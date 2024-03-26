Сікорський обговорив зі Столтенбергом інцидент з російською ракетою: "Дії Росії загрожують і безпеці країн-членів НАТО"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подробиці інциденту з російською ракетою, що порушила повітряний простір країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що це ще один випадок, коли "дії Росії, яка продовжує свою невиправдану і брутальну агресію проти України, загрожують і безпеці країн-членів НАТО".

Крім того, сторони обговорили шляхи посилення безпеки польського повітряного простору та повітряного простору Альянсу, а також майбутню зустріч міністрів закордонних справ НАТО, що буде зосереджена на підготовці до Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі.

У Збройних силах Польщі заявили, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни 24 березня, було б ризиковано.

У польському Генштабі припускають, що російська ракета могла залетіти в повітряний простір країни не випадково.

Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

