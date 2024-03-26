УКР
"Галь, відкликай оту х...ю", - "слуга народу" Яременко - колезі Третьяковій, яка разом з Безуглою запропонувала скандальний законопроєкт

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко закликав колегу по фракції Галину Третьякову відкликати законопроєкт її авторства, яким пропонується довічно позбавляти волі осіб, які привласнюють державні функції.

Про це він повідомив у коментарях до посту Третьякової у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Галя, так ви ж пропонуєте карати не за посягання на конституційні функції президента чи інших посадових осіб (бо не лише президент може виступати від імені держави). Ви ж пропонуєте карати за "представлення України на міжнародних заходах". Олімпіада - міжнародний захід. Виставки, симпозіуми - міжнародні заходи. Міжнародні організації (які створені урядами) також проводять заходи, куди запрошують "представляти свої країни" кого-завгодно. При цьому ви навіть не визначаєте, що у "привласнювачів" має бути злочинний умисел. Ви не пояснюєте, що має бути шкода суспільним чи державним інтересам, і в чому саме? Галь, я тебе поважаю. Відкликай оту х...ю", - зазначив Яременко.

Читайте також: В Раді хотіли незаконно змінити положення "антитютюнового" закону, - "слуга народу" Яременко

Яременко Богдан

Раніше нардепки "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Водночас Безугла заявила, що це була "компактна законопроєктна провокація".

Читайте: "Коли ми йшли на вибори - говорили про розвиток бізнесу, прийшли до влади - зайнялись перерозподілом", - "слуга народу" Яременко

Отак потихеньку ми прийшли до ;Зеленський-це Україна; і ; Нема Зеленського-нема України;.
Всі задоволені?
26.03.2024 16:05 Відповісти
оту х..ню треба всю відкликати і з офісу і з ВР
26.03.2024 15:56 Відповісти
То Єрьмака за Оман і Стамбул не посадять?
Сумно...
26.03.2024 15:55 Відповісти
Диви, злякався, що д'Єрьмак на єлду натягне разом зі всєм нажітим нєпосільним трудом трускавецького випердиша.
26.03.2024 15:50 Відповісти
Богдан Табуаналофф
26.03.2024 15:50 Відповісти
Галя, Галя....
Не невістка, а схоже всралася!
26.03.2024 15:51 Відповісти
Баба-да? 🤔 Баба-нєт!!! 😂
26.03.2024 16:44 Відповісти
"А ваш Галя - балувана!"
26.03.2024 17:25 Відповісти
То Єрьмака за Оман і Стамбул не посадять?
Сумно...
26.03.2024 15:55 Відповісти
оту х..ню треба всю відкликати і з офісу і з ВР
26.03.2024 15:56 Відповісти
Відкликай ту х...ю,Галя.Заради свого аналу.

З.І
Це фото не аналу,якшо шо.
26.03.2024 15:57 Відповісти
Всмислє не фото аналу? Срака як срака...
26.03.2024 16:46 Відповісти
І нащо вона викладає фото сраки в окулярах?
26.03.2024 17:19 Відповісти
Для Галі анал - не табу!!
26.03.2024 17:20 Відповісти
Екскурсія в дурдом. В кого проблеми зі здоров`ям, не раджу.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana Мар'яна Безугла
26.03.2024 15:58 Відповісти
Дякую! Треба було терміново проблюватися і ніяк не міг. Фото за лінком спрацювали моментально.
26.03.2024 17:55 Відповісти
Хоч воно і "аналтабу", але у цьому випадку діло каже.
26.03.2024 15:59 Відповісти
Анал-табу, це йому тоді відмовили в послугах
26.03.2024 16:38 Відповісти
«Високий штиль». Кандидат на вакансію міністра культури
26.03.2024 16:04 Відповісти
"ота х...ня" це Безугла?
26.03.2024 16:05 Відповісти
Отак потихеньку ми прийшли до ;Зеленський-це Україна; і ; Нема Зеленського-нема України;.
Всі задоволені?
26.03.2024 16:05 Відповісти
Галю треба в дурку. Терміново...
26.03.2024 16:08 Відповісти
Це ж не ту Галю, яка балувана? Ні?
26.03.2024 16:57 Відповісти
Безуглу під видом безмозглої дурочки оформили на роль вкидання пробних шарів своїх диктаторських хатєлок. І не треба казати, що це її ініціатива, вона добросовісно виконує завдання опи.
26.03.2024 16:13 Відповісти
А міг і в опу ахнути... гуманіст
26.03.2024 16:15 Відповісти
Відкликайте зразу дві отих *****
26.03.2024 16:15 Відповісти
Оо, то це напевне д''єрмаку вже припекло раз така швидка реакція.
26.03.2024 16:19 Відповісти
Та там уже в головах х...я!
26.03.2024 16:21 Відповісти
І які дурні вважають, що слуги ОПи хоч пукнуть без дозволу хазяїв? Це вкид ОПи. Звичайна схема зондування перед прийняттям того, що намітили. Остання демонстрація такої схеми була з Залужним.
показати весь коментар
26.03.2024 16:25 Відповісти
26.03.2024 16:29 Відповісти
Зверніть увагу на стиль спілкування. Бидлячество тріумфує! Який поп, такий і прихід.
26.03.2024 16:33 Відповісти
Як же воно відкличе оту х…ю, коли вона сама нею і є?
26.03.2024 16:34 Відповісти
Оце дійсно Х-НЯ
І безмозгла і ота друга ідіотка
26.03.2024 16:38 Відповісти
значить члени фракції признали що галя поре гуйню.це бадьоро.
26.03.2024 16:42 Відповісти
Повний аут-бидло дорвалось до влади.Донецькі і то себе так не вели.
26.03.2024 16:42 Відповісти
Старе анальне дрочиво
26.03.2024 16:49 Відповісти
Шура,ви же знаєтє как я уважаю Остапа Ібрагімовіча,но он - жалкая,прєзрєная лічность...
26.03.2024 17:10 Відповісти
доки ота *****, що на банковій й далі сидітиме там, доти суцільна ***** в країні не спиниться.
26.03.2024 17:47 Відповісти
Аналтабу розсмішив....
26.03.2024 17:55 Відповісти
У Яременка все по Фрейду.
26.03.2024 18:14 Відповісти
Розіграли цирк, щоб подивитись скільки залишилось найтупішого зебидла яке підтримає цю херню. Найсмішніше те що першим під дію цього "закону" поподає... Єрмак, який привласнив буквально усі повноваження в державі, не маючи для цього жодних підстав.
26.03.2024 18:17 Відповісти
Типова помилка тих, хто дорвався до корита. Починають плодити закони проти суперників і не думають, що пройде відносно недовгий час, кілька років, і їх самих же будуть кохати цими ж законами.
26.03.2024 18:23 Відповісти
26.03.2024 19:14 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1772664349540168169 36 мин

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон, яка часто нас відвідує, шокована законом Безмозглої-Третякової про покарання за міжнародне лобіювання інтересів України, та загалом ситуацією з ніби провокацією. Слуги урода соромлять нас на весь світ
26.03.2024 19:15 Відповісти

26.03.2024 20:09 Відповісти
 
 