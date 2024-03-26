Газова служба на Чернігівщині вимагає укладати договір на обслуговування газового обладнання, нараховуючи штрафи мешканцям. У разі відмови погрожує вимкнути газ. ДОКУМЕНТ

У місті Бобровиця Чернігівської області працівники Чернігівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" без попередження та представлення документів обходять квартири, перевіряють газове обладнання та вимагають підписувати "Акт про виконання робіт", вказуючи, що всі вимоги дотримано. Після цього мешканців відправляють до філії, де повідомляють, що їм потрібно укласти новий договір на обслуговування газового обладнання, а їхні плани про газове обладнання нібито застарілі та "не відповідають Акту виконання робіт".

Про це Цензор.НЕТ розповіла постраждала мешканка Олена.

Вона повідомляє, що її мама-пенсіонерка Лідія змушена упродовж місяця звернутися до цієї газової служби та довести, що ці плани про газове обслуговування правдиві. За словами спеціалістів служби, в них цих планів нібито немає, а у мешканців вимагають знайти квитанції 30-річної давності.

У приписці вказано, що "газове обладнання не відповідає Акту виконання робіт".

За словами доньки Олени, 70-річна Лідія отримує пенсію у розмірі 3 000 гривень, більшу частину якої вона віддає на оплату рахунків за газ. Після цього їй ледве вистачає грошей на ліки.

Акти, які надала Чернігівська філія ТОВ





Плани про зміни та виконання робіт

"Контролер зайшов в будинок, нічого не пояснюючи, почала фотографувати газове обладнання, не запитавши документів на нього склала такий акт, і не давши прочитати моїй 70- річній мамі підсунула підписати, сказавши, що їм треба укласти договір на обслуговування газового обладнання, і їй треба протягом місяця з'явитися за адресою м. Бобровиця вул. Бичка 10", - розповідає Олена.

Вона зазначає, що мешканці зранку займають чергу, щоб вирішити ту ж проблему. Представники служби ігнорують їх, погрожуючи накласти великі штрафи від 10 до 60 тисяч гривень або вимкнути газ.

Олена заявляє, що перевірки проводять з порушеннями.







Крім того, газове обладнання мешканці ставили своїм коштом ще у 1993 році. Всі ці зміни внесено в план. А перед початком повномасштабної війни були перевірки, де газова філія вказала, що все добре, в Олени ці документи є.

Чернігівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка входить до Групи "Нафтогаз", стала новим оператором, що надає послуги з розподілу природного газу в Чернігівській області, у грудні 2023 року.

Вона додає, що зверталася до урядової "гарячої лінії" щодо цього, відповіді немає.

Подібні скарги мають й інші мешканці - сусіди Олени та Лідії.

"Уже мовчати немає сил. Так не можна поводитися з людьми під час війни. Це просто якийсь терор", - наголошує Олена.

Цензор.НЕТ звертався до представників Чернігівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" про коментар, відповіді не отримав.

