Цензор.НЕТ
Новини
Рішення кишенькових суддів Кремля не заслуговує уваги, нас цікавить лише суд над Путлєром у Гаазі, - Малюк про заочний арешт у РФ

малюк

Глава СБУ Василь Малюк прокоментував рішення Басманного суду Москви про його заочний арешт.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їхнім господарем Путлєром (російський диктатор Володимир Путін. - Ред.). Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - зазначив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдоперемога Путіна на "виборах" - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ, - Малюк

Як повідомлялося, Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.

арешт путін володимир Малюк Василь
Басманний суд це сила. Він може навіть заборонити світити сонцю над Україною.
26.03.2024 10:36
«Злокачественный психопат-садист»: психиатр описал состояние Путина

Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.

Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.

Его всегда провоцирует слабость

https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
26.03.2024 10:49
26.03.2024 10:52
Хі -хі.
26.03.2024 10:31
Арешт Малюка...
Ну...
Медики бьють тривогу-
Сам Мідвєдєв...
Під шафе-
Під шефа піднімає ногу...
26.03.2024 10:41
26.03.2024 10:52
26.03.2024 10:56
26.03.2024 10:58
Кацап, йди в сраку. Якщо цивілізований світ ти пишеш "в лапках", а ліквідацію ківи та інших покидьків називаєш політичними вбивствами, то ти справжній кацапобот
26.03.2024 12:03
У воєнного злочинця на болотах, і судді такі ж, як воно…
Сруськай мір… з таборами ГУЛАГУ2 у 21 столітті від Достоєвського…
26.03.2024 11:21
"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу." - а як же рішення їхніх філіалів в Україні? Як рішення по його колезі Червінському? Все ще пох? А даремно - кожен з них, з СБУшників чи ГУРівців може бути наступним, якщо зараз їм пох на судовий цирк з Червінським.
26.03.2024 11:47
А чи заслуговує на увагу Малюка рішення судді Печерського "суду" Шапутько, що тісно пов'язана із заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Олегом Татаровим, яка закрила справу проти заступника Єрмака Ростислава Шурми?? А судді, які фактично тримають під вартою полковника Червінського?? А, Малюк??.....
26.03.2024 17:25
Суддя Печерського "суду" закрила справу щодо адмінправопорушення заступника Єрмака Шурми
https://censor.net/ua/news/3480769/suddya_pecherskogo_sudu_zakryla_spravu_schodo_adminpravoporushennya_zastupnyka_yermaka_shurmy_shabunin
26.03.2024 17:28
 
 