У Держдумі РФ обговорюють можливість повернення смертної кари після теракту в "Крокус Сіті Хол"

Після теракту у "Крокус Сіті Хол" в російській Держдумі почали говорити про повернення смертної кари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, голова партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов запропонував провести референдум про повернення смертної кари.

"Сьогодні ми повинні сказати чітко, мораторій на смертну кару, який ухвалили 1996 року у зв'язку вступом до Ради Європи, має бути перерваний. Сьогодні не може бути для цих відморозків іншої міри покарання, окрім як смертна кара", - цитують ЗМІ голову ЛДПР Леоніда Слуцького.

Водночас спікер Держуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що для повернення смертної кари "не треба ніяких референдумів, достатньо рішення Конституційного суду".

Голова російської Компартії Зюганов натомість сказав: "Говорять про повернення смертної кари. Треба розглядати, але за такої правоохоронної системи, коли можуть з кожним розправитися, боюся, як би не зловживали".

Депутат від "Единной Росси" Крашенінніков заявив, що у Росії діє мораторій, "але ми готові обговорювати законопроєкти".

Водночас Конституційний суд Росії утримався від коментаря щодо можливості повернення смертної кари.

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

