Війська РФ ударили двома ракетами по Новогродівці на Донеччині, загинула жінка, є поранена, зруйновано адмінбудівлю і ангар. ФОТО

1 людина загинула і 1 поранена внаслідок нічного обстрілу Новогродівки на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни вдарили по місту двома ракетами близько 3:40 - вбили 23-річну жінку. Ще одна жінка отримала легкі поранення і не потребує госпіталізації.

"Ракетами зруйновано адмінбудівлю і ангар, пошкоджено гуртожиток, 2 приватні будинки і 2 нежитлові приміщення. Залишатися на Донеччині - небезпечно! Закликаю всіх цивільних евакуюватися то віддалених від фронту регіонів!", - зазначає очільник регіону.

