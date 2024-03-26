За терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія, - директор ФСБ РФ Бортніков

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що Україна, Сполучені Штати Америки та Велика Британія нібито причетні до теракту в "Крокус Сіті Хол".

Так, за його словами, за терактом у "Крокус Сіті Хол" стоїть нібито Україна, США та Велика Британія.

"Бандити мали намір піти за кордон. Саме на територію України. За нашою, попередньо, оперативною інформацією, на них там чекали", - сказав Бортніков.

За словами очільника ФСБ, теракт планувався з метою "розхитати ситуацію в Росії" та спровокувати "паніку в суспільстві",

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 139 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

