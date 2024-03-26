УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9682 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 019 6

Лідери ЄС все більше розуміють, що РФ повинна зазнати поразки в Україні, бо інакше "буде продовження цієї трагічної історії", - президент Литви Науседа

науседа

На рівні лідерів Європейського Союзу розширюється розуміння того, що Росія має зазнати поразки в Україні, оскільки є усвідомлення, що інакше "буде продовження цієї трагічної історії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю Politico.

Коментуючи результати останнього саміту ЄС, що відбувся минулого тижня, Науседа сказав: "Я думаю, що розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, розширюється, тому що інакше буде продовження цієї трагічної історії".

"Щонайменше я не бачу лідерів, які хотіли б зателефонувати Путіну, щоб обговорити проблеми в Україні. У нас немає жодного лідера, який все ще довіряє Путіну. Окрім двох", - додав він, маючи на увазі прем'єрів Угорщини та Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо замороженого майна РФ слід ухвалити якнайшвидше, - президент Литви Науседа

Президент Литви також висловив сподівання, що йому та іншим лідерам вдасться змінити думку тих членів ЄС, які наразі скептично оцінюють російську загрозу та необхідність досягти поразки РФ у війні.

"Якщо (Росія, - ред.) прорве першу лінію оборони (в Україні, - ред.), вони увійдуть і підуть за нами, і буде друга лінія оборони", - наголосив він.

Науседа додав, що Москва "загрожує і кидає виклик усім демократичним системам в Європі. Всім включно: Німеччині, Франції, Іспанії й навіть Португалії, яка перебуває досить далеко від лінії фронту".

Читайте також: Президент Литви Науседа підтримує направлення західних військ в Україну: Годі малювати червоні лінії

Автор: 

Євросоюз (14167) Науседа Гітанас (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наскільки більше? Щоб висловлювати 100501 занепокоєння замість 100500?
показати весь коментар
26.03.2024 08:52 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 09:08 Відповісти
Поки їм усім не прилетить конкретно на голови, при чому неодноразово, буде як з Польщею!
показати весь коментар
26.03.2024 09:08 Відповісти
за 100-бальною шкалою, на якому рівні розуміння зараз знаходяться лідери ЄС: 5, 10, 12?.. І скільки ще років/десятиріч потрібно, щоб досягнути рівня повного розуміння й рішучих дій?
показати весь коментар
26.03.2024 09:10 Відповісти
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
11 год
Слуги пропонують 12 років тюрми «за привласнення громадянином державних функцій і представлення України на міжнародних заходах».
Сісти можуть всі- активісти за адвокацію України, депутати за спілкування з іноземцями, українці за участь в галузевих конференціях.
показати весь коментар
26.03.2024 09:21 Відповісти
Кацапинськи медіа поширюють сюжети про підтримку українцями Путіна та їхнє схвалення війни

Під час так званих президентських «виборів» у Росії, які були визнані несправедливими в Європі та США, прокремлівські ЗМІ поширювали інформацію про те, що «явка на виборчих дільницях на окупованих територіях України перевищила явку в самій Росії».

Це було зроблено для того, щоб створити інформаційне пояснення затяжним бойовим діям на фронті, а також «сформувати думку, що українці підтримують Путлера Адольфовича.
показати весь коментар
26.03.2024 14:06 Відповісти
 
 