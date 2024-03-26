УКР
НАТО розглядає різні варіанти збиття російських ракет поблизу своїх кордонів, - МЗС Польщі

нато,польща

У МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають можливість збиття ракет РФ, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

"У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони й з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу. – ред.)", - зазначив він.

Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських Збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Польщі викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни

За його словами, РФ не хотіла нічого провокувати, адже росіяни знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб’ють.

У МЗС Польщі наголосили, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", - зазначив Шейна.

"Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна. Він показав, що здатен на все. Наразі, окрім сотень тисяч поранених і вбитих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника", - додав заступник міністра закордонних справ Польщі.

Читайте також: Сікорський обговорив зі Столтенбергом інцидент з російською ракетою: "Дії Росії загрожують і безпеці країн-членів НАТО"

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі

Раніше повідомлялося, що через ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ.

МЗС Польщі заявило, що викличе посла РФ через проліт російської ракети над територією країни.

В уряді Польщі відбудеться нарада щодо порушення російською ракетою повітряного простору країни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує провести розмову з цього приводу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що російську ракету збили б, якби були ознаки, що вона прямує до якоїсь цілі в Польщі.

Читайте також: Російські ракети над країнами НАТО необхідно збивати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

У Збройних силах Польщі заявили, що збивати російську ракету, яка залетіла у повітряний простір країни 24 березня, було б ризиковано.

У польському Генштабі припускають, що російська ракета могла залетіти в повітряний простір країни не випадково.

Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Також читайте: Поки триває війна в Україні, порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами триватимуть, - спікер Сейму Головня

