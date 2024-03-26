УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини
701 5

Франція може вимагати від виробників зброї прискорити виробництво, щоб допомогти Україні, - міністр оборони Лекорню

лекорню

Уряд Франції готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або встановлення пріоритетів для виробників зброї, щоб прискорити виробництво озброєння та снарядів, які необхідні на полі бою в Україні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ці питання... чітко стоять на порядку денному", - заявив Лекорню на пресконференції, додавши, що запаси та виробничі лінії особливо напружені у зв'язку з виробництвом зенітних ракет і артилерійських снарядів.

Лекорню зауважив, що він може реквізувати акції або зажадати від компаній віддавати пріоритет певним замовленням, пославшись на ракети Aster, вироблені MBDA, як потенційний аргумент на користь такого кроку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Французькі оборонні компанії вироблятимуть зброю в Україні, - міністр оборони Лекорню

За словами Лекорню, закордонний попит на зброю французького виробництва був високим, особливо на зенітно-ракетні, артилерійські та радіолокаційні системи, представлені в Україні, але оборонна промисловість країни важко справляється з цим завданням.

"Ми втратили певні контракти з країнами Східної Європи, для яких критерій термінів поставки є більш важливим, ніж ціна", - додав міністр оборони Франції.

Читайте також: Ми офіційно кажемо, що підтримуватимемо Україну настільки інтенсивно, наскільки буде треба, - Макрон

Автор: 

зброя (7737) допомога (8757) Франція (3166) Лекорню Себастьєн (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так може вимагати, чи вже вимагає?
показати весь коментар
26.03.2024 14:47 Відповісти
Дерьмак вимагае шоб не вимагали.
показати весь коментар
26.03.2024 15:10 Відповісти
This is a really important for the French government to be able to do it, vitally important for the national defense. As well as combatting the price-gouging by defense contractors. In the US, the latter is a huge problem and one of the reasons why the US spends several times more than everyone else on defense - the nearly monopolistic weapons manufacturers keep raising prices and milking the government like there is no tomorrow.
показати весь коментар
26.03.2024 15:50 Відповісти
Може вимагати,а може й не вимагати. Може закликати,а може й ні. Може допомагати,а може й ні...Бла бла бла ні про що.
показати весь коментар
26.03.2024 16:24 Відповісти
Щось пізнувато ви ці питання ставите на порядок денний; третій рік йде гаряча війна.
показати весь коментар
26.03.2024 16:32 Відповісти
 
 