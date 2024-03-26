УКР
Новини
7 893 70

Польща дасть відповідь на ігнорування російським послом виклику через проліт ракети, - Міноборони

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща планує відповідні кроки після ігнорування російським послом виклику у МЗС після того, як російська ракета порушила польський повітряний простір.

Про це він заявив польському виданню Polsat, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не перший випадок, коли нам доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів", - висловився міністр щодо ситуації.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва в понеділок через те, що у ніч на 24 березня над Люблінським воєводством пролетіла ракета, випущена в рамках обстрілу України. Однак російський дипломат проігнорував запрошення до міністерства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрапляння російської ракети в повітряний простір Польщі - значною мірою навмисна дія, - начальник Генштабу Кукула

Косіняк-Камиш повідомив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андреєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це реакція всієї польської держави", – додав він.

Міністр вважає, що поведінка російського посла була абсолютно неправильною, а наступні кроки зі сторони Польщі можна очікувати вже найближчими днями.

Польські чиновники вкрай невдоволені порушенням повітряного простору своєї країни. "Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть", - заявив спікер Сейму Головня.

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Польща (8987) росія (67880) Косіняк-Камиш Владислав (68)
Топ коментарі
+20
Треба було збивати! А зараз ваше діло телячє - обісрались, обтікайте.
26.03.2024 09:55 Відповісти
26.03.2024 09:55 Відповісти
+17
І посол ігнорує, і ракети неслухняні... Але вагони та продукцію з рабзії приймають без претензій. Цікаво, коли все таки жахне Калібр по Польщі, щось зміниться?
26.03.2024 09:49 Відповісти
26.03.2024 09:49 Відповісти
+15
якщо не з'являється на виклик - вислати нахєр з Польщі
26.03.2024 09:44 Відповісти
26.03.2024 09:44 Відповісти
якщо не з'являється на виклик - вислати нахєр з Польщі
26.03.2024 09:44 Відповісти
26.03.2024 09:44 Відповісти
То ескалація!!!
26.03.2024 09:47 Відповісти
26.03.2024 09:47 Відповісти
ескалація була у 2022-му, коли його червоним фарбували на кладовищі)))
26.03.2024 09:51 Відповісти
26.03.2024 09:51 Відповісти
Ну тоді ж не було страшної злодійки української пшениці яка польскім фермерах у труси нас.ала.
26.03.2024 09:54 Відповісти
26.03.2024 09:54 Відповісти
Ні, коли посол не прийшов, то була еякуляція.
Тепер буде другий акт - проглот. Реакція на перший.
26.03.2024 12:07 Відповісти
26.03.2024 12:07 Відповісти
Думаю сикорский так и сделает!
26.03.2024 09:47 Відповісти
26.03.2024 09:47 Відповісти
Скаже ja pierdole.
26.03.2024 10:24 Відповісти
26.03.2024 10:24 Відповісти
Шумєл Косіняк-Камиш,
Дєрєвья гнулісь...
26.03.2024 09:44 Відповісти
26.03.2024 09:44 Відповісти
неужели вышлите посла?
показати весь коментар
26.03.2024 09:45 Відповісти
Ні.Заборонять ввозити яйця з України.
показати весь коментар
26.03.2024 10:19 Відповісти
Ні! Вручать послу хустинку, якою обтерлися!
показати весь коментар
26.03.2024 10:23 Відповісти
"А куда он денется?"
https://www.youtube.com/watch?v=Ok1FiVl1NgM&ab_channel=Lamagrad
26.03.2024 10:24 Відповісти
26.03.2024 10:24 Відповісти
З рольніками обговоріть. Чхати на вас хотіли.
показати весь коментар
26.03.2024 09:45 Відповісти
Цікаво, яку?! Кацапи вже злякались мабуть!!
показати весь коментар
26.03.2024 09:45 Відповісти
ПОТУЖНУ!!
показати весь коментар
26.03.2024 10:59 Відповісти
Польський пілот готується збивати кацапську ракету.

26.03.2024 11:44 Відповісти
26.03.2024 11:44 Відповісти
І посол ігнорує, і ракети неслухняні... Але вагони та продукцію з рабзії приймають без претензій. Цікаво, коли все таки жахне Калібр по Польщі, щось зміниться?
26.03.2024 09:49 Відповісти
26.03.2024 09:49 Відповісти
А с Качінськім все було ясно? Ні. І проковтнули і забули. Чому ви думаєте, що і тут щось змінеться?
26.03.2024 09:52 Відповісти
26.03.2024 09:52 Відповісти
Звичайно - поляки висловлять своє обурення .
26.03.2024 10:17 Відповісти
26.03.2024 10:17 Відповісти
Глибоке занепокоєння та стурбованість четвертого рівня.
26.03.2024 10:21 Відповісти
26.03.2024 10:21 Відповісти
Сікорський часом берега непопутав, хто перед ким має відповідати ?
26.03.2024 09:49 Відповісти
26.03.2024 09:49 Відповісти
Польску протягнули...
Поки ракету попернули-

Завтра - ракета попаде-
Фермери зникнуть ху-зна де...
26.03.2024 09:50 Відповісти
26.03.2024 09:50 Відповісти
Може перекриє імпорт пшениці від орків?
26.03.2024 09:50 Відповісти
26.03.2024 09:50 Відповісти
Ні, це святе. "Фермери" проти щаборони орківської продукції. Вона їм солодше меду.
26.03.2024 10:01 Відповісти
26.03.2024 10:01 Відповісти
виганяйте нах.. посла якщо ракету боїтеся збити
26.03.2024 09:51 Відповісти
26.03.2024 09:51 Відповісти
Треба було збивати! А зараз ваше діло телячє - обісрались, обтікайте.
26.03.2024 09:55 Відповісти
26.03.2024 09:55 Відповісти
Вже взяла попкорн, жду )))
26.03.2024 09:56 Відповісти
26.03.2024 09:56 Відповісти
26.03.2024 09:56 Відповісти
26.03.2024 09:56 Відповісти
У світлі подібних подій в цьому плані з Польщею, створюється таке враження, що вона може тільки відсмоктувати, разом з пАртньорамі!(,
26.03.2024 09:56 Відповісти
26.03.2024 09:56 Відповісти
Вона ще може закуповувати багато озброєнь. Тільки навіщо?!
26.03.2024 10:06 Відповісти
26.03.2024 10:06 Відповісти
Даст відповідь? Візьме до рота, але ковтати не буде? Піздно, вас вже "опустили"...
26.03.2024 09:57 Відповісти
26.03.2024 09:57 Відповісти
За Польщу просто соромно, до чого поляки себе самі не поважають. Якийсь посол проігнорував виклик, замість того, щоб того посла за 24 години змусити покинути країну, поляки тільки планують відповідні кроки.
26.03.2024 09:57 Відповісти
26.03.2024 09:57 Відповісти
Якщо взяти по історії то вони реально можуть воювати проти кріпаків та селян при великій перевазі... але коли супротивник сильніший то одразу тікають або здаються....

Приклад 2 світова війна та і попередні втрати незалежності Польщею....
26.03.2024 10:03 Відповісти
26.03.2024 10:03 Відповісти
Польшу нах послали, но им мало. Ещё хотят. Страна жадных и тупоголовых рольников
26.03.2024 10:01 Відповісти
26.03.2024 10:01 Відповісти
В мене є питання: чи не соромно виглядати настільки слабкими і приниженими?
26.03.2024 10:03 Відповісти
26.03.2024 10:03 Відповісти
Невже оголосять персоною нонграта?
26.03.2024 10:04 Відповісти
26.03.2024 10:04 Відповісти
O kak
26.03.2024 10:06 Відповісти
26.03.2024 10:06 Відповісти
словесний понос від "пшеків" ,котрі пробують словами куйлу на хвіст солі насипати, а на ділі і дальше будуть пропускати рашистські ракети із своєї території в сторону України
26.03.2024 10:07 Відповісти
26.03.2024 10:07 Відповісти
Дасть відповідь: Ще більше купуватиме кацапсячого зерна на кордоні з бульбондією.
26.03.2024 10:08 Відповісти
26.03.2024 10:08 Відповісти
"Польща дасть відповідь ..."
Невже небо над Польщею стане зоною вільного маневрування для всіх російських ракет і бомб аби вбивали українців більш мітко? Така собі транзитна зона, яку не блокуватимуть у Польщі, бо це ж не с/п з України.
26.03.2024 10:10 Відповісти
26.03.2024 10:10 Відповісти
аби вбивали українців більш мітко
***********
метко = прицільно
26.03.2024 10:58 Відповісти
26.03.2024 10:58 Відповісти
Влучно) або в ціль. Головне я донесла суть того, про та що йде мова.
26.03.2024 21:25 Відповісти
26.03.2024 21:25 Відповісти
дасть відповідь
це не те ж саме
що дасть у відповідь
26.03.2024 10:10 Відповісти
26.03.2024 10:10 Відповісти
Пальчиком їм пригрозіть! Кулачком по столу стукніть! Брови грізно нахмурте! Будьте мужиками, крикніть на них голосно!
26.03.2024 10:10 Відповісти
26.03.2024 10:10 Відповісти
Москалота поклала болт з лівою різьбою на запрошення поляків.
26.03.2024 10:12 Відповісти
26.03.2024 10:12 Відповісти
Ага, так моторошно, польські «фермери» кордон перекриють з Мозамбіком.
26.03.2024 10:12 Відповісти
26.03.2024 10:12 Відповісти
А от цікаво. Якщо повідомити сусідів, що у разі прольоту російських ракет над Україною у напрямку Польщі, то їх ми не збиватимо.
То що скаже на те Польща?????
26.03.2024 10:17 Відповісти
26.03.2024 10:17 Відповісти
Може Польща, щоб не нагнітати напруги, ще вибачиться перед Путіним. Колись я мав кращу думку про Польщу
26.03.2024 10:20 Відповісти
26.03.2024 10:20 Відповісти
Да ладно на Польшу гнать - в зеркало глянем...
В 2014 году, чтобы не нагнетать, Крым отдали без единого выстрела - даже не застрелился никто от позора.
26.03.2024 10:24 Відповісти
26.03.2024 10:24 Відповісти


1) після втечі Януковича влада була дезорганізована
2) військових, які були готові виконувати накази нової влади, було лише кілька тисяч
3) Обама попередив, щоб навіть не рипались, бо жодної допомоги не буде

Таким чином, на той час іншого виходу не було. На порядку денному була реорганізація влади і підготовка збройних сил до спротиву.
26.03.2024 11:32 Відповісти
26.03.2024 11:32 Відповісти
Украина была в нато?
26.03.2024 22:48 Відповісти
26.03.2024 22:48 Відповісти
- Ти етого ти тавой, атайді нє міша, пажалуста..
- Канай атсюда, рєдіска !!!
- і правільно і пусть канаєт, сарделька сасіска рєдіска навухаданосор!!!
26.03.2024 10:21 Відповісти
26.03.2024 10:21 Відповісти
І яка ж це буде відповідь, збільшать з рашею товарообіг ?
26.03.2024 10:22 Відповісти
26.03.2024 10:22 Відповісти
ага, дасть відповідь.
Пришле ще з пару сотень тракторів на кордон з Україною. Разом з ковбасками і вудков
26.03.2024 10:27 Відповісти
26.03.2024 10:27 Відповісти
Серіал "Голі та смішні"
26.03.2024 10:30 Відповісти
26.03.2024 10:30 Відповісти
Ха-ха-ха, это россия!
26.03.2024 10:49 Відповісти
26.03.2024 10:49 Відповісти
грех смеяться над убогими
26.03.2024 10:59 Відповісти
26.03.2024 10:59 Відповісти
ответит мощным оружием - озабоченностью
26.03.2024 10:53 Відповісти
26.03.2024 10:53 Відповісти
у відповідь на ігнорування російським послом виклику через проліт ракети, польща перекриє пропускний пункт Ягодин-Дорогуськ!
26.03.2024 10:54 Відповісти
26.03.2024 10:54 Відповісти
где смеяться - на польше или ответит ?
26.03.2024 10:55 Відповісти
26.03.2024 10:55 Відповісти
Останнє китайське польське попередження )))
26.03.2024 10:59 Відповісти
26.03.2024 10:59 Відповісти
🔥ЗСУ завдали удару ракетою Нептун по кораблю «Костянтин Ольшанський». Ушкодження судна уточнюються - речник ВМС Плетенчук.
26.03.2024 11:06 Відповісти
26.03.2024 11:06 Відповісти
Польше совсем не стыдно, что об нее так вытирают ноги русосвиньи? .
26.03.2024 11:06 Відповісти
26.03.2024 11:06 Відповісти
Тут дело не в стьідно/не стьідно,а в том,что в случае серьезного замеса поляки боятся,что вьі им будете помогать так же,как нам сейчас.
26.03.2024 11:34 Відповісти
26.03.2024 11:34 Відповісти
А вот турки не боятся сбили нарушивший самолет и ***** сразу забилось под лавку.
26.03.2024 13:37 Відповісти
26.03.2024 13:37 Відповісти
Відповідь вже є - заборона транзиту української агропродукції через Польщу.
26.03.2024 11:25 Відповісти
26.03.2024 11:25 Відповісти
Два раа КУ сделают...или шо
26.03.2024 11:36 Відповісти
26.03.2024 11:36 Відповісти
Зауважте дасть відповідь,а не буде діяти.
26.03.2024 11:49 Відповісти
26.03.2024 11:49 Відповісти
польща - це ****** гієна Європи. Як тільки з'являється слабий конкурент, то вона миттєво починає бикувати і корчити з себе хєр зна кого, як наприклад з українською агропродукцією, а коли росія вбила всю польську політичну еліту, то ця гієна Європи, опущена тупо сховалася під лавку і закрила свою пащу.
26.03.2024 12:01 Відповісти
26.03.2024 12:01 Відповісти
О блин, законсервоване дірьмо Ивана Грозного завоняло - віходить на звязок.
Із імперського минулого Російської імперії.
- Кто есть враги Государства Российского?
- Жиди, поляки і студенти!
Чим вам у Кончій-Заспі поляки дошкуляють? Ваше крадене зерно не дають продати втихаря?
27.03.2024 08:46 Відповісти
27.03.2024 08:46 Відповісти
 
 