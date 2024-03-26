УКР
Сікорський обговорив зі Столтенбергом інцидент з російською ракетою: "Дії Росії загрожують і безпеці країн-членів НАТО"

сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подробиці інциденту з російською ракетою, що порушила повітряний простір країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору Альянсу, а також майбутню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про російську ракету у повітряному просторі Польщі

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі.

Читайте також: Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

У Збройних силах Польщі заявили, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни 24 березня, було б ризиковано.

У польському Генштабі припускають, що російська ракета могла залетіти в повітряний простір країни не випадково.

Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Також читайте: Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня

Автор: 

+8
Туреччина теж питала дозволу Столтенберга, коли збивала кацапський літак?
26.03.2024 08:52 Відповісти
+7
Сцикуни між собою обговорюють хто більше всцявся.
26.03.2024 08:44 Відповісти
+4
а бровки хмурили?
а лобіки зморшками покривали?
26.03.2024 08:47 Відповісти
Збивати треба. Бо поки ви наради -обговорення проводитимете туди ще декілька прилетить
26.03.2024 08:36 Відповісти
Та ти шо , невже?
26.03.2024 08:37 Відповісти
Сцикуни між собою обговорюють хто більше всцявся.
26.03.2024 08:44 Відповісти
а бровки хмурили?
а лобіки зморшками покривали?
26.03.2024 08:47 Відповісти
Туреччина теж питала дозволу Столтенберга, коли збивала кацапський літак?
26.03.2024 08:52 Відповісти
26.03.2024 08:59 Відповісти
Прошляпили ціль - а тепер "розмазують" свій промах щоб не так соромно було.....?
26.03.2024 09:01 Відповісти
я б багато дав, щоб послухати, про що ці два імпотенти говорять:
- до нас знову залетіла ракета...
- гарна погода.
- що нам робити?
- вживай більше клітковини.
- ти куди цього року їдеш відпочивати?
26.03.2024 09:12 Відповісти
То я не зрозумів,у чому прблема?
У нас повітряна тривога,і ви оголошуйте і в укриття ховайтеся.
А ви літаки піднімаєте,не дай бог ракеьа у літак ненароком влучить.
26.03.2024 09:14 Відповісти
Сидять один напроти одного, в очі не дивляться бо соромно і думають про себе "які ж ми сцикуни", а вголос в тисячний раз говорять за "невиправдану і брутальну агресію проти України ї загрозу членам НАТО"
26.03.2024 09:28 Відповісти
26.03.2024 10:00 Відповісти
То це інциндент, навіть не пригода, тим більше не надзвичайна подія, і Боже упаси, не загроза країні в небі якою чужа ракете вільно маневрує з кілограмами вибухівки?
Капець наскіль вдавана у цих лідерів сміливість, міраж.
26.03.2024 10:19 Відповісти
по факту польща надала парашиї свій повітряний простір для атаки на Україну. То вже червона лінія чи ще нє?
26.03.2024 11:57 Відповісти
 
 