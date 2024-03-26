УКР
Вибухи пролунали у Сумах: РФ завдала авіаційного удару по цивільні інфраструктурі (оновлено)

У Сумах під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили від ранку попередили про активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Згодом у Сумській ОВА повідомили: "Сьогодні, вдень 26 березня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються".

Читайте: У Харкові пролунав вибух, - Терехов (оновлено)

Я думаю,что все востанавливать должны дятлы избравшие клоуна в 2019г.
26.03.2024 13:41 Відповісти
пролунали, ще й як.
ППО тут все одно немає, кацап влучає, куди забажає...або куди влучить.
26.03.2024 13:03 Відповісти
короче всі в Київ поїлуть жити там певео є ..
26.03.2024 13:10 Відповісти
 
 