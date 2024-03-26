За терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія, - директор ФСБ РФ Бортніков
Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що Україна, Сполучені Штати Америки та Велика Британія нібито причетні до теракту в "Крокус Сіті Хол".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Так, за його словами, за терактом у "Крокус Сіті Хол" стоїть нібито Україна, США та Велика Британія.
"Бандити мали намір піти за кордон. Саме на територію України. За нашою, попередньо, оперативною інформацією, на них там чекали", - сказав Бортніков.
За словами очільника ФСБ, теракт планувався з метою "розхитати ситуацію в Росії" та спровокувати "паніку в суспільстві",
Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо вони вперто намагаються перевести стрілку з реальних виконавців на "ворогів фюрера", то очевидно що вони самі це і організували.
А ІДІЛ у них виходить няшки і нестрашний. Це може бути лише у випадку якщо ці таджики були найняті фсбе, чим і пояснюється їхня феноменальна "тупість" при відході...
Де, мля, рептилоїди? Рептилоїди де, я питаю? Де гуманоїди? Де геї?
"Текст по-дебильному написан, денег никто не даст"
На це звернув увагу Марк Солонін.
На його думку операція, влаштована ФСБ провалилась, бо терористів "взяли" місцеві ватники, не виключено - білоруські (про це розповідав посол Біларусі в РФ). Взяли не в тому місці, де їх чекали спецназівці ФСБ, де були заготовлені відеокамери, театральний реквізит , де за сценарієм телеглядачам РФ мало бути "беззаперечно доведено", що теракт у Крокусі справа рук України. Але не так сталося, як гадалося, і штукатурів узяли не ті, не там та не так, та ще й й злили відео у соцмережу... ІПСО ФСБ з тріском провалилася...
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vXSMbg2qyhE&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29 https://www.youtube.com/watch?v=vXSMbg2qyhE&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
тому що диктатори прагнуть щоб їм потикали та доносили тільки позитив що його рішення завжди вірні а хто говорить правду усувають подальше...
Але у орків одна ціль навішати своїм рабам казки про погане НАТО з якими у них доречі успішний бізнес по продажі ресурсів і без компонентів для озброєння із заходу, вони не можуть зробити ні одного зразка ********* озброєння... але вони воюють із Нато по телевізору...
ну і зачепити Україну в придачу щоб виправдати свої терористичні акти по обстрілу цивільного населення...
Ось як це називається.
Кремлівських довбойобів попереджали ще напочатку березня.
Плили, плили, а на березі, й обгадилися…
«Рязанський сахарок», потік по штанях московитів…
НордОст, відпочиває… Немцов, був таки, вкотре, ПРАВИМ!!!
Прутін+патрушев, @бнуті на голову… Ось вам, і приклад!
Пильнуймо Україну від рашистів
- Нет, это было до вас, в 14 веке..
замість Чечні тепер Україна…
істота ти чортова
К одному ОНА приходит. Второй в Йеловстоуне с бомбой гуляет, третья спьяну красными трусами победы машет..... Уже санитары боятся заходить...
Як невдобно вийшло!