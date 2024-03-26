Кулеба про направлення західних військ в Україну: Лідери ЄС повинні звикнути до думки, що цей день може настати
Україна ніколи не зверталася до країн Заходу з проханням направити свої війська в нашу країну, втім цей день може настати.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав нещодавню заяву лідера Франції Емманюеля Макрона стосовно того, що Європа не може виключати відправлення сухопутних військ в Україну, якщо це те, що необхідно для запобігання перемозі Росії.
"Ми були раді бачити, як президент Макрон розвивається в цьому напрямку", - сказав Кулеба.
За його словами, незважаючи на те, що Україна ніколи не просила про направлення таких військ, лідери ЄС повинні звикнути до думки, що "день може настати".
"Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це безпечність, яку європейці просто не можуть собі дозволити - ні для себе, ні для своїх дітей. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться", - зауважив український міністр.
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
