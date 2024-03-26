УКР
РФ вирішує, чи відправляти новостворені військові підрозділи в Україну, - британська розвідка

рф,армія

Росія створює військові підрозділи, проте ще не визначилась, чи відправляти їх на війну в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Росії майже напевно доведеться вирішувати, чи залишати нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях їхньої дислокації після створення, чи перекидати їх для участі в операціях в Україні, щоб зберегти там боєздатність", - йдеться в повідомленні.

Так, у Лузі, у новоствореному Ленінградському військовому окрузі, оголосили про набір до нового 44-го армійського корпусу. Як наголошується, Росія докладає зусиль для розширення своїх військ на північному заході країни, оскільки більша частина її сил залишається задіяною у війні в Україні.

Як зазначається, раніше новостворені підрозділи РФ одразу ж перекидала в Україну. На думку аналітиків, необхідність підтримувати військові операції в Україні "стримує більш широкі амбіції Росії щодо розширення своїх сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зможе безпроблемно створити дві нові загальновійськові армії, - британська розвідка

армія рф (18773) Велика Британія (5797) розвідка (3925) росія (67880)
ніхто їх тримати там не буде : на Куп'янськ кинуть .

пуйло ж вже майже прямо каже, що йому треба Харків (завуальовано каже "санітарна зона") .

поки наші внутрішні підори носяться з формулою миру і збираються заглядати пуйлу в очі (дубль 2), росіяни готуються до нових набігів ...
26.03.2024 13:23 Відповісти
санітарна зона вже є, це белгород і брянск, так, що ***** поки що можна заткнутися
26.03.2024 15:54 Відповісти
коли Харків перестануть обстрілювати, тоді можна буде сказати, що белгород та брянськ - санітарна зона.
26.03.2024 17:07 Відповісти
згоден
26.03.2024 17:26 Відповісти
Умовно кажучи, рашка зав'язла в Україні, й це, не дає їм розширити зону агресії на інших сусідів. От прибалти, як ніхто це розуміють.
26.03.2024 13:50 Відповісти
ліпше донести 44-й армейскому корпусу, щоб застрелився в новосозданном Ленинградском военном округе не відходячи далеко від їх помийки і їх свиноматок
26.03.2024 15:57 Відповісти
 
 