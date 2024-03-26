"Дайте нам кляті Patriot", - Кулеба закликав Захід надати Україні більше систем ППО
Глава МЗС Дмитро Кулеба на тлі ракетних атак РФ, зокрема балістичними ракетами, закликав партнерів надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
Про це він заявив в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, всього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами. Міністр тоді був у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для майбутньої поїздки.
"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення", - зазначив міністр.
Кулеба також наголосив, що ці системи допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, оскільки війська РФ масовано застосовують КАБи, що допомагає окупантам здобувати перевагу. За його словами, ці бомби – це зброя, "від якої не втекти", якщо ви є ціллю.
"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки лопати...
Ними тільки лопати-
А не воювати..
Треба де-що знати-
Вони гребуть, як треба-
Але не воювати...
ще у 2021 році
ЗЄлєнсський НЕ дав тоді ні копійки
Гроші пішли в ОПу? Ну та да...👿
Врешті, зробили Нову армію !
що зробили при ЗЄлі?
Велике Крадівництво.....
виконували план....оманський план....
а зробити щось своє не - краще на дороги , марафон
виконання плану....оманського плану....
І шо?
минетдипломатку,как в Болгарии-не знали бы куда подарки складывать.
Де Залужний?
В
карагандєЛондоні ?
Ну, тоді черенками махайте
"Дайте нам кляті Patriot, уйобки", - Кулеба
Може тому що в СРСР не давали чиновникам вивозити валізи з грошима закордон? Не дали понакупляти вілл в Монако?
Чому тоді оборонна стратегія передбачала будівництво ВПК, замість знищеного, а зараз лише клянчити зброю на Заході?
ДВА РОКИ! Два роки, коли навіть до 73% дійшло що в о*ку Путлєра немає ніякого миру. Але ідея створювати власну зброю, все так же в голови не потрапила.
1) ("Азов") (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Королев" (№ 130);
5) (("Костянтин Ольшанський")) (№ 402/42?);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("НОВОЧЕРКАССК"))) (№ 142);
9) (("Оленегорский горняк")) (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ"))) (№ 158);
14) ("Ямал") (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
Сумно, панове, сумно до відчаю! І невиразно соромно...