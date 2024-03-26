Війська РФ ударили двома ракетами по Новогродівці на Донеччині, загинула жінка, є поранена, зруйновано адмінбудівлю і ангар. ФОТО
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок нічного обстрілу Новогродівки на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 - вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації.
"Ракетами зруйновано адмінбудівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки і 2 нежитлові приміщення. Залишатися на Донеччині - небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів!", - зазначає очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
AbOriginal_UA
показати весь коментар26.03.2024 13:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар26.03.2024 14:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар26.03.2024 16:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль