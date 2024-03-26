Диктатор Лукашенко на кордоні застеріг Литву від "провокацій" і пригрозив збройною відповіддю

Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко відвідав прикордонні території країни, а саме Ошмянський район, де зараз проводять заходи з перевірки бойової готовності з’єднань та військових частин.

Лукашенко під час візиту почав залякувати сусідів швидкою відповіддю у разі "провокацій" на кордоні.

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон - до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити", - сказав він.

Також Лукашенку повідомили, що Литва та Латвія посилили безпекові заходи на кордоні із Білоруссю. "Вони що, всерйоз думають, що ми тут із росіянами намагаємося або нападемо на них? Протитанкові рови навіщо риють... Ми ж не збираємося туди йти", - відповів на це диктатор.

Раніше самопроголошений лідер Білорусі підписав поправки до закону про президента, які, зокрема, гарантують йому та його сім’ї недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після припинення його повноважень. А ще Лукашенко пропонує заборонити білоруській молоді носити одяг світових брендів: "Одеваются лучше чем я. Наши тоже уже нормально шьют"

Також він похизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші". У той же час білоруський диктатор Лукашенко заявив про затримання на заході його країни диверсантів з України.

