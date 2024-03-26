Лідери ЄС все більше розуміють, що РФ повинна зазнати поразки в Україні, бо інакше "буде продовження цієї трагічної історії", - президент Литви Науседа

На рівні лідерів Європейського Союзу розширюється розуміння того, що Росія має зазнати поразки в Україні, оскільки є усвідомлення, що інакше "буде продовження цієї трагічної історії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю Politico.

Коментуючи результати останнього саміту ЄС, що відбувся минулого тижня, Науседа сказав: "Я думаю, що розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, розширюється, тому що інакше буде продовження цієї трагічної історії".

"Щонайменше я не бачу лідерів, які хотіли б зателефонувати Путіну, щоб обговорити проблеми в Україні. У нас немає жодного лідера, який все ще довіряє Путіну. Окрім двох", - додав він, маючи на увазі прем'єрів Угорщини та Словаччини.

Президент Литви також висловив сподівання, що йому та іншим лідерам вдасться змінити думку тих членів ЄС, які наразі скептично оцінюють російську загрозу та необхідність досягти поразки РФ у війні.

"Якщо (Росія, - ред.) прорве першу лінію оборони (в Україні, - ред.), вони увійдуть і підуть за нами, і буде друга лінія оборони", - наголосив він.

Науседа додав, що Москва "загрожує і кидає виклик усім демократичним системам в Європі. Всім включно: Німеччині, Франції, Іспанії й навіть Португалії, яка перебуває досить далеко від лінії фронту".

