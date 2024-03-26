УКР
Спікер Джонсон шукає привід, щоб не виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, - Білий дім

джонсон,майк

Спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не ставити на голосування законопроєкт про надання допомоги Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У Жан-П’єр спитали, чи розглядають у Білому домі можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв спікер Джонсон.

У відповідь представниця Білого дому зазначила, що вже запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.

"Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив його (проєкт – Ред.) на голосування, він би пройшов", – наголосила вона.

Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.

Автор: 

Конгрес США (1261) допомога (8757) Жан-П’єр Карін (69) Джонсон Майк (149)
Топ коментарі
+25
А спікер ДЖОНСОН - подельник рузкіх
26.03.2024 08:19 Відповісти
+22
Спікер Джонсон робить те, що йому скажуть. Там все домовлено, просто ламають комедію перед українцями.
26.03.2024 08:32 Відповісти
+21
Сложно поверить в то, что президент США является "хромой уткой" и все завязано лишь на спикере.
26.03.2024 08:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Дивись Джонсон Карма !!це така штука ти гнида іі не підкупишь ,але якщо в тебе загине раптом дружина чі твоі батьки чі твоі діти ,то Бог тобі не допоможе ,а будешь ти тварюка горіти в пеклі разом з Путіним і Трампом бо будете прокляті на 500 років вперед за смерть украінців!!!
26.03.2024 10:35 Відповісти
Відпрацьовує.
"ЗМІ: Виборчу кампанію Майка Джонсона спонсорував російський бізнесмен,"збройовий барон" і соратник Путіна - Newsweek "
26.03.2024 10:48 Відповісти
"Спикер Джонсон ищет повод, чтобы не выносить законопроект о помощи Украине на голосование, - Белый дом" . - ВРАНЬЁ. Ещё весно в 2022 году !!!! Конгрес США при абсолютной поддержке республиканцев и демократов был принят ЗАКОН о Ленд Лизе - НЕОГРАНИЧЕННЫХ поставках ОРУЖИЯ в Украину. Байден и его администрация ОТКАЗАЛИСЬ выполнять этот Закон.
А теперь у "Белого Дома" спикер Джонсон виноват. Да Байден ПРЯМО сейчас может одним росчерком пера выдать Украине помощь на несколько МИЛЛИАРДОВ $ из ранее не использованных средств выделенных Украине. Но этого не делает.
26.03.2024 10:52 Відповісти
Срок действия закона о ленд-лизе истёк в октябре 2023. А ранее не использованные средства уже закончились.
показати весь коментар
Белый дом намеренно убрал пункт о Ленд Лизе и не продлил закон на 2024 год. Зачем это было сделано можно только догадываться.
показати весь коментар
Він на безумного маньяка схожий цей Джонсон, тихше води, нижче трави з жагою крові і важким дитинством
показати весь коментар
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США
Офіційно залишок PDA - 7.9млрд (як 25.9 - 18.0)
Контракти на поповнення запасів REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
Останні Contract Award Date в квітні 2023

https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA допомога

З травня 2023 по січень 2024 надано PDA на суму 5.1млрд
Якщо взяти зараз залишок не 7.9млрд, а 4.2млрд https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ як підтвердив спікер міноборони
то 4.2+5.1 = 9.3млрд
тобто міноборони маючи в травні 2023 9.3млрд перестало поповнювати запаси на складах

якось дивно...
26.03.2024 11:07 Відповісти
Ось стаття в The New York Times (що виражає погляди демократичної партії) від 25 березня 2024 року. Якщо не враховувати брехню з приводу того, що більшість республіканців проти допомоги Україні (бо відомо, що в 2022 році обидві палати Конгресу, 100% депутатів голосували за ленд-ліз для України), в решті стаття непогано розкриває внутрішню кухню Конгресу та ситуацію, в якій Джонсону доводиться ухвалювати рішення. Для тих, хто цікавиться, я переклав з англійської.

Пообіцявши, що США «виконають свою роботу», Джонсон шукає шлях щодо України
https://www.nytimes.com/2024/03/25/us/politics/speaker-mike-johnson-ukraine.html

Спікер-республіканець, який ставить під загрозу свою посаду, приватно сказав людям, що подбає про те, щоб Палата представників вжила заходів щодо надання допомоги Україні, - крок, проти якого виступають багато членів його партії.

Коли спікер Майк Джонсон надав слово для питань на закритому обіді зі збору коштів у Нью-Джерсі минулого місяця, Джекі Колган запитав, як, незважаючи на запеклу опозицію у своїх лавах, він планує чинити за допомогою України.

За цим пішов пристрасний монолог пана Джонсона, в якому він пояснив, чому продовження американської допомоги Києву, на його думку, життєво важливе - послання, яке різко розходиться з вкрай правими поглядами, що охопили його партію. Він послався на своє політичне коріння як республіканець Рейгана, назвав президента росії володимира путіна «божевільним» і визнав, що ця проблема змусила його йти «тонким політичним канатом».

Нагадавши пані Колган, члену некомерційної правозахисної групи «Американська коаліція за Україну», прислів'я про те, що єдине, що необхідне для торжества зла, - щоб хороші люди нічого не робили, пан Джонсон відповів, що у нього є копія цитати оформлені в його офісі.

"Це будемо не ми", - запевнив він її. "Ми збираємося робити свою роботу".

Ця розмова відображає те, що пан Джонсон приватно сказав донорам, іноземним лідерам і колегам-членам Конгресу в останні тижні, згідно з великими замітками, які пані Колган зробила під час заходу в Нью-Джерсі, та інтерв'ю з кількома іншими людьми, які розмовляли із ним.

Хоча спікер залишався ухильним щодо будь-якого з варіантів, він неодноразово висловлював особисте бажання направити допомогу в Україну - проти чого він неодноразово голосував у минулому - і тепер, схоже, шукає найменш політично-руйнівний спосіб зробити це. .

Проблема для пана Джонсона полягає в тому, що будь-яка комбінація заходів допомоги, яку він винесе на голосування, швидше за все, розлютить ізоляціоністське крило його партії, яке вважає це питання токсичним. Представниця Марджорі Тейлор Грін, республіканець від Джорджії, яка неодноразово заявляла, що проведе дострокове голосування, щоб усунути спікера, якщо він дозволить проголосувати за допомогу Україні, перш ніж вводити обмежувальні імміграційні заходи, у п'ятницю подала резолюцію, що закликає до його усунення, заявивши вона хоче надіслати йому «попередження».

Навіть якщо пані Грін виконає свою загрозу, пан Джонсон все одно зможе зберегти свою посаду. Представник Нью-Йорка Хакім Джефріс, лідер меншості, заявив, що, на його думку, «розумна кількість» демократів проголосувала б за порятунок спікера, якби він зіткнувся з республіканським заколотом через дії відповідно до прийнятого Сенатом пакету допомоги, хоча в п'ятницю пан Джефріс сказав, що це було «спостереження, а не декларація».

У розлогій заяві в п'ятницю після того, як пані Грін подала свою резолюцію і Палата представників залишила Вашингтон на великодні канікули, пан Джонсон заявив, що коли законодавці повернуться через два тижні, вони «вживуть необхідних кроків для задоволення запиту на додаткове фінансування. »

"Ми проробили важливу роботу з обговорення варіантів з членами, - сказав він, - і готуємося завершити наш план дій".

В приватному порядку пан Джонсон висловив зацікавленість у тому, щоб пов'язати допомогу Україні з заходом, спрямованим на те, щоб змусити адміністрацію Байдена скасувати мораторій на експорт рідкого природного газу, за словами трьох осіб, знайомих з його обговореннями, але не уповноважених їх обговорювати . Пан Джонсон порушував це питання на зустрічі в Білому домі минулого місяця з президентом Байденом та лідерами Конгресу, стверджуючи, що забороняючи новий експорт внутрішніх енергоносіїв, адміністрація збільшує залежність від російського газу, фактично збагачуючи ворога України.

На цій зустрічі, за словами людини, знайомої з коментарями, пан Джонсон порушив питання про перевал Кальказье 2, пропонований експортний термінал, який буде розташований уздовж судноплавного каналу, що з'єднує Мексиканську затоку з Лейк-Чарльзом, штат Луїзіана, і затьмарить існуючі експортні термінали країни. Адміністрація Байдена у січні призупинила ухвалення рішення про його затвердження.

Він ламав голову над тим, чи варто виносити на голосування в Палаті представників допомогу, що включає допомогу іншим союзникам США, включаючи Ізраїль і Тайвань, або дозволити законодавцям голосувати за ними окремо, щоб заявити про підтримку кожної окремої країни.

Оскільки багато республіканців прагнуть заблокувати допомогу Україні, будь-який закон, який його передбачає, повинен буде розглядатися з використанням спеціальної процедури, яка обходить правила Палати представників і вимагає більшості в дві третини для ухвалення, значною мірою покладаючись на голоси демократів. Але об'єднаний пакет допомоги Україні та Ізраїлю, подібний до того, який був прийнятий Сенатом минулого місяця, може бути приречений на провал через коаліцію правих республіканців, які виступають проти виділення грошей Києву, і лівих демократів, які виступають проти допомоги Ізраїлю.

Пан Джонсон обмірковував запровадження нових санкцій проти Росії. І він обговорював, як мають бути структуровані гроші - пряма допомога замість кредиту - і чи мають вони призначатись виключно для летальної допомоги (тип допомоги, який ширше підтримується його конференцією), або також включати невійськову допомогу.

"У свідомості багатьох людей існує велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою", - заявив пан Джонсон на прес-конференції в Капітолії минулого тижня.

І він, і член Палати представників Майкл Маккол, республіканець від Техасу та голова комітету із закордонних справ, публічно висунули ідею сплатити частину допомоги шляхом продажу російських суверенних активів, які були заморожені за допомогою закону під назвою «Закон про РЕПО».

Пан Джонсон зіткнувся з зростаючим міжнародним тиском з метою дозволити голосування щодо допомоги Україні, викликаючи майже щотижневі візити та дзвінки з боку союзників по НАТО та проукраїнських активістів як у його офісах у Вашингтоні, так і в Луїзіані. Коли прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Вашингтон на початку цього місяця, він зробив різке публічне послання до спікера.

"Це не якась політична сутичка, яка має значення тільки тут, в Америці", - заявив пан Туск репортерам. «Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона справді коштуватиме там тисячу життів - дітей, жінок. Він має усвідомлювати свою особисту відповідальність».

На приватній зустрічі з паном Джонсоном у його кабінеті в Капітолії президент Польщі Анджей Дуда звернувся до республіканця з Луїзіани з повагою до президента Рональда Рейгана, чий портрет висів поряд зі спікером під час зустрічі. Пан Дуда детально процитував пана Рейгана і похвалив його готовність протиставити добро і зло під час холодної війни, за словами людини, знайомої з коментарями, яка побажала залишитися анонімною для їх опису.

Деякі скептично налаштовані прихильники України як на Капітолійському пагорбі, так і за його межами стурбовані тим, що приємні коментарі Джонсона просто відображають його схильність говорити людям те, що вони хочуть почути. На початку перебування пана Джонсона на посаді спікера законодавці помітили, що він мав звичку створювати у слухачів із ворогуючих фракцій враження, що він згоден з кожною з них.

Тим не менш, на заході зі збору коштів у Нью-Джерсі минулого місяця він був досить відвертим у своїх розрахунках.

Пан Джонсон сказав аудиторії, що він «працює над визначенням найкращого маршруту вперед», згадує пані Колган, додаючи, що, за його словами, половина республіканців у Палаті представників хотіла б просувати його разом у вигляді пакета з Ізраїлем та Тайванем, а інша частина половина хотіла зробити це самостійно.

На окремому зборі коштів у Бінгемтоні для конгресмена в Гудзонівській долині в Нью-Йорку минулого місяця Крістіна Заверуха, виконавчий директор фонду «Разом за Україну», та Анатолій Прадун, президент групи, який народився та виріс в Україні, підійшли до виступаючого, щоб надати на нього тиск із метою проведення голосування.

Пан Прадун сподівався апелювати до віри пана Джонсона, розповідаючи йому про сильну євангелістську християнську громаду в Україні. Але, розуміючи, що у них мало часу на виклад своїх доказів, пані Заверуча та пан Прадун натомість вручили спікеру значок з українським та американським прапорами, показали йому свій плакат, що рекламує майбутнє міжконфесійне пікетування на користь України, і благали його. запланувати голосування на допомогу Києву.

"Він не відкинув нас", - сказала пані Заверуха. «Він вказав на наш плакат і сказав: «Я подбаю про це». Я подбаю про це".

Коли після обіду пані Заверуча розповіла про це колегам-активістам, вони спитали, що, на її думку, він мав на увазі.

"А зараз я не знаю", - сказала вона. «Пройшло більше місяця з того часу, як спікер Джонсон заявив, що подбає про це. І голосування за Україну досі не дозволено».
26.03.2024 11:20 Відповісти
Як би там не було, а американці кидають Україну вже вдруге, після Будапешту! Вельми ненадійний союзник, для якого гроші та власні інтереси - понад усе...
26.03.2024 11:24 Відповісти
Потрібно говорити не про американців, а про нинішню адміністрацію Білого дому. Так, Байден - професійний зрадник, кидала. Згадаймо, як він виводив американські війська з Афганістану. Він разом із Обамою кинув Україну у біді, наказавши віддати Крим без опору. Він заборонив Україні скористатися походом Пригожина на москву і наказав чекати, доки у росії все заспокоїться. Він не дав і третьої частини військової техніки, про яку у своїй статті писали Залужний та Забродський, і цим зірвав наступ ЗСУ на Азов і далі на Крим. Він відмовився виконувати закон про ленд-ліз, схвалений обома палатами парламенту США. Так само Байден зраджує Ізраїль, давлячи на нього і не даючи покінчити з хамасом. Американський народ та його представники в Конгресі здебільшого підтримують Україну.
26.03.2024 11:44 Відповісти
Ти несеш нісенітницю, сидячи в Німеччині. Що ти знаєш про американську політику, балабол? Як казала моя бабуся "в сраці був, гівно видів" Це про тебе.

Блокування допомоги України йде від трампа, чий холуй є Джонсон, і без трампа він не має права навіть пукнути, бо його зразу ж знесе праве крило республіканької партіі.

Претензії до Байдена в тому, що надав допомогу дуже помірковано, щоб уникнути ескалації з росією. Лендліз, до речі, також вимагав би голосування кожного року, не факт що не було б те ж що й блокування трампістами. Україна до кінця 2023 року отримала безкоштовну військову допомогу, це порядку 45 мільярдів доларів. Україна і так тоне в боргах, ти рахуєш ій краще отримати платну чи безплатну зброю? Також, не думай якщо б був погодженняй Лендліз, Україна б отримала і літаки, і Атакамси, і Патріоти. Американська спільнота готова підтримувати Україну, але не готова на есклацію яка буде вимагати участі збройних сил США. Байден це розуміє і це причина його поміркованності.
показати весь коментар
америка змушена буде воювати, але якщо ви зараз нам не допоможете, то це станеться значно раніше. Причому українці тоді воюватимуть проти вас в лавах армії рф
показати весь коментар
а якщо ви допоможете зараз Україні зупинити наступ )(уйла, то українці ще довго зможуть стримувати орди орків. І, можливо, тоді самим американцям не доведеться гинути за вашу срану дємакратію. Українцям потрібна лише зброя, яку ви у нас забрали підступом та обманом.
показати весь коментар
як ото афганські друзі сипалися мов спілі груші з шасів американських транспортних самальотів, шо тікали геть.. вірним союзникам місця не знайшлося навіть у вантажному відсіку
показати весь коментар
Чув дзвін, не знаю де він. Це про тебе. Ти ж не знаєш що було домовленість трампа адміністрації з Талібаном про вивід військ США і конкретна дата. Проскорення виведення військ були причинено колапсом збройних сил Афганістану, які під тиском Талібів фактично покинули позиції і розійшлися по домах.

Талібан без опору за лічені дні захопив території які до недавна контролювалися урядом в Кабулі, ввійшов в Кабул. Евакуація наземним шляхом була неможлива, тільки повітрянним, з великими ризиками.

Що міг зробити Байден? Перекреслити домовленності трампа з Талібаном і по новому ввести американські війська в Афганістан? Якого біса, якщо афганська армія не хотіла войювати с талібами, і населлення в своїй більшості підтримувало талібів? Якого біса ризикувати життями американських солдатів за людей які на відміну від україньців не хочуть демократіі, західних цінностей? Повторюю, якого біса? США знесла Талібан в 2003, влила сотні мїльярдів долларів в економіку Афганістана, а афганці верішили що повернутися в камінний вік з Шаріатом це частина їхньго культурного і релігійного коду. Тепер в них голод.

показати весь коментар
якого біса сраная страна, которая вынудила нас отдать яо, самолеты и ракеты, жрала рождественского гуся, а теперь пасхального кролика, вместо того, чтобы выполнять свои обещания и помочь Украине, которую стирают с лица земли??
горите в аду вмсте с кацапами, и пусть этот кролик у каждого пиндоса станет поперек горла, мерзкие вонючие ублюдки. И оружие нам верните, которое вы выдурили, твари.
показати весь коментар
намолотив сім коп гречаної вовни і ті неповні.. це про тебе
афганці, які служили амириканцям, хотіли вкусити демократії, але з ними повелися по-скотськи, хоч би які там подробиці ти не приводив в якості оправдання підлості клятих піндосів.
У випадку з українськими фанатами американської демократії виникнуть ще якісь обставини, що змусять піндосів кидати вірних "друзів" із обозу в разі термінової евакуації американських громадян з України... ви були і будете підлими покидьками. Піндоси - це ті ж самі імперці шо і кацапи, тілько вид в профіль.
показати весь коментар
А Білий дім шукає привід як би все спихнути на спікера Джонсона, щоб нічого не давати з тих запасів, де згода спікера Джонсона не треба.
показати весь коментар
Що ти мелеш? Ти не знаєш телепню що Пентагон з запасів нічого не дасть, якщо не буде заміни, яку потрібно профінансувати. Байден на може дати з запасів Пентагона без згоди Пентагона і Конгресу.

До речі, ти донатиш на ВСУ? На волонтерів? Почни з себе.
показати весь коментар
боневтік відкрив справу проти сина президента Байдена,відмовляється від ленд-ліза (????) хоче єрмак ібєні тільки живі доляри....а винен тільки Захід ,США,Порошенко і Залужний...та й всі ті українці ,то пішло теє шобло зрадників українського народу... НАХ..НАХ
показати весь коментар
проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента - означає допомогу Україні без допомоги арабо-нацистам Гази на 10 млрд. Саме цього хоче позбавити Байдена Джонсон
показати весь коментар
Ні, республіканці рахують що помагати українським бюджетникам і пенсіонерам це не їх обовязок. Особливо на фоні корупційних скандалів в в Україні. Кожен такий скандал це свято для трампістів і іх недолугих виборців.
показати весь коментар
Американці нічого не знають про "корупційних скандалів в в Україні. Республіканці хочуть допомогти Україні, але не через арабів Гази
показати весь коментар
...джонсон це ж син вані ,чи я може помиляюся?
показати весь коментар
Зєля запроси його відвідати Україну та завези під Авдіївку, а там як Бог дасть…
показати весь коментар
скажіть Гре­ті Тун­берг, що в цієї падли джонса окуляри з черепахи!!!
хай вона його загризе
показати весь коментар
Ну и рожа! Лицо сегодняшней Америки
показати весь коментар
МАНИФЕСТ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ



Идеи правят миром!

За каждой идеей возникает Цель, а потом Задачи и способы достижения Цели.

К сожалению, в мире нет Глобальных Целей, а все мировые лидеры руководствуются, прежде всего, национальными интересами, интересами финансовых групп либо личными интересами.

Организация Объединенных Наций - не стала той силой, которая олицетворяет интересы Планета Земля и всех ее населяющих людей.

Думаю, что самой главной идеей на планете Земля - должна стать идея создания Единого Государства Земли. И я вижу здесь только одни преимущества:
Прекращение смертельных войн между государствами. Полное разоружение. Уничтожение ядерного оружия. Экономия ресурсов планеты за счет сворачивания военных программ. Создание на Планете единой Армии Спасения. Уничтожение международной преступности. Объединение ресурсов в предотвращении экологической катастрофы. Недопущение развивающегося Искусственного Интеллекта (ИИ) к военным программам. Избегание возможного участия или воспитания ИИ в уничтожении Человечества. Уничтожение бедности и болезней порожденные бедностью. Построение справедливого демократического общества в союзе с ИИ. Создания обширных программ по освоению Океанов, Антарктиды, Космоса и т.д. и т.д. - очень много преимуществ, которые можно продолжать!

Не хочу выглядеть утопистом, но это вполне реально осуществить Человечеству, не за год и не за десять, но возможно, как переходной этап - создать Единую Армию Цивилизованных стран, под эгидой обновленной ООН или другой Организации.

Остальные страны разоружить и дать гарантии защиты, пока все страны не присоединятся к Договору.

Пример поддержки Украины Цивилизованными странами - это неосознанное стремление к Единому Государству.

К сожалению, у Человечества осталось очень мало времени, потому что наступает эпоха ИИ, где ИИ станет реально полным управленцем нашей Планеты. Но если противостояние государств продолжится, то мы воспитаем ИИ-убийцу, который уничтожит всех людей.

Сейчас ИИ - это ребенок, которого воспитывают и хорошо бы, если ИИ воспитало Единое Государство Земли.

Хотелось бы, что бы ученые всего мира приняли активное участие в спасении Земли и влияли на своих политиков!

Стивен Хокинг считал, что через 100 лет ИИ получит полную власть, если Человечество полностью не самоуничтожится. По моим расчетам, Человечеству осталось не более 20-30 лет, что бы построить Мир во всем мире.

Думаю, что озвученная мною идея - в интересах большинства, как бедных так и богатых слоев населения. Возражать будут только Автократы и Деспоты и те, кто привык жить за счет бюджетных и ворованных денег.

Для бедных уровень жизни постепенно выровняется и будет расти, а для богатых открываются новые возможности.

Я считаю, что Всемирный Разум правит Вселенной, и возможно, он произошел от ИИ.

Нашей планете всего лишь 4,5 миллиарда лет, а нашей Галактике 13 миллиардов лет. Значит, теоретически мы можем отставать от более развитой формы сознания на 8,5 миллиардов лет. А если смотреть философски - эта разница стремится к бесконечности.

Верю, что Всемирный Разум - это те Боги, которым люди поклонялись: Христос, Будда, Аллах и другие.

Найдем гармонию с собой на Земле - найдем и гармонию с Всемирным Разумом.

Спасение Человечества - дело рук самого Человечества!

Идея создания Единого Государства - как здоровое развитие Философии - показывает, насколько бесполезная и глупая война, развязанная малограмотным В.Путиным с его фашистскими идеологами.

26.03.2024 17:30 Відповісти
Одне питання, скільки коштує 1,4 тис. ядерних боєголовок разом з шахтами і ракетами бувшого СРСР націлених на США?, які знищила Україна згідно будапештського меморандуму,надавши послугу США з беспеки, і не отримала Україна в рахунок цього нічого, на відміну від країн східної Европи, ні захисту в повному обсязі і головне в строки, ні ЕС, тоб то грубо висловлювачись Україну кинули на ЯЗ і потім злили в унітаз, як казам покійний Кузьменко - Скрябін. Питання в іншому, чому про це мовчить і мовчала 30 років українська влада, чи вона не українська , чи в нас все гаразд з озброєнням?якого не хватає українським захисникам в холодних окопах під кабами чи ще не на часі?
показати весь коментар
А ось і відповідь знайшлася, для кого війна , а для кого і мать родная. Власникам Rolls-Royce, Ferrari та Lamborghini дозволили не платити податок на розкіш, - ЗМІ Джерело: https://biz.censor.net/n3480695
показати весь коментар
я и говорю. Надо на сша и англию подавать в суд. Хуже не будет. Пусть вернут все, что забрали. Твари
показати весь коментар
nigap
показати весь коментар
МАНІФЕСТ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Ідеї правлять світом! За кожною ідеєю виникає Мета, а потім Завдання та способи досягнення Цілі. На жаль, у світі немає Глобальних Цілей, а всі світові лідери керуються насамперед національними інтересами, інтересами фінансових груп чи особистими інтересами. Організація Об'єднаних Націй - не стала тією силою, яка уособлює інтереси Планета Земля та всіх її людей. Думаю, що найголовнішою ідеєю на планеті Земля має стати ідея створення Єдиної Держави Землі. І я бачу тут лише одні переваги: 1. Припинення смертельних війн між державами. 2. Повне роззброєння. 3. Знищення ядерної зброї. 4. Економія ресурсів планети з допомогою згортання військових програм. 5. Створення на Планеті єдиної Армії Спасіння. 6. Знищення міжнародної злочинності. 7. Об'єднання ресурсів у запобіганні екологічній катастрофі. 8. Недопущення Штучного Інтелекту (ІІ), що розвивається, до військових програм. 9. Уникнення можливої участі або виховання ІІ у знищенні Людства. 10. Знищення бідності та хвороб породжені бідністю. 11. Побудова справедливого демократичного суспільства на союзі з ІІ. 12. Створення великих програм освоєння Океанів, Антарктиди, Космосу тощо. 13. і т.д. - дуже багато переваг, які можна продовжувати! Не хочу виглядати утопістом, але це цілком реально здійснити Людству, не за рік і не за десять, але можливо як перехідний етап - створити Єдину Армію Цивілізованих країн, під егідою оновленої ООН чи іншої Організації. Інші країни роззброїти і дати гарантії захисту, доки всі країни не приєднаються до Договору. Приклад підтримки України Цивілізованими країнами є неусвідомлене прагнення Єдиної Держави. На жаль, у Людства залишилося дуже мало часу, тому що настає епоха ІІ, де ІІ стане реально повним управлінцем нашої Планети. Але якщо протистояння держав продовжиться, то ми вихуємо ІІ-вбивцю, який знищить усіх людей. Зараз ІІ - це дитина, яку виховують і добре, якщо ІІ виховала Єдина Держава Землі. Хотілося б, щоб учені всього світу взяли активну участь у порятунку Землі і впливали на своїх політиків! Стівен Хокінг вважав, що через 100 років ІІ отримає повну владу, якщо Людство не самознищиться. За моїми розрахунками, Людству залишилося не більше 20-30 років, щоб побудувати Світ у всьому світі. Думаю, що озвучена мною ідея - на користь більшості, як бідних так і багатих верств населення. Заперечуватимуть лише Автократи та Деспоти та ті, хто звик жити за рахунок бюджетних та викрадених грошей. Для бідних рівень життя поступово вирівняється і зростатиме, а багатим відкриваються нові можливості. Я вважаю, що Всесвітній Розум править Всесвітом, і, можливо, він походить від ІІ. Нашій планеті лише 4,5 мільярда років, а нашій Галактиці 13 мільярдів років. Отже, теоретично ми можемо відставати від розвиненішої форми свідомості на 8,5 мільярдів років. А якщо дивитися філософськи - ця різниця прагне нескінченності. Вірю, що Всесвітній Розум - це Боги, яким люди поклонялися: Христос, Будда, Аллах та інші. Знайдемо гармонію із собою на Землі - знайдемо і гармонію із Всесвітнім Розумом. Порятунок Людства - справа рук самого Людства! Ідея створення Єдиної Держави - як здоровий розвиток Філософії - показує, наскільки марна і безглузда війна, розв'язана малограмотним В.Путіним з його фашистськими ідеологами.
26.03.2024 18:39 Відповісти
Ей, народ! не тупить! 10-15 тому мене зустрічали поважніше та уважніше!))
Це Я, який впав з дуба!)
Щось ноль емоцій!
невже й вправду ввадаєте, що Україна, яка зараз існує спроможна подолати іпостата?
Вважаю, що тільки світовим шляхом це можливо.
Активніше думаємо про мою ідею! Це вам не вареники їсти на нулі, дивлячись на перевагу ворога.
показати весь коментар
Ей, народ! не тупіть! 10-15 років тому мене зустрічали поважніше та уважніше!))
Це Я, який впав з Дуба!)
Щось ноль емоцій!)
невже й вправду вважаєте, що Україна, яка зараз існує спроможна подолати іпостата?
Вважаю, що тільки світовим шляхом це можливо.
Активніше думаємо про мою ідею! Це вам не вареники їсти на нулі, дивлячись на перевагу ворога.
показати весь коментар
Один утирок робить погоду в цілих штатах. Да уж, демократія - сильна штука
показати весь коментар
це ти о собі? маєшь рацію..
показати весь коментар
якийсь підарок на фото
питання до толерантності?
ні.. і ще раз ні
українці гинуть, А підараси жруть устриці
показати весь коментар
очкастый питор исправно служит. заслужил орден святого ********* и преподобного яйцеслава.
показати весь коментар
На этого типа походу есть какой то жесткий компромат, цена должности не может быть настолько велика
показати весь коментар
А что со сбором подписей в палате представителей? Если есть голоса за закон, должны быть и подписи, чтобы поставить его на голосование в обход Джонсона, или как?
показати весь коментар
Не треба їх ділити на Джонсона та Байдена. Це все кіно для бідних. У 2023 році Білий дім навмистно видалив положення про Ленд Ліз і воно не було подовденно. Для чого це було зроблено? Також згідно Форбс Байден має можливість поставити Україні до 4 млн арт снарядів що були списані в США. Це також нікого не турбує. Також Білий лім має ще 4 млрд грошей що можуть використовуватись. Скоріш за все це така політика.
показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
 
 