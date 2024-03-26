Без лідерства США Україна не зможе перемогти у війні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс під час візиту до Сполучених Штатів заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, якщо США не продемонструють своє лідерство щодо підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, заяву литовського дипломата наводить МЗС Литви.

Ландсбергіс спільно з колегами з Латвії та Естонії у Вашингтоні провели зустріч з американським колегою Ентоні Блінкеном.

Вони обговорили "питання регіональної безпеки, продовження допомоги Україні та ключові цілі саміту НАТО у Вашингтоні", йдеться у повідомленні литовського міністерства

"Якщо ми продовжуватимемо малювати для себе червоні лінії замість того, щоб розробляти плани перемоги України, Росія та інші авторитарні країни продовжуватимуть свою агресію. Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну", - заявив Ландсбергіс після зустрічі.

Він також подякував США за військову присутність у балтійському регіоні, зазначивши, що "трансатлантичний зв’язок є ключовим фактором у забезпеченні європейської безпеки та заснованого на правилах міжнародного порядку".

