УКР
Новини Війна
Ворог зменшив інтервали між атаками по Україні, оскільки намагається знайти слабкі "шпарини" в нашій ППО, - Повітряні сили

Російські окупанти зменшили інтервали між обстрілами України, оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", - зазначив він.

За словами речника ПС, росіяни постійно змінюють тактику.

"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", - зазначив Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збито усі 12 запущених Росією "Шахедів", - Повітряні сили

Євлаш зауважив, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі.

"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", - додав речник Повітряних сил.

Читайте також: Знищено дві балістичні ракети, тип встановлюється, - Повітряні сили

Повітряні сили (3032) Євлаш Ілля (162)
"Євлаш зауважив, що ворог продовжить атакувати Україну й надалі." Не може цього бути! 😲
26.03.2024 15:11 Відповісти
+1
Ого. Та тут вже і блокуючого допомогу Україні джонсона геєм обізвати не дозволяють
26.03.2024 15:16 Відповісти
+1
Євлаш сказав - він знає!
Правда, хто такий Ігнат він не знає
26.03.2024 15:21 Відповісти
26.03.2024 15:11 Відповісти
Євлаш сказав - він знає!
Правда, хто такий Ігнат він не знає
26.03.2024 15:21 Відповісти
Шановні США!
THAAD будь ласка до ЗСУ!
Many thanks та щиро дякуємо!

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/thaad_dlja_ukrajini_na_scho_zdatna_tsja_sistema_protiraketnoji_oboroni_ta_na_skilki_realistichna_jiji_peredacha-13734.html
26.03.2024 15:13 Відповісти
26.03.2024 15:16 Відповісти
я запитав Євлаша про Ігната - видалили.....
А Ви про ДЖОНСОНА
Взагалі заблокують
26.03.2024 15:24 Відповісти
Есть мнение,что у этих действий есть 2 цели:1 больше успеть к 20 мая,2 гарантировано оставить клоуна при власти,чтоб о выборах никто и не думал!
26.03.2024 15:18 Відповісти
20 травня - Всесвітній день бджіл
26.03.2024 15:40 Відповісти
"Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону...." - перший вихід на люди в новій якості?
26.03.2024 15:20 Відповісти
мабуть ,якщо буде збільшуватися інтенсивність рашистських ракетних обстрілів України, та бойових дій ,то це може бути зв'язано із домовленостями "зелених" і рашистів, про консервацію "зеслуги" на посаді преза України і відміною ним виборів
26.03.2024 15:26 Відповісти
Малюк, Буданов, що там з кацапськими ракетами - закінчуються?
26.03.2024 15:29 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86507 Україна прикрутила 8 тисяч мобільних телефонів з мікрофоном на вишки по всій країні і таким чином визначає напрям польоту БпЛА Shahed, - повідомив головнокомандувач ВПС США в Європі, генерал Джеймс Хекер.
26.03.2024 16:33 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86518 🤔Під час розстрілів у Крокусі, в залі були однаково одягнуті чоловіки з дивною поведінкою…ФСБшники «керували» процесом? Тож це опозиційні сили рф розглядають, як ознаки причетності російських спецслужб до самого теракту. У залі люди одягнуті у сині светри почали відеозйомку ще до початку стрілянини. Також на відео чітко чути, один з чоловіків пропонує зачинити двері, а інші його підтримують. Через це багато людей стали «заручниками стрільців».
26.03.2024 16:39 Відповісти
те кто не может комментировать - отключите АдБлок
26.03.2024 17:07 Відповісти
"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій.
26.03.2024 18:32 Відповісти
 
 