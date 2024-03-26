УКР
Новини
У Держдумі РФ обговорюють можливість повернення смертної кари після теракту в "Крокус Сіті Хол"

держдума,госдума

Після теракту у "Крокус Сіті Хол" в російській Держдумі почали говорити про повернення смертної кари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, голова партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов запропонував провести референдум про повернення смертної кари. 

"Сьогодні ми повинні сказати чітко, мораторій на смертну кару, який ухвалили 1996 року у зв'язку вступом до Ради Європи, має бути перерваний. Сьогодні не може бути для цих відморозків іншої міри покарання, окрім як смертна кара", - цитують ЗМІ голову ЛДПР Леоніда Слуцького.

Водночас спікер Держуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що для повернення смертної кари "не треба ніяких референдумів, достатньо рішення Конституційного суду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай дистанціювався від заяв Путіна щодо нібито причетності України до теракту в "Крокус Сіті Хол"

Голова російської Компартії Зюганов натомість сказав: "Говорять про повернення смертної кари. Треба розглядати, але за такої правоохоронної системи, коли можуть з кожним розправитися, боюся, як би не зловживали".

Депутат від "Единной Росси" Крашенінніков заявив, що у Росії діє мораторій, "але ми готові обговорювати законопроєкти".

Водночас Конституційний суд Росії утримався від коментаря щодо можливості повернення смертної кари.

Читайте: Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду для чиновників та військовослужбовців

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро", - іранські ЗМІ

росія (67880) смертна кара (59)
+9
Нехай там всі один одного "пєрєказнят",смердючи потвори.
показати весь коментар
26.03.2024 13:45 Відповісти
+8
Ясен хрен,что целей у этой операции ФСБ много и сразу
показати весь коментар
26.03.2024 13:42 Відповісти
+8
от і добре, переріжте та перевішайте всіх рашистів нах...
показати весь коментар
26.03.2024 13:48 Відповісти
складне завдання з граматики:

"Казнить всех рассиянинов нельзя помиловать !"

.
показати весь коментар
26.03.2024 14:07 Відповісти
Ну ось. А всі ламають голову навіщо Пуйлу цей теракт.
показати весь коментар
26.03.2024 13:43 Відповісти
"Таварищ хутин! Это фатальная ошибка !"

бей троцкистов и бухаринцев !

показати весь коментар
26.03.2024 14:15 Відповісти
Збираються кінчати засирателя валіз?
показати весь коментар
26.03.2024 13:43 Відповісти
А в нас дві дурепи пожиттєве пропонують за те що без дозволу царя за кордоном щось скажеш?
Змагаємось хто дибільніший?
показати весь коментар
26.03.2024 13:44 Відповісти
Ці козли і наших полонених (особоливо Азов) можуть підвести під цей вирок, не просто так вони шум пілняли
показати весь коментар
26.03.2024 15:24 Відповісти
фашистський режим статтю терроризм, наклеп на сво... та їншу х.йню кому завгодно може причепити
показати весь коментар
26.03.2024 15:35 Відповісти
Возглавляя партии и классы
Лидеры во век не брали в толк
Что идея брошенная в массы
Точно девка брошенная в полк..(с)
показати весь коментар
26.03.2024 13:53 Відповісти
...Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,--
Кожу для них дают
Сами бараны.

Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно...
показати весь коментар
26.03.2024 14:19 Відповісти
***** взагалі. нехай що хочу, те й творять одне з одним в себе на паРаші.
якщо почнуть "смертно карать" самі себе, нам це тільки в плюс.
показати весь коментар
26.03.2024 13:56 Відповісти
А шо в них раніше не було ? А де ж Немцов! Де Політковська? Де Новодворська? Де Навальний ? А скільки вже з вікон по випадали? Стількох інсульти побили в 35 років? Скільки втопилося на відпочинках? Чи ви думаєте, що вуха різати підслідним це вже дно для них? Ні.. різати вуха це исконно руська забава. Вбивати людей це для них нормально
показати весь коментар
26.03.2024 14:03 Відповісти
О, то там почнеться ланцюгова реакція-буде око за око, і далі вендета
показати весь коментар
26.03.2024 14:06 Відповісти
очень хорошая мысль - можно будет русню поналезшую в Украину утилизировать без последствий
показати весь коментар
26.03.2024 14:13 Відповісти
Здихай, кацапня.👍
показати весь коментар
26.03.2024 14:17 Відповісти
какие все наивные, они что только русских будут казнить? это же "поле чудес" в стране дураков
показати весь коментар
26.03.2024 14:57 Відповісти
Нє, четвертування. Вухо вже на камеру відрізали. Як російське бидло аплодувало
показати весь коментар
26.03.2024 15:30 Відповісти
Нужны еще такие виды смертной казни для кацапоидов:

1. Профилактические
2. Предупредительные
3. Еженедельные
4. Праздничные
5. Юбилейные (особенные)
6. Скрепные (четвертование, колесование, бутылирование и швабрование)
7. Массовые
8. Плановые
9. Внеплановые
10. И другие.....
показати весь коментар
26.03.2024 16:15 Відповісти
Может, это и к лучшему, тогда Пу можно будет казнить по этому же закону за все преступления которые он совершил..
показати весь коментар
26.03.2024 16:34 Відповісти
Ну от і один з результатів спланованого фсб теракта - відновлення смертної кари. Її поширять згодом на все суспільство рабсєї і закрутять гайки до скрипу.
показати весь коментар
26.03.2024 18:36 Відповісти
после теракта фсб в красногорске рашка фактически вернулась в сталинские времена...осталось совсем немного-вернуть гулаг,террор конца 30х,железный занавес,отключить интернет.всё.они сами себя сожрут!
показати весь коментар
26.03.2024 19:01 Відповісти
 
 