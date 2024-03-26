УКР
Новини
Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов’язано з нацбезпекою США

Білий дім вкотре закликав американський Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроєкт щодо допомоги Україні, оскільки це питання тісно пов’язано з національною безпекою Америки.

Про це заявила в понеділок у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (члени Конгресу. - Ред.) мають просуватися вперед. Йдеться про нашу національну безпеку - так само як ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано",- наголосила представниця адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який уже ухвалив Сенат. І якби він був винесений на розгляд спікером палати Майком Джонсоном, документ би отримав переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.

Також читайте: Конгрес США не ухвалив допомогу Україні та пішов на канікули на 2 тижні

У цьому зв’язку Жан-П’єр наголосила, що адміністрація заохочуватиме спікера Джонсона зробити це.

Автор: 

Конгрес США (1261) допомога (8757) США (24357)
Топ коментарі
+6
Як вже дістав цей пиз-ьож...
26.03.2024 07:23 Відповісти
+5
Мудозвони.
26.03.2024 07:26 Відповісти
+3
Уже навіть не смішно. Об маразматичного діда хєр витирають як об занавіску, а він закликає, закликає...
26.03.2024 08:05 Відповісти
Нічого нового. Це ж було вже.
26.03.2024 07:04 Відповісти
Так запевнили,що десь на початку квітня,правда забули сказати , якого року...
26.03.2024 07:16 Відповісти
Як вже дістав цей пиз-ьож...
26.03.2024 07:23 Відповісти
Мудозвони.
26.03.2024 07:26 Відповісти
Сама могутня країна світу не може впоротися з одним під@р@сом.🤷‍♀️
26.03.2024 07:34 Відповісти
З яким? Це рольові ігри на публіку, не більше того.
26.03.2024 08:15 Відповісти
А тим часом генконсул підарашки тролить поляків, стосовно російської ракети над їхньою територією, без надання доказів що то була ракета підарашки, подальші розмови рахує недоречними...
26.03.2024 07:36 Відповісти
російський посол взагалі проігнорував виклик до МЗС Польщі щодо тієї ракети. Поляки самі себе множать на нуль
26.03.2024 08:07 Відповісти
Гра триває вже пів року.-- паперами і заявами
26.03.2024 07:37 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86497 🔥До Курську вночі завітали дрони, результати візиту наразі невідомі
26.03.2024 07:47 Відповісти
26.03.2024 07:50 Відповісти
шо за ним Писец гонится ?
26.03.2024 07:51 Відповісти
давно уже нада
26.03.2024 07:50 Відповісти
листопад 2023: "Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов'язано з нацбезпекою США"
лютий 2024 :"Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов'язано з нацбезпекою США"
квітень 2024: "Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов'язано з нацбезпекою США"
листопад 2024: "Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов'язано з нацбезпекою США"
...................................
..................................
..................................
"Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов'язано з нацбезпекою США"
26.03.2024 07:51 Відповісти
далi буде
26.03.2024 07:55 Відповісти
Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12
26.03.2024 07:56 Відповісти
Це питання тісно пов'язано із національною небезпекою США, бо відкриває південні кордони для безперешкодного проникнення нелегалів.
26.03.2024 07:57 Відповісти
Уже навіть не смішно. Об маразматичного діда хєр витирають як об занавіску, а він закликає, закликає...
26.03.2024 08:05 Відповісти
Їм пох**, вони на канікулах...
26.03.2024 08:06 Відповісти
Дарма стараються. В цей концерт уже ніхто не вірить. Янки своїми діями розкручують маховик ядерного озброєння. Всі недурні керівники побачили ціну віри піндосам.
26.03.2024 09:16 Відповісти
 
 