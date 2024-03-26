Ворог зменшив інтервали між атаками по Україні, оскільки намагається знайти слабкі "шпарини" в нашій ППО, - Повітряні сили

Російські окупанти зменшили інтервали між обстрілами України, оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", - зазначив він.

За словами речника ПС, росіяни постійно змінюють тактику.

"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", - зазначив Євлаш.

Євлаш зауважив, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.

"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", - додав речник Повітряних сил.

