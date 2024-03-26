Франція може вимагати від виробників зброї прискорити виробництво, щоб допомогти Україні, - міністр оборони Лекорню

Уряд Франції готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або встановлення пріоритетів для виробників зброї, щоб прискорити виробництво озброєння та снарядів, які необхідні на полі бою в Україні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню

"Ці питання... чітко стоять на порядку денному", - заявив Лекорню на пресконференції, додавши, що запаси та виробничі лінії особливо напружені у зв'язку з виробництвом зенітних ракет і артилерійських снарядів.

Лекорню зауважив, що він може реквізувати акції або зажадати від компаній віддавати пріоритет певним замовленням, пославшись на ракети Aster, вироблені MBDA, як потенційний аргумент на користь такого кроку.

За словами Лекорню, закордонний попит на зброю французького виробництва був високим, особливо на зенітно-ракетні, артилерійські та радіолокаційні системи, представлені в Україні, але оборонна промисловість країни важко справляється з цим завданням.

"Ми втратили певні контракти з країнами Східної Європи, для яких критерій термінів поставки є більш важливим, ніж ціна", - додав міністр оборони Франції.

