Губернатор Гладков заявив про "тривожну ніч" на Бєлгородщині: нібито знищено 13 повітряних цілей

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знов поскаржився на "тривожну ніч" нібито через обстріл Бєлгорода та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

За його словами, на підльоті до міста сили ППО нібито збили 13 повітряних цілей.

Також він зазначив, що у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого - закрита черепно-мозкова травма.

"У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани", - повідомив Гладков.

"Тривожна у нас із вами видалася ніч. Давно не було нічних атак на місто Бєлгород", - зазначив він у іншому повідомленні.