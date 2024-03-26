Польща дасть відповідь на ігнорування російським послом виклику через проліт ракети, - Міноборони
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща планує відповідні кроки після ігнорування російським послом виклику у МЗС після того, як російська ракета порушила польський повітряний простір.
Про це він заявив польському виданню Polsat, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не перший випадок, коли нам доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів", - висловився міністр щодо ситуації.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва в понеділок через те, що у ніч на 24 березня над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена в рамках обстрілу України. Однак російський дипломат проігнорував запрошення до міністерства.
Косіняк-Камиш повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.
"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.
Міністр вважає, що поведінка російського посла була абсолютно неправильною, а наступні кроки зі сторони Польщі можна очікувати вже найближчими днями.
Польські чиновники вкрай невдоволені порушенням повітряного простору своєї країни. "Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть", - заявив спікер Сейму Головня.
Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.
МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.
В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі.
Тепер буде другий акт - проглот. Реакція на перший.
Косіняк-Камиш,
Дєрєвья гнулісь...
https://www.youtube.com/watch?v=Ok1FiVl1NgM&ab_channel=Lamagrad
Поки ракету попернули-
Завтра - ракета попаде-
Фермери зникнуть ху-зна де...
Приклад 2 світова війна та і попередні втрати незалежності Польщею....
Невже небо над Польщею стане зоною вільного маневрування для всіх російських ракет і бомб аби вбивали українців більш мітко? Така собі транзитна зона, яку не блокуватимуть у Польщі, бо це ж не с/п з України.
***********
метко = прицільно
це не те ж саме
що дасть у відповідь
То що скаже на те Польща?????
В 2014 году, чтобы не нагнетать, Крым отдали без единого выстрела - даже не застрелился никто от позора.
1) після втечі Януковича влада була дезорганізована
2) військових, які були готові виконувати накази нової влади, було лише кілька тисяч
3) Обама попередив, щоб навіть не рипались, бо жодної допомоги не буде
Таким чином, на той час іншого виходу не було. На порядку денному була реорганізація влади і підготовка збройних сил до спротиву.
- Канай атсюда, рєдіска !!!
- і правільно і пусть канаєт, сарделька сасіска рєдіска навухаданосор!!!
Пришле ще з пару сотень тракторів на кордон з Україною. Разом з ковбасками і вудков
китайськепольське попередження )))
Із імперського минулого Російської імперії.
- Кто есть враги Государства Российского?
- Жиди, поляки і студенти!
Чим вам у Кончій-Заспі поляки дошкуляють? Ваше крадене зерно не дають продати втихаря?