Іноді здається, що Захід хоче, щоб Україна воювала із зав’язаною за спиною рукою, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що іноді дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою.
Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Київ, звичайно, вдячний за всю підтримку, яка надходить від Західного альянсу", - зазначив міністр.
Також Кулеба відповів ствердно на питання щодо того, чи вважає він, що інколи західні партнери хочуть, щоб Україна воювала "зі зв'язаною за спиною рукою".
За словами глави МЗС, дії партнерів не завжди збігаються з їхньою риторикою, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".
Кулеба зазначив, що союзники зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім кажуть, що Україна і не може перемогти.
"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", - додав він.
"Київ" однією рукою воює, а іншою рукою краде.
Запад вважає, як що у "Києва" залишиться тільки одна рука, то він воювати НЕ перестане, а припинить красти...
Но, ми же неЛОХи? І нам 42 роки!
Ви собі руки за спиною зав'язали, коли Червінського до буцигарні запроторили.
А голову собі відрубали, коли зняли Генерала Залужного, його команду у Генштабі ЗСУ і бойових підрозділах.
Захід це чудово бачить та розуміє
https://www.youtube.com/watch?v=Cp15vIDvRxw
А зе сказав,що з ним прийшов,з ним і піде-не більше,не менше.
Хтось щось змінив за ці два роки у відношенні Заходу? Не підкажеш, хто з 5-6 менеджерів довів до того?
Може, то зєрмачня ті руки пов'язала, а не Захід?
але ти не хоч задуматись може це і ви її недостатньо виготовили ?
Любить не любить
Досить гадати на кофєйній гущі !
Блт! Робіть по регламенту як в законі написано! Мобілізуйте ви вже тут промисловість!
Досить воювати українцями! Ще 2 роки тому повинні були виробляти зброю!
ВСІ довкола винні тільки не МО, УкрОборонПром і жОПа.
Або все буде Україна, або все буде ця влада.