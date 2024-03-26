УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини
16 547 88

За терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія, - директор ФСБ РФ Бортніков

бортніков

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що Україна, Сполучені Штати Америки та Велика Британія нібито причетні до теракту в "Крокус Сіті Хол".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Так, за його словами, за терактом у "Крокус Сіті Хол" стоїть нібито Україна, США та Велика Британія.

"Бандити мали намір піти за кордон. Саме на територію України. За нашою, попередньо, оперативною інформацією, на них там чекали", - сказав Бортніков.

За словами очільника ФСБ, теракт планувався з метою "розхитати ситуацію в Росії" та спровокувати "паніку в суспільстві",

Читайте: У Держдумі РФ обговорюють можливість повернення смертної кари після теракту в "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

Читайте: США попереджали Росію про можливий теракт ІДІЛ у Москві, - Держдепартамент

Автор: 

росія (67880) теракт (1070) ФСБ (1480) Бортніков Олександр (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Ніхто й не сумнівався, що кацапські виродки висруть саме таку "версію".
показати весь коментар
26.03.2024 14:32 Відповісти
+23
йой, яке воно кончЕне
показати весь коментар
26.03.2024 14:31 Відповісти
+22
*****, патрушев, бортніков, лавров, мєдвєдєв, шойгу - в кремлівському політбюро зібралися одні дегенерати і виродки. Достатньо подивитися на їх мерзотні огидні пики
показати весь коментар
26.03.2024 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
йой, яке воно кончЕне
показати весь коментар
26.03.2024 14:31 Відповісти
А знаєте, чому само воно так впевнено? Тому що вони в ціх країнах як раз и насрали в свій час, в тому числі і під видом ісламських терористів, а зараз просто чекають на помсту. Ще він Францію та Німеччину забув, але це ще попереду.
показати весь коментар
26.03.2024 14:58 Відповісти
Практично явка з повинною.
Якщо вони вперто намагаються перевести стрілку з реальних виконавців на "ворогів фюрера", то очевидно що вони самі це і організували.
А ІДІЛ у них виходить няшки і нестрашний. Це може бути лише у випадку якщо ці таджики були найняті фсбе, чим і пояснюється їхня феноменальна "тупість" при відході...
показати весь коментар
26.03.2024 15:09 Відповісти
просто боїться випасти з балкону
показати весь коментар
26.03.2024 16:16 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 14:31 Відповісти
анунаків забув приплюсовати
показати весь коментар
26.03.2024 14:31 Відповісти
І космічних жрунів з Венери.

показати весь коментар
26.03.2024 14:37 Відповісти
Кацапяків
показати весь коментар
26.03.2024 14:51 Відповісти
Это чмо ещё не завернуло ласты?
показати весь коментар
26.03.2024 14:32 Відповісти
Ніхто й не сумнівався, що кацапські виродки висруть саме таку "версію".
показати весь коментар
26.03.2024 14:32 Відповісти
У них є ще одна - таджицькі бандерівці...
показати весь коментар
26.03.2024 15:45 Відповісти
Й@бнуті кацапські тварюки. Скільки це все буде продовжуватися? Куди котиться світ?
показати весь коментар
26.03.2024 14:33 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 14:34 Відповісти
Анонс нових гастролей на @уйлостані під назвою " гості до @уйла"

показати весь коментар
26.03.2024 14:52 Відповісти
"Всім диким росіянам, зокрема Путіну! Остерігайтеся! Не думайте, що в нас нема можливості відімстити вам за наших полонених братів... Ми завдамо вам такого удару в голову, щоб запам'ятали усі покоління... Чекайте дуже важких, смертельних, кривавих, болючих, пекельних та руйнівних ударів. Дуже скоро!" - йдеться у зверненні.
показати весь коментар
26.03.2024 15:00 Відповісти
Вы что русских не знаете? Теперь это будет у них одна версия и даже если лично террористы будут заявлять что это сделали они все равно подонки русские будут утверждать то что сказал и м начальник. Когда логика идет против того что сказал начальник тем хуже для логики. так устроены русские.
показати весь коментар
26.03.2024 16:09 Відповісти
А печенеги????
показати весь коментар
26.03.2024 14:37 Відповісти
Руzzке войска делали каридор терористам?!
показати весь коментар
26.03.2024 14:38 Відповісти
Не а не коридор, а окно.
показати весь коментар
26.03.2024 14:42 Відповісти
Сідай, двійка, бовдур.
Де, мля, рептилоїди? Рептилоїди де, я питаю? Де гуманоїди? Де геї?
"Текст по-дебильному написан, денег никто не даст"
показати весь коментар
26.03.2024 14:38 Відповісти
Ще хабад, масони, рептилоїди, Турчинов та Пашинський...
показати весь коментар
26.03.2024 14:39 Відповісти
було б смішно, якби в пи...асів не було ядерної зброї, рівень психозу за поребриком зашкалює, на первомай рашисти понесуть плакати вбити все навколо
показати весь коментар
26.03.2024 14:39 Відповісти
Так.
показати весь коментар
26.03.2024 15:22 Відповісти
Ну да сами организовали и предупредили тоже сами, чтобы их словили на горячем. При этом припятствовали в течении часа добраться до места теракта отрядам ФСБ. Затем организованно вывели террористов из Крокуса посадили в паленную машину и километров 400 беспрепятственно пытались вывезти в Беларусь, ой не туда в Украину. Я ничего не упустил из того что организовали и осуществили пиндосы и хохлы? Да забыл Сбу в десна целуется с ИДИЛ и постоянно их готовит против матушки россии. Ну наверное бредовее не выдумать, дурка просто отдыхает.
показати весь коментар
26.03.2024 14:39 Відповісти
Якщо уважно подивитися на відео зовнішній вигляд, одяг героїчного "спецназу", який захопив втікаючих терористів-штукатурів, де "спецназівці" не мають жодної відповідної екіпіровки, одягнені в джинси та дешеві шапки-бандитки, взуті у напівзношене робоче, сільське взуття, мають брезентові антабки на зброї, то хіба це спецназ?
На це звернув увагу Марк Солонін.
На його думку операція, влаштована ФСБ провалилась, бо терористів "взяли" місцеві ватники, не виключено - білоруські (про це розповідав посол Біларусі в РФ). Взяли не в тому місці, де їх чекали спецназівці ФСБ, де були заготовлені відеокамери, театральний реквізит , де за сценарієм телеглядачам РФ мало бути "беззаперечно доведено", що теракт у Крокусі справа рук України. Але не так сталося, як гадалося, і штукатурів узяли не ті, не там та не так, та ще й й злили відео у соцмережу... ІПСО ФСБ з тріском провалилася...
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vXSMbg2qyhE&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29 https://www.youtube.com/watch?v=vXSMbg2qyhE&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29

показати весь коментар
26.03.2024 17:27 Відповісти
'а сейчас вам покажу, откуда готовилось нападение'
показати весь коментар
26.03.2024 14:40 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 14:46 Відповісти
*****, патрушев, бортніков, лавров, мєдвєдєв, шойгу - в кремлівському політбюро зібралися одні дегенерати і виродки. Достатньо подивитися на їх мерзотні огидні пики
показати весь коментар
26.03.2024 14:40 Відповісти
Це властивість всіх диктаторських режимів... завжди навколо диктатора збираються найбільші пройдисвіти і дегенерати...
тому що диктатори прагнуть щоб їм потикали та доносили тільки позитив що його рішення завжди вірні а хто говорить правду усувають подальше...
показати весь коментар
26.03.2024 14:47 Відповісти
Звичайно,а розраховуватись планували -салом.
показати весь коментар
26.03.2024 14:40 Відповісти
Угу, аванс навіть на картку кинули..салом..
показати весь коментар
26.03.2024 14:43 Відповісти
Картина не маслом, а салом.
показати весь коментар
26.03.2024 14:48 Відповісти
Ізраїльським.

показати весь коментар
26.03.2024 14:52 Відповісти
Где можно купить ?
показати весь коментар
26.03.2024 15:10 Відповісти
что? кусок израильского сала?
показати весь коментар
26.03.2024 22:38 Відповісти
Іділ признав що це його рук справа... логіки тікати терористам в зону де дох... військових і спецслужб після останнього рейду РДК ..... простіше було втікти в грузію або казахстан ....

Але у орків одна ціль навішати своїм рабам казки про погане НАТО з якими у них доречі успішний бізнес по продажі ресурсів і без компонентів для озброєння із заходу, вони не можуть зробити ні одного зразка ********* озброєння... але вони воюють із Нато по телевізору...

ну і зачепити Україну в придачу щоб виправдати свої терористичні акти по обстрілу цивільного населення...
показати весь коментар
26.03.2024 14:42 Відповісти
Терористи звинувачують когось в терактах ? ви світове зло, за вашою терористичною імперією понад сто тисяч вбитих цивільних українців ,зруйновані сотні міст і сіл ,вигнані з своїх домівок мільйони людей вам ніколи не буде прощення,тому побажаю що б в вас теракти не припинялись так як ви творити в Україні,смерть нациській росії.
показати весь коментар
26.03.2024 14:42 Відповісти
Дбл блд, там навіть сами кацапи не вірять у ці казки, окрім тих в кого мізків зовсім нема.
показати весь коментар
26.03.2024 14:43 Відповісти
А судячи по його "єдальніку" він точно клінічний ідіот.
показати весь коментар
26.03.2024 14:46 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 15:00 Відповісти
Тільки хотів написати. Мордяка на початку статті -- типовий мокшанський (пєрмяцкій, де його і висрали) імбецил.
показати весь коментар
26.03.2024 15:00 Відповісти
Вірити не треба. Треба так казати. Інакше ти ворог, і тобі буде дуже погано та боляче. Якщо хочеш доказів, то ти сумніваєшся і тому теж ворог, і тобі буде дуже погано і боляче. Навіть сама думка, що ти можеш виявитися ворогом, повинна викликати жах.
показати весь коментар
26.03.2024 15:23 Відповісти
Натягнути сову на глобус, або впіхнуть ***********.
Ось як це називається.
Кремлівських довбойобів попереджали ще напочатку березня.
показати весь коментар
26.03.2024 14:46 Відповісти
А Макрон за этим нападением не стоит ? Он вас научит уважать Францию !
показати весь коментар
26.03.2024 14:47 Відповісти
Дебіл,пляя... І це ще дуже м*яко сказано...
показати весь коментар
26.03.2024 14:49 Відповісти
Одразу, пригадується професор Преображенський:"-...так я і думав!"...
показати весь коментар
26.03.2024 14:52 Відповісти
Яке огидне гризло у цього чмиря
показати весь коментар
26.03.2024 14:53 Відповісти
Вся ця "кремлівська камарілья" на чолі з х#лом-просто "поїхала" у своїй ненависті до України та українців,причому "поїхала" так,що зовсім про#бала те,що у неї під носом сформувався такий собі "другий фронт" з ісламістів,які вже відкрито кажуть,що подібних "крокусів" буде ще більше,ну то й хай буде так,ці ******** самі цього хотіли.
показати весь коментар
26.03.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 14:56 Відповісти
Тобто мирним кацапам - красна звізда! 😊 Вони стали мішенями. 😊 Бортников іже всьо іеесбе тупо ліплять горбатого. ІДІЛу сам Асеаишній велів розгулятися на повну!
показати весь коментар
26.03.2024 15:00 Відповісти
Сруськай мір, як віє в реальності!
Плили, плили, а на березі, й обгадилися…
«Рязанський сахарок», потік по штанях московитів…
НордОст, відпочиває… Немцов, був таки, вкотре, ПРАВИМ!!!
Прутін+патрушев, @бнуті на голову… Ось вам, і приклад!
Пильнуймо Україну від рашистів
показати весь коментар
26.03.2024 15:03 Відповісти
Да чего там стесняться - весь Запад.
показати весь коментар
26.03.2024 15:06 Відповісти
Якщо вони на "Рено " приїхали то значить і французи причетні. ( Судячи з логіки).
показати весь коментар
26.03.2024 15:12 Відповісти
в часі наступу Наполеона ,рашистські терористи,котрі спалили мацкваабад до тла, мали на меті втекти у Фрацію. У 1917 році рашистські терористи,котрі довершили державний переворот в 3,14дерації на чолі з фурациліновою мумію,котра лежить на "червонім пагорбі в мацкваабаді " у випадку провалу перевороту повинні були відправитися в Німеччину.яка була спонсором терориста членіна, і дальше всі інаугаріції рашистського "нелюда" підписуються терактами,жертвами , адже без них, він не буде мати підтримки антихриста,чиїм слугою він і є
показати весь коментар
26.03.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 15:20 Відповісти
Десь я цього "маджахєда" вже бачив 🤔
показати весь коментар
26.03.2024 16:20 Відповісти
так Лука их на границе с белаусю встречал , было заявление беларуси
показати весь коментар
26.03.2024 15:23 Відповісти
В Украине нет таких дебильных исполнителей. А тут на лицо дебилы, умственно отсталые, кровожадные, которым все равно кого убивать - женщин, детей. Типичный портрет российского оккупанта
показати весь коментар
26.03.2024 15:25 Відповісти
кого ты слушаешь , Меня послушай
показати весь коментар
26.03.2024 15:27 Відповісти
"Мы с Путиным сутки не спали": Лукашенко заявил, что террористы из "Крокуса" бежали в Беларусь
показати весь коментар
26.03.2024 15:26 Відповісти
якшо шо, то це вірогідний шеф таварісча дєрьмака...
показати весь коментар
26.03.2024 15:26 Відповісти
шо? Цьому придурку текст не поміняли? Була заготовочка, але ж даже фюрер своє звернення зняв з ефіру після визнання ісламістів. А цей ідіот значить не в курсі
показати весь коментар
26.03.2024 15:27 Відповісти
- Простите, а часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до вас, в 14 веке..
показати весь коментар
26.03.2024 15:28 Відповісти
Террористов из "Крокуса" задержали на российско-белорусской границе, - посол Беларуси в РФ
показати весь коментар
26.03.2024 15:28 Відповісти
Йой бабка дівкою хоче стати… планують перезапустити ***** як в ранні 2000-сячні…
замість Чечні тепер Україна…
показати весь коментар
26.03.2024 15:30 Відповісти
ми не тільки стоїмо за терактом, але Лежимо, Стоїмо, Плигаємо
показати весь коментар
26.03.2024 15:31 Відповісти
А таджики,яких ви вже призначили теростами і получили від них ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ призння. Як з цим тепер бути? Напевно на нараді(дістанційної ,звичайно) у бункерного, отримали нову методичку від царя.... "в мене було віденіє"- це все укри зробили.
показати весь коментар
26.03.2024 15:31 Відповісти
ПОСОЛ КРУТОЙ НИВЕЛИРОВАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ФСБ, ЧТО ТЕРРОРИСТЫ ИЗ "КРОКУСА" ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬСЯ В УКРАИНЕ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОНИ НАПРАВЛЯЛИСЬ В БЕЛАРУСЬ
показати весь коментар
26.03.2024 15:32 Відповісти
Ага розмовляли українською, платили в рублях на роззсійску карту.
показати весь коментар
26.03.2024 15:34 Відповісти
А пiдготовку до теракту провели в США...
показати весь коментар
26.03.2024 16:20 Відповісти
🔴ЯКОВЕНКО: ИГИЛ и РФ заодно? Все последствия теракта в МОСКВЕ. БЕЛАРУСЬ подставила Путина
показати весь коментар
26.03.2024 15:34 Відповісти
беда РФ в том что Лу Пу не договорились за ранние что говорить
показати весь коментар
26.03.2024 15:37 Відповісти
А ще крім вже переліченних участь брали: масони, ієзуїти, іншопланетяни і тп.
показати весь коментар
26.03.2024 15:37 Відповісти
❗️Президент Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Литвиненка, йдеться у відповідних указах на сайті ОП.
показати весь коментар
26.03.2024 15:39 Відповісти
А за терактами в Україні за останні 10 років хто стоїть ?

істота ти чортова
показати весь коментар
26.03.2024 15:39 Відповісти
Винні також зелені чоловічки з недружньої планети Марс та спортлото
показати весь коментар
26.03.2024 15:41 Відповісти
100% ! Им обещали в "Привате" снять рубли с банковских карт.....
показати весь коментар
26.03.2024 15:41 Відповісти
Лепрозорий задыхается от тленного запаха деградации головки кооператива Озеро.
К одному ОНА приходит. Второй в Йеловстоуне с бомбой гуляет, третья спьяну красными трусами победы машет..... Уже санитары боятся заходить...
показати весь коментар
26.03.2024 15:45 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/26/7448226/ После теракта россияне в ВОТ начали проверять завезенных граждан Таджикистана - сопротивление
показати весь коментар
26.03.2024 15:48 Відповісти
ухи будут откусывать
показати весь коментар
26.03.2024 15:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/26/7448220/ ВИДЕО HIMARS прицельно сжег российский "БУК"
показати весь коментар
26.03.2024 15:51 Відповісти
Зорян і Шкіряк мали зустріти джамшутів на кордоні.
показати весь коментар
26.03.2024 16:06 Відповісти
http://www.dialog.ua/russia/292149_1711202049 Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что белорусские пограничники предотвратили бегство за границу предполагаемых террористов, причастных к расстрелу "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Як невдобно вийшло!
показати весь коментар
26.03.2024 16:46 Відповісти
Отвернулись и ушли", - Лукашенко подставил Путина, рассказав, куда бежали террористы на самом деле Александр Лукашенко подтвердил, что террористы, расстрелявшие "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, пытались сбежать в Беларусь, а не в Украину.
показати весь коментар
26.03.2024 18:14 Відповісти
Так ,Рыгорич, еще намолол, что они с пукиным сутки те не спали и держали вдвоём всю ситуацию на контроле. Во как! Но суть бреда в том что раз гнали хлопцы в бульбашию, то по логике окно там было шире! А раз не срослось, то вернулись и помчали к нам в окно. Но тут их и настигли. А по умному надо было их ловить на подоконнике окна, тогда и свое окно прознали кто открыл. Так работал железный ,феликс, изувер и наркоман! Потеряли нюх чекисты-ананисты!
показати весь коментар
26.03.2024 21:12 Відповісти
це вже перейшло без доказів. при путлєрі буде завжди аксіомою.
показати весь коментар
26.03.2024 18:15 Відповісти
за терактом в красногорске стоит одна лишь фсб!это не понятно только кацапам!
показати весь коментар
26.03.2024 19:05 Відповісти
 
 