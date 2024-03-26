УКР
Без лідерства США Україна не зможе перемогти у війні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

габріелюс,ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс під час візиту до Сполучених Штатів заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, якщо США не продемонструють своє лідерство щодо підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, заяву литовського дипломата наводить МЗС Литви.

Ландсбергіс спільно з колегами з Латвії та Естонії у Вашингтоні провели зустріч з американським колегою Ентоні Блінкеном.

Вони обговорили "питання регіональної безпеки, продовження допомоги Україні та ключові цілі саміту НАТО у Вашингтоні", йдеться у повідомленні литовського міністерства

"Якщо ми продовжуватимемо малювати для себе червоні лінії замість того, щоб розробляти плани перемоги України, Росія та інші авторитарні країни продовжуватимуть свою агресію. Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну", - заявив Ландсбергіс після зустрічі.

Він також подякував США за військову присутність у балтійському регіоні, зазначивши, що "трансатлантичний зв’язок є ключовим фактором у забезпеченні європейської безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку".

США (24357) допомога і підтримка (1195) Ландсбергіс Габріелюс (216)
Топ коментарі
+6
Порноактриса це твоя **********. Так що конролюй виліт мітли ***********.
показати весь коментар
26.03.2024 11:16 Відповісти
+4
Тобто, Європа без Штатів - "фсьо"?
показати весь коментар
26.03.2024 11:17 Відповісти
+3
Судячи за останні п'ять місяців США не лідер а такий же імпотент як і ООН.
показати весь коментар
26.03.2024 11:12 Відповісти
Порноактриса це твоя **********. Так що конролюй виліт мітли ***********.
показати весь коментар
26.03.2024 11:16 Відповісти
Цапе збирай манатки ти зараз ідеш за рускім корабльом.
показати весь коментар
26.03.2024 11:27 Відповісти
Коли кажуть про порно-
Я тут-як тут-
Сіськи... целюліт-
Безпорно-
Я-Я .. і останній прохід!..
показати весь коментар
26.03.2024 11:29 Відповісти
США - гегемон. Ух як міцно сидить ця теза в мізках расєянцев, навіть події останніх місяців не вибили, хоча навіть українці вже давно зробили висновки щодо цього.
показати весь коментар
26.03.2024 11:35 Відповісти
Пшло вон,кацапское дерьмо. Подстилка для китайцев.
показати весь коментар
26.03.2024 12:01 Відповісти
Судячи за останні п'ять місяців США не лідер а такий же імпотент як і ООН.
показати весь коментар
26.03.2024 11:12 Відповісти
Все, скунс Джонсон буде ще більше старатися завалити допомогу Україні
показати весь коментар
26.03.2024 11:17 Відповісти
Тобто, Європа без Штатів - "фсьо"?
показати весь коментар
26.03.2024 11:17 Відповісти
Ну так давно вже...
показати весь коментар
26.03.2024 11:27 Відповісти
Особливо якщо мова про класичну континентальну Європу.
показати весь коментар
26.03.2024 11:28 Відповісти
Не потягнуть самі. Занадто розслабилися, думаючи, що США їх захистить, а США взяли самовідвід.
показати весь коментар
26.03.2024 13:14 Відповісти
Тоді, балти - готуйтесь!
показати весь коментар
26.03.2024 11:22 Відповісти
А обʼєднана Європа ?

ввп в 40 разів вище ***** , що не потягне ?
показати весь коментар
26.03.2024 11:29 Відповісти
От тільки путін без проблем може збільшити витрати на армію, і ніхто в країні навіть не пискне. Хай спробують так в демократичних країнах, відразу з'являться "ліваки" або праворадикали які почнуть розповідати, що росія не загроза і тільки вони зможуть домовитись з путіним. Вам нікого це не нагадує - наприклад Словенію чи Угорщину та навіть те ж США із Трампом?
показати весь коментар
26.03.2024 12:03 Відповісти
*Словакію.
показати весь коментар
26.03.2024 12:04 Відповісти
"ввп в 40 разів вище..."
"Splendeurs et misères des courtisanes GDP (ВВП)"
показати весь коментар
26.03.2024 12:35 Відповісти
А коли вона була об'єднана? З кацапськими кротами типу Орбана, який буде на кожне військове питання встромляти палки в колеса? Тут спочатку треба кротів позбутися
показати весь коментар
26.03.2024 13:15 Відповісти
Україна вже перемогла у війні, їй тільки потрібно добити кацапів та вийти на кордони 1991 року!
показати весь коментар
26.03.2024 11:33 Відповісти
Так дехто в своїй голові війну закінчив ще у 2019...
показати весь коментар
26.03.2024 12:36 Відповісти
Зі Штатами щось не так...
Розшатанний електорат-

Вішати - нікому-
Америка в лещатах...

Згустились хмари -
Над Білилою хатою-

(далі нецензурно...)
(П-ри п-хаті...)
показати весь коментар
26.03.2024 11:36 Відповісти
З 10 мільярдами теж не зможе.
показати весь коментар
26.03.2024 11:38 Відповісти
Ну, так це ж і була головна ідея трампа і його корєша пуйла-кацапського! А наше ЗЕбидло при владі їм в цьому активно допомогало, особливо старався сам ЗЄрмак.
показати весь коментар
26.03.2024 11:41 Відповісти
Афганістан здали і нас зливають. Імпотенти...
показати весь коментар
26.03.2024 11:47 Відповісти
Здали Орловку И Тоненьке. Щось погано все.
показати весь коментар
26.03.2024 12:13 Відповісти
Обмотуйтесь білим рядном і повзіть в відомому напрямку - це єдиний для вас вихід в цій поганій ситуації...
показати весь коментар
26.03.2024 13:00 Відповісти
Перемоги не буде, в тому вигляді, якою вона описується владою так точно....... Щось можливо вдасться частково відвоювати, але на кордони 1991 року ми ніколи не вийдемо, для цього немає ні достатьного військово-промислового комплексу, ні підтримки Заходу, ні вмотивованого людського бойового ресурсу. в самій Україні......
показати весь коментар
26.03.2024 12:55 Відповісти
Пфф, на Марахвоні вже розганяють, що і кордони 22 року недосяжні. Перевзулися прямо у стрибку, а рибки гуппі вже й забули, як усі їх зелені розпиналися про "каву в Криму". І ніхто за піздьож у них не спитав і не спитає.
показати весь коментар
26.03.2024 13:17 Відповісти
Доречі це добре! Чим скоріше прийде визнання того що першозаявлені цілі війни і "абсолютна перемога" нереальні на практиці, тим більше шансів що війна закінчиться........
показати весь коментар
26.03.2024 13:58 Відповісти
 
 