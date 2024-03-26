УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 438 160 осіб (+770 за добу), 6893 танки, 10 904 артсистеми, 13 207 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 438 160 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 438160 (+770) осіб,
  • танків - 6893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 13207 (+24) од,
  • артилерійських систем - 10904 (+27) од,
  • РСЗВ - 1019 (+1) од,
  • засоби ППО - 727 (+1) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8553 (+14),
  • крилаті ракети - 2014 (+4),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14498 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 1789 (+4)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18773) ліквідація (4459) знищення (8279) техніка (1929)
Минув 3684 день москальсько-української війни.
107! одиниць техніки та 770 чумардосів.
Арта 28, броня 30, логістика 44.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 49 000!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 438 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
26.03.2024 08:38 Відповісти
26.03.2024 08:40 Відповісти
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
26.03.2024 08:45 Відповісти
Узбагойся, бельгиец, уже обсуждали много раз, 438к это убитые+раненые
26.03.2024 08:41 Відповісти
Добре ж "агент мальвіна" попрацював!
Місяць минув, а щодо його виЗЕра й досі "списи ламають".
Такої шкоди Генштабу ЗСУ й 1000 "кінжалів" не завдали б.
Так старався довести, що генерали радянські та неправильні. Ймовірно, забувши, що сам у президентське крісло з посади особистого блазня Коломойського вліз.
Думаю, за одну ту брехню про 31 тисячу вбитих на лубянській площі медальку відлили кг на 50!
26.03.2024 08:51 Відповісти
А чого бомбануті кораблі в статистику не внесені?
26.03.2024 08:33 Відповісти
А шо такоє, наступатєльний кацапскій бобік сдох ?! Малавата мяса, да і мєталалома малавата !
26.03.2024 08:50 Відповісти
У квітні буде пів мільйона загиблих та поранених! Мабуть треба на рабзії ще якихось терактів ху.лу зробити. Бо на мобілізацію буде складно загнати стадо. Дурних все меньше і меньше
26.03.2024 09:43 Відповісти
 
 