УКР
2 815 42

НАТО не виключає можливості знищення російських ракет, коли ті підлітають близько до кордону Альянсу, - МЗС Польщі

У МЗС Польщі заявили, що наразі НАТО розглядає можливість знищення російських ракет, коли вони підлітають близько до кордону Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

"В рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО - але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії Договору (Альянсу. - Ред.)", - розповів він.

За словами Шейни, не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував якісь правила. Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.

"Ми дуже серйозно сприймаємо погрози Путіна. Він показав, що здатен на все. Чого вона (Росія. - Ред.) досягла, окрім сотень тисяч поранених і загиблих з обох сторін, це те, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. У нас ще один саміт НАТО в липні. Маємо консолідацію країн ЄС, реактивацію Веймарського трикутника", - додав він.

Читайте: Польща дасть відповідь на ігнорування російським послом виклику через проліт ракети, - Міноборони

+11
Поки ви це розглянете путлера пускові установки поставить в Угорщині.
26.03.2024 12:30 Відповісти
+8
Ось так, і не виключайте… Воно само, мабуть, розсосеться, якось там…
26.03.2024 12:35 Відповісти
+5
Смелость и решительность руководства Польши не знает границ. На 3-м году полномасштабной войны соседей с общим врагом, власть Польши смело позволяет фермерам нарушать законы Польши, блокируя кислород истекающему кровью союзнику, а также смело обещает начать рассматривать возможность сбивания рашистских ракет, которые 2 года вольготно шастают ее территорией, иногда убивая польских граждан.
26.03.2024 13:58 Відповісти
26.03.2024 12:30 Відповісти
І у Словаччині!! Чого дріб'язуватися!!!
26.03.2024 12:39 Відповісти
Ну поляки теж можуть як не як парнєри тововарооборот росте, дай хфермера селюки не будуть тієї іцніціативи блокувати. Тож не українське зерно.
26.03.2024 12:41 Відповісти
Да і в Польщі будуть вже, коли вони відтягнуться за віслу згідно доктрини НАТО
26.03.2024 12:58 Відповісти
26.03.2024 14:05 Відповісти
26.03.2024 12:35 Відповісти
Поторгуйтеся ще трохи!!
26.03.2024 12:37 Відповісти
товчуть гівно в ступі
до сраки карі очі
26.03.2024 12:37 Відповісти
Тобто нехай на Львів падають. Дякуємо...
26.03.2024 12:38 Відповісти
Це поки в дупу Столтенбергу ракета не залетить.
26.03.2024 12:39 Відповісти
Ключове-стурбованні,ви там тримайтеся,розглядаємо.Доречі допому в США вже розглядають 7 місяців і скоріш не буде її.
26.03.2024 12:40 Відповісти
Вночі 24.03.2024 рашистська ракета перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.
Але поляки ніяк не відреагували на це.
В мережі з'явились карикатури і фотожаби на цю тему.
Пруф-лінк однієї з них - https://images.app.goo.gl/y9uddzybNfmizHZr9 тут .
26.03.2024 12:41 Відповісти
Диви які всі грамотні,всебе понавибирали до влади усяких пройдисвітів,а іншим поради роздають!
26.03.2024 12:44 Відповісти
Жодне слово нічого не варте без підтвердження дією. Пи₴дуни ганебні.
26.03.2024 12:46 Відповісти
А я не виключаю можливості що завтра виграю мільйон доларів у лотерею.
26.03.2024 12:48 Відповісти
мається на увазі західний кордон, щоб ви розуміли
26.03.2024 12:50 Відповісти
Можливості - не виключає. Збиття - виключає. Категорично. Бо це буде "екскалація".
26.03.2024 12:53 Відповісти
НАТО не виключає можливості знищення російських ракет,---- НАТО!, повинні ВИКЛЮЧИТИ неможливість їхнього знищення, тоді буде толк!(,
26.03.2024 12:54 Відповісти
... і тільки якщо вони затарені українським зерном
26.03.2024 12:57 Відповісти
Що знову не так,дописувачі?! НАТО хоче збивати ракети, у вас недостатньо ППО, так дайте їм це робити,а не знову а баба проти..
26.03.2024 13:03 Відповісти
А що знову "так"?
26.03.2024 13:08 Відповісти
эти ж дебилы недавно сказали, что сбивать - дело опасное. Она ж может упасть на драгоценную польшу и повредить что-то. У гнид поменялась версия? пусть падает на Украину? ее не жалко?
26.03.2024 22:42 Відповісти
Дебіл ти,якщо НАТО так обзивати хочеш.
27.03.2024 08:50 Відповісти
а де збивати? над Львовом? а куди уламки , на голову ?
26.03.2024 13:13 Відповісти
то краще не збивати?

(якщо що, в Києві уламки можуть впасти на голову, не завжди збивають в області, а в тому ж Харкові на голову падають не тільки уламки)
26.03.2024 13:47 Відповісти
треба чіткий алгоритм збиття. а не коли на українців летить - не трогаєм, а коли на Польщу - збиваємо над головами українців, а не поляків.
26.03.2024 13:50 Відповісти
именно! я за то, чтобы сбивали над их территорией, а не когда летит на польшу - нам на голову. Бо нас не жалко.
26.03.2024 22:43 Відповісти
Так війна в Україні, а не в Польщі, а щоб голови залишилися, то користуйтеся бомбосховищами. Якась теорія захисту прифронтової зони дивна. ППО тільки в столиці, НАТО не має права збивати,бо дописувачів Цензор це не влаштовує.
27.03.2024 08:53 Відповісти
Львів це далеко не прифронтова зона. це глибокий тил. Мова йде не про захист Львова, чи України, а про захист Польщі. Те, що летинь на Львів не збиватимуть, а те що летить на Польщу - збиватимуть над Львовом. Ну а чим користуватись при бомбардуванні - ми без сопливих, здриснувших в Германію, знаєм.
27.03.2024 09:13 Відповісти
Ви знаєте, як ображати,решта то не для вас,а ЗСУ. Наразі тільки ЗСУ тримає фронт, а ви тримаєтеся дивану
27.03.2024 10:14 Відповісти
уявляєте, мій диван під Оріховом.
27.03.2024 10:22 Відповісти
а вдруг путин нападет
26.03.2024 13:35 Відповісти
Почали "махати кулаками після драки".
26.03.2024 13:47 Відповісти
ракеты будут сбивать над территорией Украины
26.03.2024 13:48 Відповісти
***, вам кацапи сцуть прямо в очі, а ви кажете, що це роса🤦
Не НАТО, а імпотенти 😡
26.03.2024 13:49 Відповісти
26.03.2024 13:49 Відповісти
Україна прикрутила 8 тисяч мобільних телефонів з мікрофоном на вишки по всій країні і таким чином визначає напрям польоту БпЛА Shahed, - повідомив головнокомандувач ВПС США в Європі, генерал Джеймс Хекер.

26.03.2024 13:51 Відповісти
а заряджає їх хто, бог сонця?
26.03.2024 15:35 Відповісти
26.03.2024 13:58 Відповісти
Будуть фермери ковбасками смаженими під кордоном з Україною збивати ? Чи як
26.03.2024 14:08 Відповісти
ой, блд, не смішіть куколди нікчемні
26.03.2024 15:34 Відповісти
а хфермири це вже дозволили?
26.03.2024 15:59 Відповісти
 
 