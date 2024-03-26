РФ вирішує, чи відправляти новостворені військові підрозділи в Україну, - британська розвідка
Росія створює військові підрозділи, проте ще не визначилась, чи відправляти їх на війну в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Росії майже напевно доведеться вирішувати, чи залишати нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях їхньої дислокації після створення, чи перекидати їх для участі в операціях в Україні, щоб зберегти там боєздатність", - йдеться в повідомленні.
Так, у Лузі, у новоствореному Ленінградському військовому окрузі, оголосили про набір до нового 44-го армійського корпусу. Як наголошується, Росія докладає зусиль для розширення своїх військ на північному заході країни, оскільки більша частина її сил залишається задіяною у війні в Україні.
Як зазначається, раніше новостворені підрозділи РФ одразу ж перекидала в Україну. На думку аналітиків, необхідність підтримувати військові операції в Україні "стримує більш широкі амбіції Росії щодо розширення своїх сил".
пуйло ж вже майже прямо каже, що йому треба Харків (завуальовано каже "санітарна зона") .
поки наші внутрішні підори носяться з формулою миру і збираються заглядати пуйлу в очі (дубль 2), росіяни готуються до нових набігів ...