Польща дасть відповідь на ігнорування російським послом виклику через проліт ракети, - Міноборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща планує відповідні кроки після ігнорування російським послом виклику у МЗС після того, як російська ракета порушила польський повітряний простір.

Про це він заявив польському виданню Polsat, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не перший випадок, коли нам доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів", - висловився міністр щодо ситуації.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва в понеділок через те, що у ніч на 24 березня над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена в рамках обстрілу України. Однак російський дипломат проігнорував запрошення до міністерства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрапляння російської ракети в повітряний простір Польщі - значною мірою навмисна дія, - начальник Генштабу Кукула

Косіняк-Камиш повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.

Міністр вважає, що поведінка російського посла була абсолютно неправильною, а наступні кроки зі сторони Польщі можна очікувати вже найближчими днями.

Польські чиновники вкрай невдоволені порушенням повітряного простору своєї країни. "Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть", - заявив спікер Сейму Головня.

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс