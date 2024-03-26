Губернатор Гладков заявив про "тривожну ніч" на Бєлгородщині: нібито знищено 13 повітряних цілей
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знов поскаржився на "тривожну ніч" нібито через обстріл Бєлгорода та області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
За його словами, на підльоті до міста сили ППО нібито збили 13 повітряних цілей.
Також він зазначив, що у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого - закрита черепно-мозкова травма.
"У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани", - повідомив Гладков.
"Тривожна у нас із вами видалася ніч. Давно не було нічних атак на місто Бєлгород", - зазначив він у іншому повідомленні.
Владимир Соловьев публично назвал «мерзкой истерикой» жалобы жителей Белгорода на обстрелы и невнимание со стороны федерального ТВ.
В эфире своей программы Соловьёв раскритиковал «большое количество разных тварей», которые жаловались на обстрелы и просили о помощи. Затем в эфире показали репортаж Соловьёва, съездившего на места обстрелов. «Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что "федералы" бросили [Белгород], - заткнитесь, твари», - сказал Соловьёв. После выхода программы на речь ведущего отреагировали местные жители. Соловьёву предложили перевезти свою студию в Белгород и вести вещание оттуда. «Не дай Бог пережить вам то, что переживают жители нашего города ежедневно. Подумайте о своих словах», - обратился к Соловьёву один из комментаторов.