобьі сарвать вьіборьі патамушта могут
показати весь коментар
26.03.2024 00:15 Відповісти
у бомбосховищах і проводити
показати весь коментар
26.03.2024 00:12 Відповісти
Ну так, це можливо, але треба перевірити що достатньо бомбосховищ по всій країні, тому що є не тільки великі міста.
показати весь коментар
26.03.2024 00:29 Відповісти
Звісно, що в бомбосховищах
показати весь коментар
26.03.2024 08:06 Відповісти
нічого страшного тут немає. Технічно це питання можна вирішити. Люди ходили на виборчі дільниці, тепер, представники виборчих комісій нехай ходять по квартирах. Все просто, було б бажання.
показати весь коментар
26.03.2024 00:18 Відповісти
Варіант з бомбосховищами виглядає реалістичніше...
показати весь коментар
26.03.2024 00:30 Відповісти
Хто бажає - шукає засіб реалізації, хто зрадник та узурпатор - шукає привід позбавити людей права вибору, та якмога довше залишитись біля владного корита, іуди.
показати весь коментар
26.03.2024 11:18 Відповісти
Кутузов ваш Зе угробил кучу народа и страну можем просрать окончательно.
показати весь коментар
26.03.2024 00:20 Відповісти
Зе такой же ваш как и наш. Я свое личное отношение к проведению или не проведению вьіборов не вьісказьівал, читайте внимательнее какой именно аспект бьіл затронут в моем комментарии.
показати весь коментар
26.03.2024 00:25 Відповісти
Час роботи дільниць можно продливати на час повітряной тривоги. Треба прибрати цю команду ліквідаторів України від влади.
показати весь коментар
26.03.2024 06:09 Відповісти
де юре Украина войны не обьявляла
показати весь коментар
26.03.2024 00:09 Відповісти
Дефакто мільйон на війні і декілька мільйонів переселенців.
показати весь коментар
26.03.2024 00:22 Відповісти
І що ? Голосування проведуть у військових частинах. Переселенці - за місцем проживання. Нехай ЦВК працює. Зелені не планували проводити вибори за кордоном. Для оцінки витрат на проведення виборів вони брали довоєнну статистику. При тому, що виборців за кордоном збільшилося на кілька мільйонів.
показати весь коментар
26.03.2024 03:29 Відповісти
Це для Землі та для Путлера нічого не означає. Головне що СВО проходить згідно з планом.
показати весь коментар
26.03.2024 09:04 Відповісти
В Україні багато розумних і патріотичних людей. Українці, виберіть достойного і гоніть блазня!
показати весь коментар
26.03.2024 00:10 Відповісти
Зеленський:"Україна - це універмаг".
показати весь коментар
26.03.2024 00:15 Відповісти
беда в том, что масса выборцив ЗеЛучезарного никуда не делась и опять пойдут голосовать
за душечку и своего любимца..... ось таки справы малята.
показати весь коментар
26.03.2024 00:24 Відповісти
Ну чого. З мого оточення, відсотків 90 були за нетряпку. З них,відсотків 70 виїхали з країни.
А мля, вони ж за кордоном проголосують. Не підходить.
показати весь коментар
26.03.2024 01:21 Відповісти
Ще б знайти достойного, бо одні гнойні.
показати весь коментар
26.03.2024 06:46 Відповісти
Вова скоро не легетимний.
показати весь коментар
26.03.2024 00:23 Відповісти
20-то мая близко близко...
показати весь коментар
26.03.2024 05:23 Відповісти
Вибори під час під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Для зміни цього пункту треба зміни Конституції України, але вона теж забороняє зміни під час воєнного стану.
Так що рішення повинен приймати Конституційний суд України (законно щоб не було подвійного трактування про нелегітимність рішення) а не тільки народ.
показати весь коментар
26.03.2024 00:28 Відповісти
Шо ти мелеш? Народ і є Конституція. І може застосувати пряме управління державою. Так що поки не пізно - хватай Осла і тікай.
показати весь коментар
26.03.2024 00:37 Відповісти
Ти був один з них
показати весь коментар
26.03.2024 03:47 Відповісти
Все кто любит рассказывать что во время войны выборы проводить нельзя. Вот год назад рассказывали о перемоге, лете в Крыму и прочее. А теперь о чем рассказывать? Перемога не намечается. Зеленский хромая утка. Так что чего конкретно вы ждете?
показати весь коментар
26.03.2024 00:42 Відповісти
Я нагадаю, що у 2019 році також був введений військовий стан. Тобто, виходячи з вашого допису, вибори 2019 вже з порушенням Конституції, а сам президент є нелегітимним.
показати весь коментар
26.03.2024 01:12 Відповісти
Верховна Рада прийняла постанову "Про призначення чергових виборів Президента України на неділю 31 березня 2019 року, тобто вже після закінчення воєнного стану.
показати весь коментар
26.03.2024 03:33 Відповісти
Що і коли було проголошено? Такі Треба було Петру ввести воєнний стан і по всій країні, алеж демократія. Нажаль 73 хотіли шашлики і подивитися пуціну в очко, надивилися не обїштеся
показати весь коментар
26.03.2024 05:48 Відповісти
В Конституції України не має заборони на проведення виборів. Таку заборону депутати записали в статтю 19 Закону «Про правовий режим воєнного стану», який при бажанні легко змінити простою більшістю в верховній раді, в якій зелені мають монобільшість. Їм на це вистачить рівно однієї хвилини. Рік назад навіть Стефанчук казав що потрібно внести зміни до закону та проводити вибори щоб не було проблем з легітимність, але мабуть отримав прочухан від ОПи і швидко змінив свою думку. Мова не в юридичних проблемах а в небажанні зеленої влади проводити вибори.
показати весь коментар
26.03.2024 09:18 Відповісти
Брехня. Конституція не дозволяє саботувати вибори президента. Вибори до ВР не проводяться лише тимчасово на час загрози зовнішньої агресії і підготовки до оборони на час дії воєнного стану. Після початку воєнної агресії проти України продовження дії воєнного стану, замість запровадження стану війни, є грубим порушенням Конституції з метою саботажу виборів, узурпації влади.
показати весь коментар
26.03.2024 15:24 Відповісти
Как бы мне не нравились зе и слуги,но проводить выборы не представляется физически возможным.Функции президента в соответствии с Конституцией должны переходить к председателю ВР с полномочиями и.о. Президента,до принятия присяги после проведения выборов Президента..Точно также как в своё время был Турчитнов.
показати весь коментар
26.03.2024 00:28 Відповісти
Тоді знову Кривавого Пастора в в.о.
показати весь коментар
26.03.2024 05:26 Відповісти
Коротше кажучи - вигрібайтеся з цього лайна самі, або не вигрібайтеся. А ми, США, приймемо будь-який ваш вибір, українці.
показати весь коментар
26.03.2024 00:29 Відповісти
Ну можна не вибори зробити президента а сказати як в Ізраїлі, про порятунок чи і досі будем чекати
показати весь коментар
26.03.2024 00:48 Відповісти
Хочеться, але малоймовірно.
показати весь коментар
26.03.2024 01:03 Відповісти
Складність проведення виборів полягає у тому,що на вибори виділяється тільки один єдиний день.У мирний період-один день не є проблемою, але під час війни назбирувати велику кількість людей,одного конкретного дня,в одному конкретному місці -є смертельно небезпечно.Проблема ускладнюється ще і тим,що мільйон людей є на фронті, чотири мільйони за кордоном і в середині самої України є величезна кількість гнид-колаборантів.Але це не означає,що вибори не треба проводити.Україна-демократична держава і воює за то,щоб такою залишитися.Тому,враховуючи ситуацію, яка склалася на даний час в Україні,вибори мають тривати не один день,а один тиждень, а ще краще,місяць. За місяць часу,без черг і ажіотажу,проголосують всі.Все можна зробити,головне-хотіти.
показати весь коментар
26.03.2024 01:51 Відповісти
Там і декількох днів вистачить, якщо створити достатню кількість виборчих дільниць і поставити над кожною з них міжнародних спостерігачів для запобігання фальсифікаціям упродовж всього виборчого процесу
показати весь коментар
26.03.2024 15:28 Відповісти
Мене ось цвкавить чому як вибори всі одразу блазня згадують? То якась фантомна малороська жага до царя? Я нагадую Україна є парламентсько президентською республікою, і ось доки наш мудрий нарід не припинить шукати та обирати вожака, голову або якогось лідора все буде марно, бо спрешу в нас обирають того лідора, а потім йому ж одному тяжко так то й треба його команду обрати в ВР, а пілся всі так щиро дивуються, що вся країна то суцільні любі друзі та кумов'я при владі та грошах
показати весь коментар
26.03.2024 01:58 Відповісти
8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

У 2024 році Кабмін виділив на зміцнення оборонних рубежів та кордону понад 2,6 млрд грн.

У 2023 році з резервного фонду на будівництво укріплень спрямовано понад 1,7 млрд грн.

"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку"

На фото дерев'яні конструкції присипані 30-сантиметровим шаром грунту БЕЗ ЖОДНОЇ ОЗНАКИ бетону !

https://www.instagram.com/p/C48kwRwoo6N/
показати весь коментар
26.03.2024 02:21 Відповісти
Як це відповідає на моє питання? Ось дивиться боневтік в 19му році незаконно розпустив ВРУ, та підкупив/залякал КСУ і єдиним хто би міг поставити непорозуміння на місце -новообрана ВРУ, але мудрий нарід наступаючи на граблі в п'ятий раз обирає пропризидентський парлаент, то ви зараз можете хоч вибачте всратись із тим конституційний терміном, бо КСУ та ВРУ під блазнем то і буде як він скаже, а не ви або мудрий нарід, завтра КСУ вам видасть рішення що все законно, а ВРУ відмовиться назначати чергові вибори президента зсилаючись на п'ятна на сонці
показати весь коментар
26.03.2024 13:25 Відповісти
Ця влада веде нас до бездни і поразки , прибирати її треба негайно!
показати весь коментар
26.03.2024 02:23 Відповісти
США: Без смещения Ермака интеграция Украины с Западом исключена

https://www.youtube.com/watch?v=Cp15vIDvRxw
показати весь коментар
26.03.2024 02:28 Відповісти
Блазнів та провокатори дзижчать над купою лайна, якою є тема виборів під час війни.
показати весь коментар
26.03.2024 03:32 Відповісти
Проведут вибори в дії, як звичайні голосування чи опитування.

Вже ж репитицію навіть провели - голосування за склад жюрі на Євробачення.
показати весь коментар
26.03.2024 03:54 Відповісти
Без виборів Україна перетворюється в паРашу 2!
показати весь коментар
26.03.2024 04:25 Відповісти
В мене лише одне питання, в чиїх інтересах делігітимізація президента під час війни? Думай те.
А відповідати не має сенсу. Це риторичне питання.
зі. І це питання я ставлю при повному розумінні хибності дій чинного президента у об'єднанні нації, наприклад, шляхом створення уряду народної довіри із залученням представників "опозиції" (Пороха, Тимошенко тощо). Опозиції в лапках, тому що під час війни бути в опозиції це означає бути на боці ворога. Якось так.
показати весь коментар
26.03.2024 04:45 Відповісти
лікуйся!
показати весь коментар
26.03.2024 07:31 Відповісти
Дякую за турботу. 💛💙
показати весь коментар
26.03.2024 08:04 Відповісти
РФ провела вибори президента- і нічого! Хоча, там ситуація дещо інша, аніж в Україні. Два найпростіші заходи допоможуть більш-менш об'єктивно і безпечно провести вибори: розтягнути вибори у часі і використовувати мобільні бригади для голосування громадян на дому. Хто хоче - той вибори проведе! Всі інші шукають причини, що б їх не проводити.
показати весь коментар
26.03.2024 04:50 Відповісти
Ситуація зовсім інша, вони ведуть колоніальну війну поза межами держави, яку сором'язливо називають трьома літерами.
А в Україні війна справжня, національно-визвольна.
показати весь коментар
26.03.2024 08:16 Відповісти
Влада Єрмака не здатна забезпечити промислово-технологічну перевагу у війні. Влада Єрмака деморалізує суспільство корупцією. Єрмак поставлений глобальною хозарською синагогою, яка патронує так само Трампа. На виборах активізується протверезіле суспільство. Протверезіла частка суспільства матиме слабший ресурс, ніж хабадники і соросятина, і не зможе виставити ні істотні критерії, ні принципові. Вибори розігруватимуться між хабадниками і соросятиною. Інших політичних шкіл на сцені нема, окремі персоналії вислані у Лондон. Ні хабадники, ні соросятина в новому розкладі не забезпечать промислово-технологічну перевагу, оскільки їх цілі не мають нічого спільного з інтересами аборигенів, а навпаки повністю відмінні.
показати весь коментар
26.03.2024 04:50 Відповісти
Т.е. у нас не хватает денег на выплату пенсий, т.к. план "А" пошёл по пи..де.
Но давайте проведём выборы, и пох..й сколько это стоит, и пох..й что бабло будет уходить на избир. кампании.
А теперь подумайте, как солдаты которые просят как можно больше дронов, будут смотреть как тратится бабло на выборы.
Будут они воевать?
В данной ситуации если деньги будут уходить на выборы это неуместно. Это только обозлит военных на фронте. И если военные уйдут с фронта то выборов небудет , будут назначенные кремлём губернаторы.
показати весь коментар
26.03.2024 06:27 Відповісти
Бувшим військовоозобов"язаним які в мирнийчас не перетрудилися та в 45 років вийшли на пенсію та поліцейсьських, та інших пожирачів пільг, які вийшли на пенсію раніше за інших громадян, потрібно підняти пенсійний вік та повернути на роботу, нехай допрацьовують!
показати весь коментар
26.03.2024 08:28 Відповісти
І сколько ж єто стоіт?
показати весь коментар
27.03.2024 01:00 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 06:30 Відповісти
Пізно вже...
показати весь коментар
26.03.2024 06:50 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи. Я не фанат шоколадного, але зелене лайно треба міняти однозначно
показати весь коментар
26.03.2024 07:14 Відповісти
Ось у цьому і є проблема палких прихільників Пороха бо не можна побудувати демократичну, правову державу шляхом каруселей.
До речі сам шановний президент визнав свою поразку тож сподіваюсь він не дослухається до подібних порад
показати весь коментар
26.03.2024 08:11 Відповісти
це стьоб та граната для пердаків зелбойобів.
показати весь коментар
26.03.2024 21:24 Відповісти
І що ці вибори змінять? Одразу переможемо? Ні. Поборемо корупцію? Ні. Буде те ж саме що зараз, тільки замість Зеленського стане умовний Петренко і купа грошей потратиться. Може й справді є сенс в поговірці: Коней на переправі не міняють.
показати весь коментар
26.03.2024 07:18 Відповісти
Дуалізм влади на Цензорі! Або Порошенко, або Зеленський! Нажаль Янукович здриснув невчасно, а то б був тріумвірат! Ну, як в древньому Римі. Правда, він недовго був...
показати весь коментар
26.03.2024 07:35 Відповісти
Звісно, треба залишити нелегітимного ворожого щура і зрадника при владі, нехай далі знищує країну. А кремлядь в боргу не залишиться
показати весь коментар
27.03.2024 01:07 Відповісти
Головне,забрати в зеленського статус верховного головнокомандувача!
нехай їде,та лікується від наркотиків!
дєрьмака під суд!татарова під суд!
Бо він такого накомандував (накрав),що ми перестали получати допомогу від партнерів.
Снаряди лежать на складах,а їх не передають на фронт,турнікети на складах,а їх не передають!
Дороги розпочали робити,мабуть вже Перемога?
показати весь коментар
26.03.2024 07:37 Відповісти
Ми утримуємо вже 16 членів ЦВК які 5 років між виборами отримують виплати 200-360 тисяч щомісяця, отож, золоті наші ЦВК нехай і думають, як організцвати вибори!
показати весь коментар
26.03.2024 08:12 Відповісти
Це ж звичайні статисти з калькулятором, важливих рішень не приймають. За що їм такі величезні кошти виплачують? Хто це їх так нагородив не відомо за що?
показати весь коментар
27.03.2024 01:11 Відповісти
Я зателефонував мобілізованому брату, запитав як він ставиться до проведення виборів і знаєтє, що він відповів?
- Які на.уй вибори, по нам КАБи цілими днями ху.рять.
показати весь коментар
26.03.2024 08:33 Відповісти
Величезна більшість українців у країні і за кордоном хочуть проведення виборів щоб вигнати привладних зрадників і мародерів, які присосалися до влади, як воші до кожуха і щоб переконати та довести західним союзникам і партнерам, що Україна демократична правова держава, яка заслуговує на подальшу воєнну допомогу і фінансову підтримку до остаточної перемоги над агресором.
Ще до припинення допомоги від США восени вони надіслали список реформ зеленій владі з чітким графіком їх виконання як умови продовження подальшої підтримки України. Зелені узурпатори ці вимоги повністю проігнорували і як наслідок, допомога Україні припинилася. Єдиний вихід змінити ситуацію всередині країни і на полі бою - це проведення демократичних виборів.
показати весь коментар
27.03.2024 01:35 Відповісти
 
 