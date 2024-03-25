Питання щодо проведення виборів під час війни мають вирішувати самі українці, - Держдепартамент США

Питання про проведення виборів в Україні, яка перебуває в умовах війни, мають вирішувати самі українські громадяни.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представник Держдепу зазначив, що у Сполучених Штатах хотіли би, щоб в Україні відбулися необхідні вибори на всіх рівнях.

"Однак ми усвідомлюємо, що це важко зробити в розпал війни. Це - питання не тільки для України, це питання стосується будь-якої країни, яка перебуває в умовах війни", - підкреслив Міллер.

У цьому зв’язку він звернув увагу, зокрема, на складнощі голосування для солдатів на передовій, а також для людей на тимчасово окупованих територіях.

"Тому це - дуже складне питання. І, зрештою, це рішення має ухвалювати український народ", - зауважив речник Держдепу.

