Сили оборони півдня протягом доби знищили 125 окупантів та 37 одиниць техніки
Протягом доби ЗСУ на Оріхівському та Херсонському напрямках знищили 125 окупантів та 37 одиниць озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на: 125 окупантів", - йдеться в телеграмі.
Також було знищено: 37 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 12 артилерійських систем;
- 19 одиниць авто-бронетехніки;
- 6 одиниць спеціальної техніки.
