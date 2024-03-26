УКР
Війська РФ ударили двома ракетами по Новогродівці на Донеччині, загинула жінка, є поранена, зруйновано адмінбудівлю і ангар. ФОТО

1 людина загинула і 1 поранена внаслідок нічного обстрілу Новогродівки на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 - вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації.

"Ракетами зруйновано адмінбудівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки і 2 нежитлові приміщення. Залишатися на Донеччині - небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів!", - зазначає очільник регіону.

Обстріл Новогродівки

Из цикла "8 лет дамбили бамбасс"....
26.03.2024 13:48 Відповісти
Жодного дня що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян ,це не армія це здичавіла орда.
26.03.2024 14:48 Відповісти
26.03.2024 16:21 Відповісти
 
 