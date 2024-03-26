Спікер Джонсон шукає привід, щоб не виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, - Білий дім

Спікер Палати представників Майк Джонсон шукає привід для того, щоб не ставити на голосування законопроєкт про надання допомоги Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У Жан-П’єр спитали, чи розглядають у Білому домі можливість винести проєкт лише з військовою допомогою для України без гуманітарного компонента, про що раніше заявляв спікер Джонсон.

У відповідь представниця Білого дому зазначила, що вже запропонований адміністрацією проєкт матиме двопартійну підтримку у Палаті, якщо буде винесений на голосування.

"Я думаю, що те, що відбувається, – це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив його (проєкт – Ред.) на голосування, він би пройшов", – наголосила вона.

Жан-П’єр нагадала, що Сенат підтримав проєкт переважною двопартійною більшістю.

У Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.