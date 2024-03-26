Рішення кишенькових суддів Кремля не заслуговує уваги, нас цікавить лише суд над Путлєром у Гаазі, - Малюк про заочний арешт у РФ
Глава СБУ Василь Малюк прокоментував рішення Басманного суду Москви про його заочний арешт.
Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їхнім господарем Путлєром (російський диктатор Володимир Путін. - Ред.). Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - зазначив Малюк.
Як повідомлялося, Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.
