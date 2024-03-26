Спікер Джонсон шукає привід, щоб не виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, - Білий дім
Спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не ставити на голосування законопроєкт про надання допомоги Україні.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
У Жан-П’єр спитали, чи розглядають у Білому домі можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв спікер Джонсон.
У відповідь представниця Білого дому зазначила, що вже запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.
"Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив його (проєкт – Ред.) на голосування, він би пройшов", – наголосила вона.
Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.
У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.
А теперь у "Белого Дома" спикер Джонсон виноват. Да Байден ПРЯМО сейчас может одним росчерком пера выдать Украине помощь на несколько МИЛЛИАРДОВ $ из ранее не использованных средств выделенных Украине. Но этого не делает.
Офіційно залишок PDA - 7.9млрд (як 25.9 - 18.0)
Контракти на поповнення запасів REPLACEMENT CONTRACT AWARDS
Останні Contract Award Date в квітні 2023
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA допомога
З травня 2023 по січень 2024 надано PDA на суму 5.1млрд
Якщо взяти зараз залишок не 7.9млрд, а 4.2млрд https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ як підтвердив спікер міноборони
то 4.2+5.1 = 9.3млрд
тобто міноборони маючи в травні 2023 9.3млрд перестало поповнювати запаси на складах
якось дивно...
Пообіцявши, що США «виконають свою роботу», Джонсон шукає шлях щодо України
https://www.nytimes.com/2024/03/25/us/politics/speaker-mike-johnson-ukraine.html
Спікер-республіканець, який ставить під загрозу свою посаду, приватно сказав людям, що подбає про те, щоб Палата представників вжила заходів щодо надання допомоги Україні, - крок, проти якого виступають багато членів його партії.
Коли спікер Майк Джонсон надав слово для питань на закритому обіді зі збору коштів у Нью-Джерсі минулого місяця, Джекі Колган запитав, як, незважаючи на запеклу опозицію у своїх лавах, він планує чинити за допомогою України.
За цим пішов пристрасний монолог пана Джонсона, в якому він пояснив, чому продовження американської допомоги Києву, на його думку, життєво важливе - послання, яке різко розходиться з вкрай правими поглядами, що охопили його партію. Він послався на своє політичне коріння як республіканець Рейгана, назвав президента росії володимира путіна «божевільним» і визнав, що ця проблема змусила його йти «тонким політичним канатом».
Нагадавши пані Колган, члену некомерційної правозахисної групи «Американська коаліція за Україну», прислів'я про те, що єдине, що необхідне для торжества зла, - щоб хороші люди нічого не робили, пан Джонсон відповів, що у нього є копія цитати оформлені в його офісі.
"Це будемо не ми", - запевнив він її. "Ми збираємося робити свою роботу".
Ця розмова відображає те, що пан Джонсон приватно сказав донорам, іноземним лідерам і колегам-членам Конгресу в останні тижні, згідно з великими замітками, які пані Колган зробила під час заходу в Нью-Джерсі, та інтерв'ю з кількома іншими людьми, які розмовляли із ним.
Хоча спікер залишався ухильним щодо будь-якого з варіантів, він неодноразово висловлював особисте бажання направити допомогу в Україну - проти чого він неодноразово голосував у минулому - і тепер, схоже, шукає найменш політично-руйнівний спосіб зробити це. .
Проблема для пана Джонсона полягає в тому, що будь-яка комбінація заходів допомоги, яку він винесе на голосування, швидше за все, розлютить ізоляціоністське крило його партії, яке вважає це питання токсичним. Представниця Марджорі Тейлор Грін, республіканець від Джорджії, яка неодноразово заявляла, що проведе дострокове голосування, щоб усунути спікера, якщо він дозволить проголосувати за допомогу Україні, перш ніж вводити обмежувальні імміграційні заходи, у п'ятницю подала резолюцію, що закликає до його усунення, заявивши вона хоче надіслати йому «попередження».
Навіть якщо пані Грін виконає свою загрозу, пан Джонсон все одно зможе зберегти свою посаду. Представник Нью-Йорка Хакім Джефріс, лідер меншості, заявив, що, на його думку, «розумна кількість» демократів проголосувала б за порятунок спікера, якби він зіткнувся з республіканським заколотом через дії відповідно до прийнятого Сенатом пакету допомоги, хоча в п'ятницю пан Джефріс сказав, що це було «спостереження, а не декларація».
У розлогій заяві в п'ятницю після того, як пані Грін подала свою резолюцію і Палата представників залишила Вашингтон на великодні канікули, пан Джонсон заявив, що коли законодавці повернуться через два тижні, вони «вживуть необхідних кроків для задоволення запиту на додаткове фінансування. »
"Ми проробили важливу роботу з обговорення варіантів з членами, - сказав він, - і готуємося завершити наш план дій".
В приватному порядку пан Джонсон висловив зацікавленість у тому, щоб пов'язати допомогу Україні з заходом, спрямованим на те, щоб змусити адміністрацію Байдена скасувати мораторій на експорт рідкого природного газу, за словами трьох осіб, знайомих з його обговореннями, але не уповноважених їх обговорювати . Пан Джонсон порушував це питання на зустрічі в Білому домі минулого місяця з президентом Байденом та лідерами Конгресу, стверджуючи, що забороняючи новий експорт внутрішніх енергоносіїв, адміністрація збільшує залежність від російського газу, фактично збагачуючи ворога України.
На цій зустрічі, за словами людини, знайомої з коментарями, пан Джонсон порушив питання про перевал Кальказье 2, пропонований експортний термінал, який буде розташований уздовж судноплавного каналу, що з'єднує Мексиканську затоку з Лейк-Чарльзом, штат Луїзіана, і затьмарить існуючі експортні термінали країни. Адміністрація Байдена у січні призупинила ухвалення рішення про його затвердження.
Він ламав голову над тим, чи варто виносити на голосування в Палаті представників допомогу, що включає допомогу іншим союзникам США, включаючи Ізраїль і Тайвань, або дозволити законодавцям голосувати за ними окремо, щоб заявити про підтримку кожної окремої країни.
Оскільки багато республіканців прагнуть заблокувати допомогу Україні, будь-який закон, який його передбачає, повинен буде розглядатися з використанням спеціальної процедури, яка обходить правила Палати представників і вимагає більшості в дві третини для ухвалення, значною мірою покладаючись на голоси демократів. Але об'єднаний пакет допомоги Україні та Ізраїлю, подібний до того, який був прийнятий Сенатом минулого місяця, може бути приречений на провал через коаліцію правих республіканців, які виступають проти виділення грошей Києву, і лівих демократів, які виступають проти допомоги Ізраїлю.
Пан Джонсон обмірковував запровадження нових санкцій проти Росії. І він обговорював, як мають бути структуровані гроші - пряма допомога замість кредиту - і чи мають вони призначатись виключно для летальної допомоги (тип допомоги, який ширше підтримується його конференцією), або також включати невійськову допомогу.
"У свідомості багатьох людей існує велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою", - заявив пан Джонсон на прес-конференції в Капітолії минулого тижня.
І він, і член Палати представників Майкл Маккол, республіканець від Техасу та голова комітету із закордонних справ, публічно висунули ідею сплатити частину допомоги шляхом продажу російських суверенних активів, які були заморожені за допомогою закону під назвою «Закон про РЕПО».
Пан Джонсон зіткнувся з зростаючим міжнародним тиском з метою дозволити голосування щодо допомоги Україні, викликаючи майже щотижневі візити та дзвінки з боку союзників по НАТО та проукраїнських активістів як у його офісах у Вашингтоні, так і в Луїзіані. Коли прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Вашингтон на початку цього місяця, він зробив різке публічне послання до спікера.
"Це не якась політична сутичка, яка має значення тільки тут, в Америці", - заявив пан Туск репортерам. «Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона справді коштуватиме там тисячу життів - дітей, жінок. Він має усвідомлювати свою особисту відповідальність».
На приватній зустрічі з паном Джонсоном у його кабінеті в Капітолії президент Польщі Анджей Дуда звернувся до республіканця з Луїзіани з повагою до президента Рональда Рейгана, чий портрет висів поряд зі спікером під час зустрічі. Пан Дуда детально процитував пана Рейгана і похвалив його готовність протиставити добро і зло під час холодної війни, за словами людини, знайомої з коментарями, яка побажала залишитися анонімною для їх опису.
Деякі скептично налаштовані прихильники України як на Капітолійському пагорбі, так і за його межами стурбовані тим, що приємні коментарі Джонсона просто відображають його схильність говорити людям те, що вони хочуть почути. На початку перебування пана Джонсона на посаді спікера законодавці помітили, що він мав звичку створювати у слухачів із ворогуючих фракцій враження, що він згоден з кожною з них.
Тим не менш, на заході зі збору коштів у Нью-Джерсі минулого місяця він був досить відвертим у своїх розрахунках.
Пан Джонсон сказав аудиторії, що він «працює над визначенням найкращого маршруту вперед», згадує пані Колган, додаючи, що, за його словами, половина республіканців у Палаті представників хотіла б просувати його разом у вигляді пакета з Ізраїлем та Тайванем, а інша частина половина хотіла зробити це самостійно.
На окремому зборі коштів у Бінгемтоні для конгресмена в Гудзонівській долині в Нью-Йорку минулого місяця Крістіна Заверуха, виконавчий директор фонду «Разом за Україну», та Анатолій Прадун, президент групи, який народився та виріс в Україні, підійшли до виступаючого, щоб надати на нього тиск із метою проведення голосування.
Пан Прадун сподівався апелювати до віри пана Джонсона, розповідаючи йому про сильну євангелістську християнську громаду в Україні. Але, розуміючи, що у них мало часу на виклад своїх доказів, пані Заверуча та пан Прадун натомість вручили спікеру значок з українським та американським прапорами, показали йому свій плакат, що рекламує майбутнє міжконфесійне пікетування на користь України, і благали його. запланувати голосування на допомогу Києву.
"Він не відкинув нас", - сказала пані Заверуха. «Він вказав на наш плакат і сказав: «Я подбаю про це». Я подбаю про це".
Коли після обіду пані Заверуча розповіла про це колегам-активістам, вони спитали, що, на її думку, він мав на увазі.
"А зараз я не знаю", - сказала вона. «Пройшло більше місяця з того часу, як спікер Джонсон заявив, що подбає про це. І голосування за Україну досі не дозволено».
Блокування допомоги України йде від трампа, чий холуй є Джонсон, і без трампа він не має права навіть пукнути, бо його зразу ж знесе праве крило республіканької партіі.
Претензії до Байдена в тому, що надав допомогу дуже помірковано, щоб уникнути ескалації з росією. Лендліз, до речі, також вимагав би голосування кожного року, не факт що не було б те ж що й блокування трампістами. Україна до кінця 2023 року отримала безкоштовну військову допомогу, це порядку 45 мільярдів доларів. Україна і так тоне в боргах, ти рахуєш ій краще отримати платну чи безплатну зброю? Також, не думай якщо б був погодженняй Лендліз, Україна б отримала і літаки, і Атакамси, і Патріоти. Американська спільнота готова підтримувати Україну, але не готова на есклацію яка буде вимагати участі збройних сил США. Байден це розуміє і це причина його поміркованності.
Талібан без опору за лічені дні захопив території які до недавна контролювалися урядом в Кабулі, ввійшов в Кабул. Евакуація наземним шляхом була неможлива, тільки повітрянним, з великими ризиками.
Що міг зробити Байден? Перекреслити домовленності трампа з Талібаном і по новому ввести американські війська в Афганістан? Якого біса, якщо афганська армія не хотіла войювати с талібами, і населлення в своїй більшості підтримувало талібів? Якого біса ризикувати життями американських солдатів за людей які на відміну від україньців не хочуть демократіі, західних цінностей? Повторюю, якого біса? США знесла Талібан в 2003, влила сотні мїльярдів долларів в економіку Афганістана, а афганці верішили що повернутися в камінний вік з Шаріатом це частина їхньго культурного і релігійного коду. Тепер в них голод.
До речі, ти донатиш на ВСУ? На волонтерів? Почни з себе.
