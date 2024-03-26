Росія використовує війну в Україні, щоб тиснути на Сербію та посіяти хаос на Балканах, - екскомандувач військ НАТО Кларк

Колишній командувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк повідомив, що війна Росії в Україні сприяла збільшенню напруженості між країнами на заході Балканського півострова. Генерал у відставці розповів про непрості відносини між Сербією і Косово.

Він зазначив це в інтерв’ю Голосу Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблема полягає в тому, що дії Росії в Україні ще більше ускладнили ситуацію у відносинах Косова та Сербії, тому що всі розуміють, що Сербія має історичну приналежність до Росії, і Росія використовує Сербію, щоб підготувати шлях на випадок, якщо вона досягне успіху в Україні, щоб знову спричинити ще більший хаос на Західних Балканах. Це досить добре відомо. … І зовні це виглядає так, що Косово як менша країна залежна від зовнішньої підтримки Сполучених Штатів та інших країн заради виживання та економічного добробуту", - вважає Кларк.

Генерал у відставці також сказав, що президент Сербії Олександр Вучич розривається між західними країнами та Росією.

"Пан Вучич, схоже, розривається між двома можливостями: приєднатися до Заходу, або підтримувати історичні братерські відносини з Росією. І схоже, він намагається йти в обидва боки... Нам треба бути терплячими, ми маємо працювати над цією ситуацією і зняти напругу", - аналізує колишній командувач об’єднаними силами НАТО.

Він також зазначив, що напруга між Косово та Сербією напряму пов’язана із російським конфліктом проти України.

"Ми повинні визнати, що розв'язання питання кордону між Сербією та Косово не є незалежним від результату війни між Україною та Росією", - вважає він.

"Захід хотів би, щоб це було вирішено, хотів би бачити Сербію повністю в західному таборі, пов’язану з Європейським Союзом у найпозитивніший спосіб. Але саме через напругу між Росією та Україною це малоймовірно", - зазначив Кларк.

