Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5 341 52

Україну за кордоном мають право представляти лише президент, прем’єр-міністр та очільник МЗС, - "слуга народу" Третьякова про свою ініціативу щодо відповідальності за привласнення державних функцій

третьякова

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка разом зі своєю колегою Мар’яною Безуглою зареєструвала законопроєкт про довічне ув’язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій, заявила, що необхідно зважати на ратифіковані Україною конвенції, зокрема на "Конвенцію про спеціальні місії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Facebook.

Третьякова пояснила, що вказаний законопроєкт йде в парі з іншим - 11103 про "спеціальні місії", авторами якого є ті ж особи, що й для 11104.

"Для, для тих, хто не читає ратифіковані Конвенції. Тим, хто знає законотворчі правила – такі закони йдуть у парі. Розглядати потрібно 11103 та 11104. Разом", - зазначила вона.

Нардепка нагадала, що Україна підписала "Конвенцію про спеціальні місії" та має в Конституції статтю 13. 

"Зверніть увагу на ст. 13. Та згадайте Основний Закон – нашу Конституцію, а також норми міжнародного права. Відповідно до норм міжнародного права вважається загальновизнаним, що глава держави (а також глава уряду і міністр закордонних справ) представляє свою країну з усіх питань зовнішніх зносин ex officio (за посадою)", - додала Третьякова.

Третьякова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Компактна законопроєктна провокація", - "слуга народу" Безугла про свою ініціативу щодо довічного ув’язнення за привласнення державних функцій

Так вона прокоментувала законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Як пояснила її колега, Мар'яна Безугла, проєкт закону є похідним з американського Акту Логана, який досі чинний в США. Ним встановлюється кримінальна відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США (спір). Мета закону – запобігти підриву офіційної позиції держави.

Читайте також: У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram

законопроєкт (3717) Третьякова Галина (111)
+24
Вони що,на дєрьмака наїзджають?
26.03.2024 15:41
+16
26.03.2024 15:41
+15
Ги....ги....вона зовсім береги попутала...А як же дерьмак???
26.03.2024 15:42
шо ж вы так з Кулебой нехорошо поступаете, зеленые?
26.03.2024 15:40
Кулєба за цим "законом" якраз має право, от тільки в дєрьмаковській ієрархії він може лише базікати на зомбімарафоні
26.03.2024 15:47
Ця потвора, явно в дитинстві була низькосортною, тільки таке могло потрапити в ВР від слуги урода
26.03.2024 16:25
Вони що,на дєрьмака наїзджають?
26.03.2024 15:41
здається шавки намагаються шантажувати свого хазяїна
26.03.2024 15:43
26.03.2024 15:41
26.03.2024 15:42
26.03.2024 15:43
26.03.2024 15:45
ви хоч здохлими рашистами розбавляйте це гидотне рило
26.03.2024 15:48
а каг жыш - Элдак??
26.03.2024 15:41
єлдак уже "пожизненно" має - ЗАОЧНО
26.03.2024 15:45
Ги....ги....вона зовсім береги попутала...А як же дерьмак???
26.03.2024 15:42
Уряд національної єдності зі всіх політ сил коли буде створений …?..хочеться спитати у зелених дебілів суецидників….
26.03.2024 15:42
це рішення для політиків, а не для зеленої шобли
26.03.2024 15:50
Яка тупа рожа.

рашка раннього путлера
26.03.2024 15:43
а на скільки може бути протермінованим презедент, щоб представляти Україну?
а якого хєра дЄрмак сує своє свиняче рило у всі державні справи, не займаючи жодних державних посад?
26.03.2024 15:44
20 травня - "бобік здох".......
26.03.2024 15:46
капздєц.Агент "козирний" накуй з української пісочниці разом із рашистським ведерком "формули миру"
26.03.2024 15:45
Зелена дурочка з перевулочка...
26.03.2024 15:47
Одна "дурочка" Главкома зняла...
26.03.2024 15:53
зняв недурачок
26.03.2024 16:57
Не кожна куховарка потрапляє в парламент.
26.03.2024 15:47
Я так розумію, що зелена пліснява, вигадує найдивовижніші, за своєю безглуздістю закони! Це змагання, хто зашкваритьця найбільше!!!😁
26.03.2024 15:48
Божечки цеж таких хороших людей хочуть посадити до буцегарні ці дві хвойди 😱
26.03.2024 15:49
То першим хочуть посадити Єрмака?!
26.03.2024 15:49
Як рекомендувала, прости Г-ди, "депутатиня" звернув увагу на статтю 13 Конституції. І що саме я там маю прочитати?

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
26.03.2024 15:51
Я думав ця третякова вже на маскві, давно. Там же був рускій мір в важкій формі з патологією.
А нє, закони для України пише...
А нє, закони для України пише...
26.03.2024 15:51
третьякова - це ж та хвойда, що несла дичину про дітей "низької якості"
26.03.2024 15:55
Чому вона ще не депортована в Ізраїль?
26.03.2024 15:56
Блин, акт (закон) Логана принят 1799 году. Использован менее раз. Все пять разы никто не сел. Делегирование полномочий регламентировано законодательством Украины в рамках международного права. А значит, если какой-то х#р с горы решит пообщаться с представителями других стран, то он либо предоставит документы подтверждающие присвоение ему права представлять страну, либо будет представлять себя, свою организацию и т.д. И никто зарубежем не может и не будет воспринимать его позицию, как представителя Украины тчк!!! Хватит нести чушь и тратить налоги и время граждан.
26.03.2024 15:56
І Єрьмак !!!
26.03.2024 15:57
В Парламентсько президентській республіці навіть голову ВР забули
26.03.2024 16:10
справа в тому, що всі троє - кончені. тому "Галь, відкликай оту х...ю"
26.03.2024 16:12
Зелені дегенерати. Це ж яким тупим стадом треба бути, щоб привести до керування країни таких дебілоїдів?
26.03.2024 16:18
Короткий період ремісії хронічної неадекватності
26.03.2024 16:19
Скільки це лайно буде ще гадити? Збіговисько покидьків.Перетворили ВР в ГосДуру.
26.03.2024 16:19
"Україну за кордоном мають право представляти лише президент, прем'єр-міністр та очільник МЗС"

А якщо вони зараз всі троє "дуже низької якості"?
26.03.2024 16:21
Так що, Арахамію позбавлять можливості вирішувати за українців їхню долю?
26.03.2024 16:24
Чім ближче кінець каденції Зеленского ї його "слуг" тім "*******" набирає все більшого свого апогею
26.03.2024 16:47
А наша Конституція каже, що в нас парламентсько-президенстська республіка. Хоча в Трускавці вчили танців під музон фламідії.
26.03.2024 17:05
Йой, а їрмакака дала згоду оце патякати?
26.03.2024 17:25
Пляяя... а посли тоді кого представляюсь? Миністра Культури?
26.03.2024 18:16
Коротко про цю істоту:

У 2020 році Третьякова https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tretyakova-vidpovila-chi-pide-u-vidstavku-novini-ukrajini-50096591.html заявила , що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Після скандалу https://lb.ua/news/2020/06/26/460688_nardep_tretyakova.html відмовилася йти з посади голови комітету (Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів).
26.03.2024 18:26
Пам'ятаю різні дурощі цієї персони ще до війни. Пам'ятаєте про неякісних дітєй в бідних родинах? Думав, що її вилікували або звільнили, але ні, вона продовжує продукувати гені
26.03.2024 18:32 Відповісти
То що, небритого єрмака за грати?
26.03.2024 18:37 Відповісти
Це узурпація влади. Закон проти опозиції робить неможливим появу нових політичних сил. Закон проти інтелигенції, тому що інтереси народу і влади можуть різнитися, інтелигенція завжди представляє інтереси народу, за це буде сидіти по тюрмах при авторитарному режимі.
26.03.2024 18:48 Відповісти
Так стоп! Хозяин этой слуги что сказал? Конституция н а паузе. Правильно? Или я что-то не так понял? Или Конституция на паузе когда зе решит? Яне знаю чья это слуга но точно не народа Украины.
26.03.2024 18:54 Відповісти
То есть с 21 мая эта норма коснется и зелёной плесени!?
26.03.2024 19:08 Відповісти
Замість того, щоб відправити всіх хто може продвигати наші інтереси, інтереси України у всьому світі, незалежно від партій та політики, ми віддамо наше життя, долю країни 5-6 дурням, пройдисвітам? Ой про що це я не пройдисвітам, а 5-6 неймовірно талановитим менеджерам. Але це не заспокоює... Як казала геніальна Ліна Костенко, що часом здається десь у владі працює день і ніч якійсь механізм по розвалу держави. Або президент візметься за голову і змінить своє оточення, або оточення доведе нас до логічного кінця, або просто кінця!
26.03.2024 19:20 Відповісти
Украинцы это не часть государства ? Как отделять будете ? Волонтеры не должны помогать, люди не должны платить налоги,солдаты могут ехать домой? А Безуглая с шоблом на фронт
26.03.2024 19:22 Відповісти
 
 