Газова служба на Чернігівщині вимагає укладати договір на обслуговування газового обладнання, нараховуючи штрафи мешканцям. У разі відмови погрожує вимкнути газ. ДОКУМЕНТ
У місті Бобровиця Чернігівської області працівники Чернігівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" без попередження та представлення документів обходять квартири, перевіряють газове обладнання та вимагають підписувати "Акт про виконання робіт", вказуючи, що всі вимоги дотримано. Після цього мешканців відправляють до філії, де повідомляють, що їм потрібно укласти новий договір на обслуговування газового обладнання, а їхні плани про газове обладнання нібито застарілі та "не відповідають Акту виконання робіт".
Про це Цензор.НЕТ розповіла постраждала мешканка Олена.
Вона повідомляє, що її мама-пенсіонерка Лідія змушена упродовж місяця звернутися до цієї газової служби та довести, що ці плани про газове обслуговування правдиві. За словами спеціалістів служби, в них цих планів нібито немає, а у мешканців вимагають знайти квитанції 30-річної давності.
У приписці вказано, що "газове обладнання не відповідає Акту виконання робіт".
За словами доньки Олени, 70-річна Лідія отримує пенсію у розмірі 3 000 гривень, більшу частину якої вона віддає на оплату рахунків за газ. Після цього їй ледве вистачає грошей на ліки.
"Контролер зайшов в будинок, нічого не пояснюючи, почала фотографувати газове обладнання, не запитавши документів на нього склала такий акт, і не давши прочитати моїй 70- річній мамі підсунула підписати, сказавши, що їм треба укласти договір на обслуговування газового обладнання, і їй треба протягом місяця з'явитися за адресою м. Бобровиця вул. Бичка 10", - розповідає Олена.
Вона зазначає, що мешканці зранку займають чергу, щоб вирішити ту ж проблему. Представники служби ігнорують їх, погрожуючи накласти великі штрафи від 10 до 60 тисяч гривень або вимкнути газ.
Олена заявляє, що перевірки проводять з порушеннями.
Крім того, газове обладнання мешканці ставили своїм коштом ще у 1993 році. Всі ці зміни внесено в план. А перед початком повномасштабної війни були перевірки, де газова філія вказала, що все добре, в Олени ці документи є.
Чернігівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка входить до Групи "Нафтогаз", стала новим оператором, що надає послуги з розподілу природного газу в Чернігівській області, у грудні 2023 року.
Вона додає, що зверталася до урядової "гарячої лінії" щодо цього, відповіді немає.
Подібні скарги мають й інші мешканці - сусіди Олени та Лідії.
"Уже мовчати немає сил. Так не можна поводитися з людьми під час війни. Це просто якийсь терор", - наголошує Олена.
Цензор.НЕТ звертався до представників Чернігівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" про коментар, відповіді не отримав.
якби був Чернігівгаз-1 та Чернігівгаз-2, то пісся таких фінтів Чернігівгаз-1 закрився б на другий день за відсутності клієнтів
Фирташи, как бы и пропали, но монопольная система работает на себя ибо клиенту идти некуда...
Шо мешало менеджерам трускавецкой школы поменять его за 5-ть лет ???
Все обладнання разом з лічильником куплене і є приватною власністю. Навіть за підключення - труби та запірну арматуру - платив власник будинку. І частина газорозподільчої мережі повинна бути передана у власність господаря.
Все що потрібно - платити по лічильнику за спожитий газ та транспортування його до газорозподільчих мереж власника будинку.
Потім ці труби брали на баланс районні чи міські газові мережі. І, зрештою, придумали, щоб споживачі знову платили за ці труби, - начебто, "за обслуговування".
Тоді поверніть людям гроші за їхнє майно, яке ви взяли на баланс.
це такий лохотрон, якби з завтрашнього дня, на АЗС вам давали два рахунки, за літри заправленоі солярки, і ше за то, шо цю солярку привезли на АЗС!!!! Лахатрони аля-кобыл
єффін, живуть і пабєждают, КРАІНА МРІЙ!!!!
Висновки робіть самі.
Такого бєзпєдєла не було навіть у фірташа
За час війни, напевно, ні одне приміщення облгазу чомусь не постраждало?!