Губернатор Гладков заявив про "тривожну ніч" на Бєлгородщині: нібито знищено 13 повітряних цілей

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знов поскаржився на "тривожну ніч" нібито через обстріл Бєлгорода та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

За його словами, на підльоті до міста сили ППО нібито збили 13 повітряних цілей.

Також він зазначив, що у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого - закрита черепно-мозкова травма.

"У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани", - повідомив Гладков.

Також читайте: Губернатор Гладков поскаржився на "важкий ранок" та обстріл Бєлгорода.

"Тривожна у нас із вами видалася ніч. Давно не було нічних атак на місто Бєлгород", - зазначив він у іншому повідомленні.

Що, Гладков - тривожно, коли тебе ї...уть?
Ги...
26.03.2024 06:26 Відповісти
"у вас несчастные случаи на стройке были?
- нееет...
-... будут.." (С)
26.03.2024 06:33 Відповісти
Так це ж ми ще по нормальному ці не починали!!!!
26.03.2024 06:45 Відповісти
Що білгородці безсонн задовбало?
26.03.2024 06:58 Відповісти
Ниравітццца, ні ниравітццца,- тьєрпьі мааая кирасааавітццца... ги,- рюзьге мьірррь вам в хату Бугагагагага 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪 🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🛳️
26.03.2024 07:07 Відповісти
Вы все врете!

Владимир Соловьев публично назвал «мерзкой истерикой» жалобы жителей Белгорода на обстрелы и невнимание со стороны федерального ТВ.

В эфире своей программы Соловьёв раскритиковал «большое количество разных тварей», которые жаловались на обстрелы и просили о помощи. Затем в эфире показали репортаж Соловьёва, съездившего на места обстрелов. «Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что "федералы" бросили [Белгород], - заткнитесь, твари», - сказал Соловьёв. После выхода программы на речь ведущего отреагировали местные жители. Соловьёву предложили перевезти свою студию в Белгород и вести вещание оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города ежедневно. Подумайте о своих словах», - обратился к Соловьёву один из комментаторов.
26.03.2024 07:33 Відповісти
А куди поділись РДК ? То кожен день було чути про їх подвиги а тут "вибори" закінчились і тишина
26.03.2024 07:35 Відповісти
 
 