Україну за кордоном мають право представляти лише президент, прем’єр-міністр та очільник МЗС, - "слуга народу" Третьякова про свою ініціативу щодо відповідальності за привласнення державних функцій
Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова, яка разом зі своєю колегою Мар’яною Безуглою зареєструвала законопроєкт про довічне ув’язнення з конфіскацією за привласнення державних функцій, заявила, що необхідно зважати на ратифіковані Україною конвенції, зокрема на "Конвенцію про спеціальні місії".
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Facebook.
Третьякова пояснила, що вказаний законопроєкт йде в парі з іншим - 11103 про "спеціальні місії", авторами якого є ті ж особи, що й для 11104.
"Для, для тих, хто не читає ратифіковані Конвенції. Тим, хто знає законотворчі правила – такі закони йдуть у парі. Розглядати потрібно 11103 та 11104. Разом", - зазначила вона.
Нардепка нагадала, що Україна підписала "Конвенцію про спеціальні місії" та має в Конституції статтю 13.
"Зверніть увагу на ст. 13. Та згадайте Основний Закон – нашу Конституцію, а також норми міжнародного права. Відповідно до норм міжнародного права вважається загальновизнаним, що глава держави (а також глава уряду і міністр закордонних справ) представляє свою країну з усіх питань зовнішніх зносин ex officio (за посадою)", - додала Третьякова.
Так вона прокоментувала законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.
Як пояснила її колега, Мар'яна Безугла, проєкт закону є похідним з американського Акту Логана, який досі чинний в США. Ним встановлюється кримінальна відповідальність за ведення переговорів неуповноваженими американськими громадянами з іноземними урядами, які ведуть дискусію зі США (спір). Мета закону – запобігти підриву офіційної позиції держави.
У 2020 році Третьякова https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/tretyakova-vidpovila-chi-pide-u-vidstavku-novini-ukrajini-50096591.html заявила , що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості". Після скандалу https://lb.ua/news/2020/06/26/460688_nardep_tretyakova.html відмовилася йти з посади голови комітету (Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів).