Минулої доби окупанти не штурмували плацдарм ЗСУ в районі Кринків, - ОК "Південь"

Російські окупанти протягом минулої доби не проводили штурмових дій в районі Кринків, що на лівобережжі Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Попри те, що ворог продовжує штурми, зокрема, і на Запорізькому напрямку, і хотів би проводити регулярний терор і нашого плацдарму у районі Кринків, але за минулу добу жодної штурмової групи РФ не зібралося в угруповуванні "Днепр", яка б була готова проводити штурми в районі Кринків", - зазначила вона.

Пояснюючи причини такої поведінки окупантів, спікер зазначила, що, не виключено, що певною мірою на це впливають і погодні умови, штормове попередження на півдні і рясні дощі.

"Цілком ймовірно, що це трошки збило ворожий потенціал", - додала Гуменюк.

