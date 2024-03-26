Росіяни планують провокації з метою дискредитації українського підпілля на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у межах інформаційної операції росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту в школах Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.
"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Зауважимо, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років.
Водночас, знаючи людиноненависницьку політику Москви, закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля", - йдеться в повідомленні.
