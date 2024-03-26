Псевдоперемога Путіна на "виборах" - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ, - Малюк

Так звана "перемога" російського диктатора Володимира Путіна на "виборах президента" у Росії означає лише додаткові матеріали кримінальних справ щодо злочинів, які вчиняє РФ.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю на Національному телемарафоні в понеділок увечері, відповідаючи на запитання про те, чи може псевдоперемога Путіна на президентських виборах у РФ означати для України ще більшу загрозу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця псевдоперемога - тільки чергові томи під час документування всіх тих злочинів, які вчиняє Путін і вся його команда", - сказав Малюк.

Глава СБУ також додав: "Проведення їхніх псевдовиборів на наших тимчасово окупованих територіях - це вже злочин. Та явка і ті результати, які вони намалювали, були відомі нам ще напередодні. Все це фіксувалося і сьогодні це все лягає в матеріали відповідних кримінальних проваджень".

