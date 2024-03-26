НАТО не виключає можливості знищення російських ракет, коли ті підлітають близько до кордону Альянсу, - МЗС Польщі
У МЗС Польщі заявили, що наразі НАТО розглядає можливість знищення російських ракет, коли вони підлітають близько до кордону Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.
"В рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО - але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії Договору (Альянсу. - Ред.)", - розповів він.
За словами Шейни, не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував якісь правила. Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.
"Ми дуже серйозно сприймаємо погрози Путіна. Він показав, що здатен на все. Чого вона (Росія. - Ред.) досягла, окрім сотень тисяч поранених і загиблих з обох сторін, це те, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. У нас ще один саміт НАТО в липні. Маємо консолідацію країн ЄС, реактивацію Веймарського трикутника", - додав він.
до сраки карі очі
Але поляки ніяк не відреагували на це.
В мережі з'явились карикатури і фотожаби на цю тему.
Пруф-лінк однієї з них - https://images.app.goo.gl/y9uddzybNfmizHZr9 тут .
(якщо що, в Києві уламки можуть впасти на голову, не завжди збивають в області, а в тому ж Харкові на голову падають не тільки уламки)
Не НАТО, а імпотенти 😡