Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 438 160 осіб (+770 за добу), 6893 танки, 10 904 артсистеми, 13 207 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 438 160 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 438160 (+770) осіб,
- танків - 6893 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 13207 (+24) од,
- артилерійських систем - 10904 (+27) од,
- РСЗВ - 1019 (+1) од,
- засоби ППО - 727 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8553 (+14),
- крилаті ракети - 2014 (+4),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14498 (+44) од,
- спеціальна техніка - 1789 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Місяць минув, а щодо його виЗЕра й досі "списи ламають".
Такої шкоди Генштабу ЗСУ й 1000 "кінжалів" не завдали б.
Так старався довести, що генерали радянські та неправильні. Ймовірно, забувши, що сам у президентське крісло з посади особистого блазня Коломойського вліз.
Думаю, за одну ту брехню про 31 тисячу вбитих на лубянській площі медальку відлили кг на 50!
107! одиниць техніки та 770 чумардосів.
Арта 28, броня 30, логістика 44.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 49 000!!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 438 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...