"Дайте нам кляті Patriot", - Кулеба закликав Захід надати Україні більше систем ППО

Глава МЗС Дмитро Кулеба на тлі ракетних атак РФ, зокрема балістичними ракетами, закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, всього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами. Міністр тоді був у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для майбутньої поїздки.

"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення", - зазначив міністр.

Кулеба також наголосив, що ці системи допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, оскільки війська РФ масовано застосовують КАБи, що допомагає окупантам здобувати перевагу. За його словами, ці бомби – це зброя, "від якої не втекти", якщо ви є ціллю.

"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", - додав міністр.

