IT і військова контррозвідка виявили понад 1700 ворожих технічних проникнень до Сил оборони з початку повномасштабної війни, - Малюк

ІТ спеціалісти Служби безпеки виявили 1700 спроб ворожих технічних проникнень до Сил оборони від початку повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.

"У нас війна IT-технологій і, повірте, ворог тут не пасе задніх. Більше 1700 ворожих технічних проникнень до наших Сил оборони виявили наша IT і військова контррозвідка з початку війни", - розповів він.

Він зазначив, що ворог використовує так звані ШПЗ (шифровані програмні закладки).

"Сім різновидів їх встановлено нами з початку війни. Вони дистанційно впроваджують їх у будь-який мобільний термінал типу Андроїд. Після цього ворог онлайн здобуває інформацію - не лише те, що знаходиться у месенджерах у того, хто користується телефоном чи комп’ютером, а у тому числі використовується варіант підключення в онлайн і прослуховування усього, що відбувається", - пояснив керівник СБУ.

На уточнююче запитання, чи означає це, що ворог може проникати в операційну систему Андроїд, Малюк відповів: "Є певний перелік заходів безпеки так званих заходів для підтримки відповідної гігієни, які потрібно вживати, щоб ворог цього не міг зробити. Але така велика кількість цих "шлюзів", проникнень нами виявлена".

Дивіться: Малюк про нову "бавовну" у Росії: СБУ ніколи не повторюється у своїх спецопераціях. ВIДЕО