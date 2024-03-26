"Білий дім - Конгресу США: Треба ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, це безпосередньо пов'язано з нацбезпекою США"

Білий дім вкотре закликав американський Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроєкт щодо допомоги Україні, оскільки це питання тісно пов’язано з національною безпекою Америки.

Про це заявила в понеділок у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (члени Конгресу. - Ред.) мають просуватися вперед. Йдеться про нашу національну безпеку - так само як ми говоримо про допомогу Україні, це також наша власна національна безпека. Тут все пов’язано",- наголосила представниця адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що кращим варіантом було б ухвалення Палатою представників законопроєкту, який уже ухвалив Сенат. І якби він був винесений на розгляд спікером палати Майком Джонсоном, документ би отримав переважну підтримку, як і в Сенаті, де за нього проголосували 70 проти 29 законодавців.

У цьому зв’язку Жан-П’єр наголосила, що адміністрація заохочуватиме спікера Джонсона зробити це.