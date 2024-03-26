УКР
6 501 23

Газова служба на Чернігівщині вимагає укладати договір на обслуговування газового обладнання, нараховуючи штрафи мешканцям. У разі відмови погрожує вимкнути газ. ДОКУМЕНТ

газ

У місті Бобровиця Чернігівської області працівники Чернігівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" без попередження та представлення документів обходять квартири, перевіряють газове обладнання та вимагають підписувати "Акт про виконання робіт", вказуючи, що всі вимоги дотримано. Після цього мешканців відправляють до філії, де повідомляють, що їм потрібно укласти новий договір на обслуговування газового обладнання, а їхні плани про газове обладнання нібито застарілі та "не відповідають Акту виконання робіт".

Про це Цензор.НЕТ розповіла постраждала мешканка Олена.

Вона повідомляє, що її мама-пенсіонерка Лідія змушена упродовж місяця звернутися до цієї газової служби та довести, що ці плани про газове обслуговування правдиві. За словами спеціалістів служби, в них цих планів нібито немає, а у мешканців вимагають знайти квитанції 30-річної давності.

У приписці вказано, що "газове обладнання не відповідає Акту виконання робіт". 

За словами доньки Олени, 70-річна Лідія отримує пенсію у розмірі 3 000 гривень, більшу частину якої вона віддає на оплату рахунків за газ. Після цього їй ледве вистачає грошей на ліки.

Акти про дотримання робіт
Акти, які надала Чернігівська філія ТОВ

Акти, які надала Чернігівська філія ТОВ
Акти, які надала Чернігівська філія ТОВ

Плани
Плани про зміни та виконання робіт

"Контролер зайшов в будинок, нічого не пояснюючи, почала фотографувати газове обладнання, не запитавши документів на нього склала такий акт, і не давши прочитати моїй 70- річній мамі підсунула підписати, сказавши, що їм треба укласти договір на обслуговування газового обладнання, і їй треба протягом місяця з'явитися за адресою м. Бобровиця вул. Бичка 10", - розповідає Олена.

Вона зазначає, що мешканці зранку займають чергу, щоб вирішити ту ж проблему. Представники служби ігнорують їх, погрожуючи накласти великі штрафи від 10 до 60 тисяч гривень або вимкнути газ.

Олена заявляє, що перевірки проводять з порушеннями. 

Акти
Акти
Акти

Крім того, газове обладнання мешканці ставили своїм коштом ще у 1993 році. Всі ці зміни внесено в план. А перед початком повномасштабної війни були перевірки, де газова філія вказала, що все добре, в Олени ці документи є.  

Чернігівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка входить до Групи "Нафтогаз", стала новим оператором, що надає послуги з розподілу природного газу в Чернігівській області, у грудні 2023 року.

Вона додає, що зверталася до урядової "гарячої лінії" щодо цього, відповіді немає. 

Подібні скарги мають й інші мешканці - сусіди Олени та Лідії.

"Уже мовчати немає сил. Так не можна поводитися з людьми під час війни. Це просто якийсь терор", - наголошує Олена.

Цензор.НЕТ звертався до представників Чернігівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" про коментар, відповіді не отримав.

Акти
Акти

Акти

Автор: 

газ (10645) Чернігівщина (1585) комунальні послуги (583)
Топ коментарі
+10
На фронті вибивання бабла з населення ситуація стабільна та контрольована.
показати весь коментар
26.03.2024 13:21 Відповісти
+9
Ото. країна. з усіх сторін деруть давай і все ***** чужі країни прихістили людей а свої давлять давай деньги *****
показати весь коментар
26.03.2024 13:26 Відповісти
+8
з однієї сторони орки лізуть вас убити або зробити рабом ,а бариги в проміжку часу хочуть викрутити з вас останнє бабло .. закидати отоц облгаз ? приїде есесбеу - напад на критичну інфраструктуру ,агент кремля ,сіксот ..це поки фронт там ..а як фронт буде тут - то ви англійський шпійон і враг народа ,троцкіст типа
показати весь коментар
26.03.2024 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ну а чего вы хотели? Это же о себе родимых.
показати весь коментар
26.03.2024 14:14 Відповісти
На фронті вибивання бабла з населення ситуація стабільна та контрольована.
показати весь коментар
26.03.2024 13:21 Відповісти
Так совок же ж і досі. Тільки під патріотичними гаслами.

показати весь коментар
26.03.2024 13:34 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 13:24 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 13:43 Відповісти
Я СМОТРЮ мало пилять прилетает С 300 Искандеров Ониксов Калибров...Х 101... газовщикам ушлебки ля что пе**ерасты энергетики сегодня шобла Галущенко шестерка Наперстка Ахметова ****** мозг усе пора поднимать тарифы на свет... ага у меня есть мысля а что если сам Ахметов собираясь сбежать с Украины передает путину координаты своей генерации а что как версия?? а тут смотрю газовщики о**уели суки малость...
показати весь коментар
26.03.2024 13:25 Відповісти
Ото. країна. з усіх сторін деруть давай і все ***** чужі країни прихістили людей а свої давлять давай деньги *****
показати весь коментар
26.03.2024 13:26 Відповісти
з однієї сторони орки лізуть вас убити або зробити рабом ,а бариги в проміжку часу хочуть викрутити з вас останнє бабло .. закидати отоц облгаз ? приїде есесбеу - напад на критичну інфраструктуру ,агент кремля ,сіксот ..це поки фронт там ..а як фронт буде тут - то ви англійський шпійон і враг народа ,троцкіст типа
показати весь коментар
26.03.2024 13:27 Відповісти
Monopolya !!!!!

якби був Чернігівгаз-1 та Чернігівгаз-2, то пісся таких фінтів Чернігівгаз-1 закрився б на другий день за відсутності клієнтів

показати весь коментар
26.03.2024 13:29 Відповісти
Все эти кодексы газораспределительных систем выписывались олигархами и в их интересах.
Фирташи, как бы и пропали, но монопольная система работает на себя ибо клиенту идти некуда...
показати весь коментар
26.03.2024 13:46 Відповісти
73%,, ну что получили? Вдыхайте глубже....
показати весь коментар
26.03.2024 13:50 Відповісти
Кодекс системи розподілу приймався при порошенку.
показати весь коментар
26.03.2024 14:16 Відповісти
Ето другоє.
показати весь коментар
26.03.2024 14:24 Відповісти

Шо мешало менеджерам трускавецкой школы поменять его за 5-ть лет ???
показати весь коментар
26.03.2024 14:29 Відповісти
Дуже цікава ситуація. Як газорозподільча компанія буде відповідати якщо, для прикладу, зламається газова плита і не дай боже будинок вибухне? Ніяк.
Все обладнання разом з лічильником куплене і є приватною власністю. Навіть за підключення - труби та запірну арматуру - платив власник будинку. І частина газорозподільчої мережі повинна бути передана у власність господаря.
Все що потрібно - платити по лічильнику за спожитий газ та транспортування його до газорозподільчих мереж власника будинку.
показати весь коментар
26.03.2024 13:57 Відповісти
Люди в складчину самі купували газові труби, щоб підвести газ до приватних будинків по вулиці.
Потім ці труби брали на баланс районні чи міські газові мережі. І, зрештою, придумали, щоб споживачі знову платили за ці труби, - начебто, "за обслуговування".
Тоді поверніть людям гроші за їхнє майно, яке ви взяли на баланс.
показати весь коментар
26.03.2024 14:22 Відповісти
а взагалі хтось в курсі, шо "траснспортування" вже закладено в тариф кубометра, який платиться по лічильнику??!!
це такий лохотрон, якби з завтрашнього дня, на АЗС вам давали два рахунки, за літри заправленоі солярки, і ше за то, шо цю солярку привезли на АЗС!!!! Лахатрони аля-кобылєффін, живуть і пабєждают, КРАІНА МРІЙ!!!!
показати весь коментар
26.03.2024 14:34 Відповісти
Хлопці та дівчата модератори! Заблюрте персональні дані! Я розумію, що воно так в оригіналі, але ж треба хоч трохи піклуватись про людей похилого віку.
показати весь коментар
26.03.2024 14:10 Відповісти
Такое ощущение что эта власть от мала до велика полностью съехала с катушек и пи@дит бабло как в последний день жизни, как в последний раз. Будто у этой страны уже нет будущего и нужно набить мошонку напоследок.
показати весь коментар
26.03.2024 14:13 Відповісти
Нафтогаз це державна компанія.
Висновки робіть самі.
Такого бєзпєдєла не було навіть у фірташа
показати весь коментар
26.03.2024 15:25 Відповісти
Так. як у нас усе мавпують, і це перша ластівка, як поведуть себе громадяни, то чекайте це ноу-хау і в інших областях, прошем пана, регіонах...(електрики, водярі і сміттяри: п р и г о т у в а т ис я!!! до обслуговувавння)
За час війни, напевно, ні одне приміщення облгазу чомусь не постраждало?!
показати весь коментар
26.03.2024 15:38 Відповісти
Якщо ви приватний власник, то без рішення суду, маєте право, нікого не пускати до своєї оселі!
показати весь коментар
26.03.2024 15:39 Відповісти
 
 