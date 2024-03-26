УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини
5 184 24

Диктатор Лукашенко на кордоні застеріг Литву від "провокацій" і пригрозив збройною відповіддю

лукашенко

Самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко відвідав прикордонні території країни, а саме Ошмянський район, де зараз проводять заходи з перевірки бойової готовності з’єднань та військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко під час візиту почав залякувати сусідів швидкою відповіддю у разі "провокацій" на кордоні.

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна припинятися збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон - до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і будемо чинити", - сказав він.

Читайте також: Путінська іграшка, п’ятдесят відтінків темряви, подарунок від ЗСУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Також Лукашенку повідомили, що Литва та Латвія посилили безпекові заходи на кордоні із Білоруссю. "Вони що, всерйоз думають, що ми тут із росіянами намагаємося або нападемо на них? Протитанкові рови навіщо риють... Ми ж не збираємося туди йти", - відповів на це диктатор.

Раніше самопроголошений лідер Білорусі підписав поправки до закону про президента, які, зокрема, гарантують йому та його сім’ї недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після припинення його повноважень. А  ще Лукашенко пропонує заборонити білоруській молоді носити одяг світових брендів: "Одеваются лучше чем я. Наши тоже уже нормально шьют"

Також він похизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші". У той же час білоруський диктатор Лукашенко заявив про затримання на заході його країни диверсантів з України.

Читайте: Режим Лукашенка був співучасником російської агресії від початку, а Білорусь - її початковим пунктом, - Столтенберг

кордон (4920) Литва (2557) Лукашенко Олександр (2695)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Ты, тварь сипатая, и в Украину только на тракторах собирался въезжать.
показати весь коментар
26.03.2024 14:03 Відповісти
+11
Що воно буде кукурікати коли його повісять на гаражі в Мінську? Недомуссоліні якийсь.
показати весь коментар
26.03.2024 14:08 Відповісти
+10
та нах ти кому впав, потвора кортопляна, сиди собі мовчки та не світи
показати весь коментар
26.03.2024 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты, тварь сипатая, и в Украину только на тракторах собирался въезжать.
показати весь коментар
26.03.2024 14:03 Відповісти
та нах ти кому впав, потвора кортопляна, сиди собі мовчки та не світи
показати весь коментар
26.03.2024 14:04 Відповісти
мнить себе бульбенфюрером х..ловським, теж показує яке воно грізне, хоча так, нах... нікому не потрібен і єдина провокація, це його триндіж.
показати весь коментар
26.03.2024 14:27 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 15:04 Відповісти
То воно вирішило підняти боєвой дух своїх військових картопляників. Тіпа, порвьом любую НАТУ, як Тузік ганчірку!
показати весь коментар
26.03.2024 15:36 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 14:05 Відповісти
Сашка Пюрешка.
показати весь коментар
26.03.2024 14:28 Відповісти
Ото нікчемне, а гонору більше чим у *****.
показати весь коментар
26.03.2024 14:07 Відповісти
"Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».

Звери задрожали,
В обморок упали.
показати весь коментар
26.03.2024 14:08 Відповісти
Мабуть мається на увазі "відсмокчу і проглочу"
показати весь коментар
26.03.2024 14:26 Відповісти
Що воно буде кукурікати коли його повісять на гаражі в Мінську? Недомуссоліні якийсь.
показати весь коментар
26.03.2024 14:08 Відповісти
Комусь ці брєдні картопельного фюрера взагалі цікаві? 🙄
показати весь коментар
26.03.2024 14:09 Відповісти
Это он контрольный гафф делает, шоб в кремле не подумали!
показати весь коментар
26.03.2024 14:10 Відповісти
А карту звідки мають бути провокації показав?
показати весь коментар
26.03.2024 14:16 Відповісти
Пришльопнуте створіння...
показати весь коментар
26.03.2024 14:18 Відповісти
От дебіл.
показати весь коментар
26.03.2024 14:19 Відповісти
Та ви, смердючі підараси, й Україну завіряли, що "ніхто до вас не піде".
показати весь коментар
26.03.2024 14:19 Відповісти
"картопельний фюрер" замутить збройний конфлікт, а ***** кинеться надавати військову допомогу допомогу.
показати весь коментар
26.03.2024 14:23 Відповісти
Карту, *****, покажи!
показати весь коментар
26.03.2024 14:24 Відповісти
Кому ти , старий чіпс , потрібний ?
показати весь коментар
26.03.2024 14:26 Відповісти
Ага, с лапатой против НАТы....
П.С. За два дня тебе отминусуют/отдронят Нафтани и Мозырский НПЗ, МАЗ, БелАЗ, МТЗ ...
И фсё - приплыли....
показати весь коментар
26.03.2024 14:26 Відповісти
Ну чому "з лопатою"? А "Бєлшина", а кацапський газ з нафтою?
показати весь коментар
26.03.2024 15:44 Відповісти
Бацька бульбофюрер вікна на гелокіптері поміняв на пластикові.......
показати весь коментар
26.03.2024 15:17 Відповісти
моська тявкнула
показати весь коментар
26.03.2024 16:14 Відповісти
 
 