Іноді здається, що Захід хоче, щоб Україна воювала із зав’язаною за спиною рукою, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що іноді дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Київ, звичайно, вдячний за всю підтримку, яка надходить від Західного альянсу", - зазначив міністр.

Також Кулеба відповів ствердно на питання щодо того, чи вважає він, що інколи західні партнери хочуть, щоб Україна воювала "зі зв'язаною за спиною рукою".

За словами глави МЗС, дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Кулеба зазначив, що союзники зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім кажуть, що Україна і не може перемогти.

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дайте нам кляті Patriot", - Кулеба закликав Захід надати Україні більше систем ППО

Автор: 

Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+17
Ну...
"Київ" однією рукою воює, а іншою рукою краде.
Запад вважає, як що у "Києва" залишиться тільки одна рука, то він воювати НЕ перестане, а припинить красти...
Но, ми же неЛОХи? І нам 42 роки!
26.03.2024 10:54 Відповісти
+15
Кулебо, нема чого Захід звинувачувати.
Ви собі руки за спиною зав'язали, коли Червінського до буцигарні запроторили.
А голову собі відрубали, коли зняли Генерала Залужного, його команду у Генштабі ЗСУ і бойових підрозділах.
Захід це чудово бачить та розуміє
26.03.2024 10:58 Відповісти
+10
Іноді здається, що Єрмачня в т.ч. з Кулебою - це малі діти, яких попереджали не гратися сірниками і не контактувати з маніяками, а вони зробили це всім на зло і тепер скиглять, бо старші не хочуть провчити цього маніяка і тушити пожежу.
26.03.2024 10:55 Відповісти
сьогодні Кулєба черговий за інфомусор?
26.03.2024 10:53 Відповісти
Та щось він зачастив. Вже боневтіка переплюнув.
26.03.2024 11:17 Відповісти
Ну...
"Київ" однією рукою воює, а іншою рукою краде.
Запад вважає, як що у "Києва" залишиться тільки одна рука, то він воювати НЕ перестане, а припинить красти...
Но, ми же неЛОХи? І нам 42 роки!
26.03.2024 10:54 Відповісти
Патужна діпламатія від видатних українських діпламатів
26.03.2024 10:55 Відповісти
Іноді здається, що Єрмачня в т.ч. з Кулебою - це малі діти, яких попереджали не гратися сірниками і не контактувати з маніяками, а вони зробили це всім на зло і тепер скиглять, бо старші не хочуть провчити цього маніяка і тушити пожежу.
26.03.2024 10:55 Відповісти
це не помилки, це ціленаправлена робота на русню!
26.03.2024 11:01 Відповісти
Зовсім дорослі і кожен грає відведену йому роль в проекті,яку росіяни назвали сн.Роль ненавязлива,непоспішна,але контрольована,тому і має успіх.Питання лише,чи усвідомлює сам Кулеба свою роль.
26.03.2024 12:50 Відповісти
Ага 1992 рік - Захід почав гратися з маніяком в гру "Ніц не бачу і нечую і гроші не пахнуть".
26.03.2024 13:12 Відповісти
В першу чергу це не їх проблема, а наша, бо це ми дивилися кацапське телебачення, кацапські концерти, і мало на забули свою мову й історію. Якщо мудрий нарід добровільно хотів засосів з братання маніяками, то чому Захід повинен був цьому заважати?
26.03.2024 14:26 Відповісти
Надрукую коротко - Стольгольмський синдром .
26.03.2024 15:00 Відповісти
А Захід себе більш-менш захистив від маніяка, тому дозволяє собі синдром любові до бабла.
26.03.2024 17:15 Відповісти
Кулебо, нема чого Захід звинувачувати.
Ви собі руки за спиною зав'язали, коли Червінського до буцигарні запроторили.
А голову собі відрубали, коли зняли Генерала Залужного, його команду у Генштабі ЗСУ і бойових підрозділах.
Захід це чудово бачить та розуміє
26.03.2024 10:58 Відповісти
трускавецька школа зе-дипломатії
26.03.2024 11:00 Відповісти
Не здається, а так і є
26.03.2024 11:02 Відповісти
Кулєба підніжка Єрмака
26.03.2024 11:03 Відповісти
Іноді здається,що Кулеба не на свойому місці,або явно не відповідає займаній посаді.Щоб позаїдатись з партнерами,зовсім необовязково закінчувати дипломатичну академію.
26.03.2024 11:05 Відповісти
не іноді, а постійно.. і не з рукою, а обома руками та ще й пута на ноги
26.03.2024 11:06 Відповісти
США: Без смещения Ермака интеграция Украины с Западом исключена

https://www.youtube.com/watch?v=Cp15vIDvRxw
26.03.2024 11:07 Відповісти
Швець:через ермака на сина Байдена відкрили 5 справ,деякі дотепер не закриті.США:без зміщення єрмака інтеграція України в західні інституції-виключена.
А зе сказав,що з ним прийшов,з ним і піде-не більше,не менше.
26.03.2024 11:36 Відповісти
Куляба, йди вже займайся іншими справами, бо Україні потрібен нормальний міністр ЗС.
26.03.2024 11:09 Відповісти
Два роки тому, такого відчуття не було.
Хтось щось змінив за ці два роки у відношенні Заходу? Не підкажеш, хто з 5-6 менеджерів довів до того?
Може, то зєрмачня ті руки пов'язала, а не Захід?
26.03.2024 11:12 Відповісти
Закуповуючи гудрон, у самозваного для величного крадівництва з асфальту…
26.03.2024 11:17 Відповісти
єрмакам, татаровим и ... уже никто и ничего не даст
26.03.2024 11:18 Відповісти
Ви її не надали це так
але ти не хоч задуматись може це і ви її недостатньо виготовили ?
26.03.2024 11:18 Відповісти
а шо тут не понятно ,буржуи хотят нас принудить к переговорам с Немытой
26.03.2024 11:21 Відповісти
Ой-ц, как перед главзебом зацвiрiнчав, ще б в гузно зацьомкав... Чого ж вы, пане Кулебо, не цвiрiнчав на користь военки, коли був великий асфальтовий дерибан, чи куряче-яечний... с.ыкотно было?
26.03.2024 11:24 Відповісти
Здається чи не здається
Любить не любить
Досить гадати на кофєйній гущі !
Блт! Робіть по регламенту як в законі написано! Мобілізуйте ви вже тут промисловість!
Досить воювати українцями! Ще 2 роки тому повинні були виробляти зброю!
ВСІ довкола винні тільки не МО, УкрОборонПром і жОПа.
Або все буде Україна, або все буде ця влада.
26.03.2024 11:30 Відповісти
Дурбыцале, ти знаеш, що це тебе стосуеться... дайошь (как членин)речуху о "Повышении производства табака".
26.03.2024 11:34 Відповісти
Іноді здається що в нас в деяких керманичів ті руки саме з нижньої частини спини,та коли їм кажуть війна,вони шашлички готують
26.03.2024 11:37 Відповісти
Можна скільки завгодно звинувачувати "зелених", "соєвих", Юлію Тимошенко, і.т.д. але якщо Україну завоюють, прийдеться західним державам "зекономлене" вже самим для свого захисту використовувати. І те, що Путін чи його наступники злякаються гіпотетично якогось НАТО це повна маячня.
26.03.2024 11:37 Відповісти
А щодо кулеб і подібних можна сказати якщо є воля до перемоги, то шукають всі можливості і випробовують всі засоби. Якщо ні, то кричать що всі винні.
26.03.2024 11:44 Відповісти
Західні партнери хочуть щоб і в раші влада не змінилась, для захисту їх інвестицій та дешевих ресурсів і щоб Україна довше протрималась і дала їм час на переозброєння...
26.03.2024 13:25 Відповісти
А іноді, лопатами.
26.03.2024 16:40 Відповісти
 
 