Іноді здається, що Захід хоче, щоб Україна воювала із зав’язаною за спиною рукою, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що іноді дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Київ, звичайно, вдячний за всю підтримку, яка надходить від Західного альянсу", - зазначив міністр.

Також Кулеба відповів ствердно на питання щодо того, чи вважає він, що інколи західні партнери хочуть, щоб Україна воювала "зі зв'язаною за спиною рукою".

За словами глави МЗС, дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Кулеба зазначив, що союзники зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім кажуть, що Україна і не може перемогти.

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", - додав він.

