"Дайте нам кляті Patriot", - Кулеба закликав Захід надати Україні більше систем ППО

дмитро,кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба на тлі ракетних атак РФ, зокрема балістичними ракетами, закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, всього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами. Міністр тоді був у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для майбутньої поїздки. 

"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення", - зазначив міністр.

Кулеба також наголосив, що ці системи допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, оскільки війська РФ масовано застосовують КАБи, що допомагає окупантам здобувати перевагу. За його словами, ці бомби – це зброя, "від якої не втекти", якщо ви є ціллю.

"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", - додав міністр.

Читайте: Кулеба про направлення західних військ в Україну: Лідери ЄС повинні звикнути до думки, що цей день може настати

ППО (3575) Кулеба Дмитро (3606) Patriot (402)
Звернись до пана Коростильова - він пропонував зробити український ЗРК дальністю 100 км всього за 40 млн дол

ще у 2021 році

ЗЄлєнсський НЕ дав тоді ні копійки
Лопат , видно, Кулєбі уже не вистачає.......
- Мені потрібен твій мотоцикл, твій одяг і твої черевики.
Лопат , видно, Кулєбі уже не вистачає.......
показати весь коментар
26.03.2024 09:50 Відповісти
Кляті, лопати дають
Тільки лопати...
Ними тільки лопати-
А не воювати..
показати весь коментар
26.03.2024 09:53 Відповісти
Взагалі за 2+ роки повномасштабки можна було усвідомити, що в достатній кількості може дати тільки своя промисловість. Треба переоснащувати С300 на ракети Patriot (проект FrankenSAM вже успішно протестований), нарешті виділити гроші на Кільчень, Корал, тощо. Інакше ніколи не буде достатньо.
показати весь коментар
26.03.2024 10:29 Відповісти
Про лопати Кулеби-
Треба де-що знати-
Вони гребуть, як треба-
Але не воювати...
показати весь коментар
26.03.2024 11:44 Відповісти
- Мені потрібен твій мотоцикл, твій одяг і твої черевики.
показати весь коментар
26.03.2024 09:50 Відповісти
будь ласка!
показати весь коментар
26.03.2024 09:52 Відповісти
зазначив міністр і затянувся ...
показати весь коментар
26.03.2024 09:50 Відповісти
чого це "кляті"
показати весь коментар
26.03.2024 09:54 Відповісти
Угу..Цікаво-хто ж це їх так проклинає?
показати весь коментар
26.03.2024 10:02 Відповісти
Мені здається дипломат мав би слідкувати за своїми словами, адже "damned" наскільки розумію вживають в контексті роздратування на щось, що погано працює, барахлить, натомість за Patriots здалося б дякувати за ефективність і принаймні чемно просити ще.
показати весь коментар
26.03.2024 10:08 Відповісти
Звернись до пана Коростильова - він пропонував зробити український ЗРК дальністю 100 км всього за 40 млн дол

ще у 2021 році

ЗЄлєнсський НЕ дав тоді ні копійки
показати весь коментар
26.03.2024 09:56 Відповісти
до речі, чому наші Нептуни (300+ км) та Вільха-М (120 км) не обстрілюють аеродроми та НПЗ в рашці?

Гроші пішли в ОПу? Ну та да...👿
показати весь коментар
26.03.2024 10:00 Відповісти
за каденції Пороха зробили Нептун, Вільху, Богдану, Стугну......
Врешті, зробили Нову армію !

що зробили при ЗЄлі?
Велике Крадівництво.....
показати весь коментар
26.03.2024 10:15 Відповісти
що зробили при ЗЄлі???

виконували план....оманський план....
показати весь коментар
26.03.2024 10:23 Відповісти
...здачі України 👿
показати весь коментар
26.03.2024 11:20 Відповісти
Ну цеж "прості рішення" - дайте зброю, дайте гроші , дайте ппо, абрамси ф-16 , наберемо 250 -500 тисяч ...
а зробити щось своє не - краще на дороги , марафон
показати весь коментар
26.03.2024 10:00 Відповісти
А на форуми для зелених на карпатськіх купортах?! Після виборів... ну ви придумали таке...
показати весь коментар
26.03.2024 10:05 Відповісти
Таке враження, що Кулеба- це театр одного актора. А де інша, потужна і професійна діпломатія?
показати весь коментар
26.03.2024 10:00 Відповісти
Сексологиня в Болгарії не рахується?
показати весь коментар
26.03.2024 10:04 Відповісти
вінідіктава "зайнята" підрахунками в Швейцарії...а таран обговорює з фіцо

виконання плану....оманського плану....
показати весь коментар
26.03.2024 10:26 Відповісти
Угу....Маркарова редагує меню своїх нью-йоркських ресторанів.Всі при "ділі".
показати весь коментар
26.03.2024 10:34 Відповісти
А це і є наша «професійна» дипломатія.
показати весь коментар
26.03.2024 10:04 Відповісти
Поляки усі Петріоти собі забрали, а раптом ************.
показати весь коментар
26.03.2024 10:03 Відповісти
За умови,що вони пролітаючі через Польшу транзитом ракети не збивають-їм їх надовго вистачить.
показати весь коментар
26.03.2024 10:10 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 10:05 Відповісти
"Не треба скигліти, а треба брати лопату..."
показати весь коментар
26.03.2024 10:05 Відповісти
І йти в атаку 😕
показати весь коментар
26.03.2024 10:18 Відповісти
Кулеба - дайте українцям посла в Чехії. Чекають більш двох років.

І шо?
показати весь коментар
26.03.2024 10:07 Відповісти
Чехи без посла краще допомагають Україні
показати весь коментар
26.03.2024 10:19 Відповісти
1000%...
показати весь коментар
26.03.2024 10:27 Відповісти
Ну не скажите.Назначили бы профессиональную минет дипломатку,как в Болгарии-не знали бы куда подарки складывать.
показати весь коментар
26.03.2024 10:39 Відповісти
Кулеба, не хоче Захід давати "Раtriot" псевдопатріотам з ОПи.
показати весь коментар
26.03.2024 10:09 Відповісти
Петріоти дають Патріотам

Де Залужний?
В карагандє Лондоні ?
Ну, тоді черенками махайте
показати весь коментар
26.03.2024 10:23 Відповісти
блд, закрийто хтось цього чорноротого чорта! воно щось чуло про мистецтво дипломатії?
показати весь коментар
26.03.2024 10:10 Відповісти
вища ступінь ЗЕпломатії! можна в кінці, ще добавити персональні характеристики партнерів

"Дайте нам кляті Patriot, уйобки", - Кулеба
показати весь коментар
26.03.2024 10:11 Відповісти
Скажу дуже неприємну багатьом річ - порівняю Україну з СРСР. Два роки війни - що зробили в нас за цей час, а що зробив Союз за два роки, після нападу Рейху? Будемо чесні, порівняння хороше - і ми і в СРСР просрали початок війни, втратили чималі території, отримуємо допомогу, на ворога накладені санкції, санкції такі самі діряві, як і зараз......
Може тому що в СРСР не давали чиновникам вивозити валізи з грошима закордон? Не дали понакупляти вілл в Монако?
Чому тоді оборонна стратегія передбачала будівництво ВПК, замість знищеного, а зараз лише клянчити зброю на Заході?
ДВА РОКИ! Два роки, коли навіть до 73% дійшло що в о*ку Путлєра немає ніякого миру. Але ідея створювати власну зброю, все так же в голови не потрапила.
показати весь коментар
26.03.2024 10:13 Відповісти
Вони через голови тількі їдять і гегочуть - зелене покоління!
показати весь коментар
26.03.2024 10:19 Відповісти
Порівняння не корректне. Совок нічого не просрав, він готувався до нападу, підігнав всі сили до західного кордону, як і рашка до нашого. Коли Гітлер це зрозумів він вирішив першим напасти. У совка ближні тили не готували до оборони саме по цій причині.
показати весь коментар
26.03.2024 10:49 Відповісти
Знання історії у вас фантастичне. При СРСР планували лише побідоносно наступати. Військова доктрина була зосереджена лише на цьому. До оборони не готувались (нічого не нагадує, до речі). Тому і просрали з ходу чверть країни. Та і Сталін теж заглянув в о*ко Гітлеру і знайшов там мир.
показати весь коментар
26.03.2024 11:46 Відповісти
Доктрина - так. Але СиРиСиРи мав підготовану промисловість. Мав систему мобілізації. Мав військові училища. і, курва, мав ленд-ліз...
показати весь коментар
26.03.2024 12:02 Відповісти
Підготована промисловість більшою частиною була або знищена, або екстренно переміщена "в поля" Уралу, Сибіру, Казахстану.. Система мобілізації залишилась нам в спадок, але "чомусь" не працює. Але саме цікаве - ленд-ліз. Поцікавтесь при нагоді, скільки там було військової техніки, а скільки сировини для ВПК. А зараз хочуть лише техніки, влада не просить про надання сировини. Їм нецікаве питання власного виробництва.
показати весь коментар
26.03.2024 12:13 Відповісти
Дебильная власть! Обкакался в Ботаническом саду, на природе, и сразу с истерикой и претензиями... Дайте ему Пэтриот, срочно - може сначала бумаги туалетной... Пэтриот это шо - памперс с увлажнителем и дезодорантом?
показати весь коментар
26.03.2024 10:17 Відповісти
"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення", - зазначив міністр."зелений зрадник" і тут насрав Україні назвавши таку потрібну зброю "клятою"Потвора ж не назвала "життєвонеобхідною" для України і її народу.В даному випадку-"продайте "прорашистські прихвостні " асвальт.за його вартість можна було б купити не тільки "життєвонеобхідні "PATRIOT".але багато іншої зброї для захисту України .та її народу
показати весь коментар
26.03.2024 10:18 Відповісти
Иупий Кулєба! Якщо "Петріот" кляті, то навіщо вони йому?! Це перше. І друге- спитай у Сирського/Буданова/Малюка, як так сталося, що вже надані дві пускові були так по дурному одночасно втрачені.
показати весь коментар
26.03.2024 10:18 Відповісти
Чого тільки не ляпнеш с переляку і обісравшись!
показати весь коментар
26.03.2024 10:21 Відповісти
Так звучить бидло при кориті
показати весь коментар
26.03.2024 10:40 Відповісти
Кляті Patriot? Це вже останнє зелене дно, чи далі буде? Кляті це тільки зелені виродки з підплінтусним рівнем "дипломатії"
показати весь коментар
26.03.2024 10:44 Відповісти
"дипломат від бога.." ((
показати весь коментар
26.03.2024 10:50 Відповісти
не ругайся , а то не дадут
показати весь коментар
26.03.2024 10:56 Відповісти
ВМС заявили, что поразили "Нептуном" похищенный россиянами корабль "Константин Ольшанский"
показати весь коментар
26.03.2024 10:58 Відповісти
ВСЬОГО на хЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-6-8? ЗАЛИШОК-??
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
показати весь коментар
26.03.2024 13:33 Відповісти
""Дайте нам чертовы Patriot", - Кулеба" - Это слова НЕ дипломата, а ЧЕРТОВОЙ истерички. Настоящий профи будет договариваться с союзниками и приносить результат для страны, а не визжать на публику.
показати весь коментар
26.03.2024 11:02 Відповісти
а буржуи по другому не понимают
показати весь коментар
26.03.2024 11:05 Відповісти
Был один такой "ливерной колбасой" обзывался. Ну и много это помогло Украине? И где этот утырок сейчас
показати весь коментар
26.03.2024 11:16 Відповісти
А если черти тупо разбазаривают те "Патриоты", вместе с командой, то на.уй они им?
показати весь коментар
26.03.2024 11:31 Відповісти
Дурна людина . а чому ті петріот не зберегли що кацапи знищили
показати весь коментар
26.03.2024 11:41 Відповісти
який кулеба альфа-мачо!! цікаво, у кабінеті дєрьмака так само ніжкою тупає ?
показати весь коментар
26.03.2024 11:42 Відповісти
Потужна дипломатія від Кулеби. Стиль Небензі.
показати весь коментар
26.03.2024 11:58 Відповісти
Кляті-,і це Куляба та його ЗЕлені госпідари,а Петріот просто зброя високого гатунку.
показати весь коментар
26.03.2024 12:40 Відповісти
Цей підар потихеньку творить пакості Україні такими висловлюваннями.
показати весь коментар
26.03.2024 12:55 Відповісти
Не розумію, чому так м'яко? Треба так завернути, щоб з нормальної лексики залишилися тільки прийменники "в", "на", "по", згадати їхню "мать", розумовий розвиток та психічний стан! Потрібно розкрити всю "широту русской души" г-на кулєби - зняти штани і продемонструвати союзникам дупу! От тоді точно дадуть навіть атомну бомбу, ще й задурно!
Сумно, панове, сумно до відчаю! І невиразно соромно...
показати весь коментар
26.03.2024 13:05 Відповісти
А ви , зелені довбойоби, тільки клянчити здатні? Трохи потрясти своїх олігархів і взяти в аренду ті ж самі Патріот? Щось мені підказує, що за гроші зброю вам би навіть Трумп дав.
показати весь коментар
26.03.2024 13:24 Відповісти
Я вам нічіго нє должен, я должен тога сваім радітілям.
показати весь коментар
26.03.2024 14:15 Відповісти
 
 