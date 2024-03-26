УКР
IT і військова контррозвідка виявили понад 1700 ворожих технічних проникнень до Сил оборони з початку повномасштабної війни, - Малюк

ІТ спеціалісти Служби безпеки виявили 1700 спроб ворожих технічних проникнень до Сил оборони від початку повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телеканалу ICTV.

"У нас війна IT-технологій і, повірте, ворог тут не пасе задніх. Більше 1700 ворожих технічних проникнень до наших Сил оборони виявили наша IT і військова контррозвідка з початку війни", - розповів він.

Він зазначив, що ворог використовує так звані ШПЗ (шифровані програмні закладки).

"Сім різновидів їх встановлено нами з початку війни. Вони дистанційно впроваджують їх у будь-який мобільний термінал типу Андроїд. Після цього ворог онлайн здобуває інформацію - не лише те, що знаходиться у месенджерах у того, хто користується телефоном чи комп’ютером, а у тому числі використовується варіант підключення в онлайн і прослуховування усього, що відбувається", - пояснив керівник СБУ.

На уточнююче запитання, чи означає це, що ворог може проникати в операційну систему Андроїд, Малюк відповів: "Є певний перелік заходів безпеки так званих заходів для підтримки відповідної гігієни, які потрібно вживати, щоб ворог цього не міг зробити. Але така велика кількість цих "шлюзів", проникнень нами виявлена".

Дивіться: Малюк про нову "бавовну" у Росії: СБУ ніколи не повторюється у своїх спецопераціях. ВIДЕО

СБУ (13379) Малюк Василь (127)
+1
+1
+1
А я за цей час приблизно стільки ж разів літав на Марс.
Правда, крім мене, цього ніхто не знає. Але це дрібниці.
26.03.2024 00:16 Відповісти
Тим часом підлеглі Малюка звичайних жінок в сауні не можуть на відео зняти, щоб не спалитися.

*********** професіонали... Такі ж, як їх колеги з ФСБ.
26.03.2024 00:19 Відповісти
Головне щоб контррозвідка СБУ випадково не провалилася у кротячу нору на Банковій.
26.03.2024 00:37 Відповісти
Вони частина цієї кротячої нори.
26.03.2024 00:45 Відповісти
Ну от чому їх так тягне таблом світити замість працювати? Хтось воює, волонтерить, працює на допомогу країні а ці зірки екрану все не зрозуміють що їх найняли працювати а не співати, бо за співами можна країну проср-ти
26.03.2024 04:54 Відповісти
ISW об атаке на "Крокус": обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ
26.03.2024 07:19 Відповісти
Я до 2019 року гадки не мав, хто у нас глава СБУ, глава ГУР, глава РНБО, очільник АП. А тут якись блогери, у яких підлегли спецслужби займаються підвищенням рейтингу цих блогерів.
26.03.2024 07:59 Відповісти
26.03.2024 08:07 Відповісти
Главное проникновение это твой хозяин фсбэшник Елдак и его халуи татаров, шурма, безумная...
26.03.2024 08:48 Відповісти
 
 