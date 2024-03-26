"Галь, відкликай оту х...ю", - "слуга народу" Яременко - колезі Третьяковій, яка разом з Безуглою запропонувала скандальний законопроєкт
Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко закликав колегу по фракції Галину Третьякову відкликати законопроєкт її авторства, яким пропонується довічно позбавляти волі осіб, які привласнюють державні функції.
Про це він повідомив у коментарях до посту Третьякової у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Галя, так ви ж пропонуєте карати не за посягання на конституційні функції президента чи інших посадових осіб (бо не лише президент може виступати від імені держави). Ви ж пропонуєте карати за "представлення України на міжнародних заходах". Олімпіада - міжнародний захід. Виставки, симпозіуми - міжнародні заходи. Міжнародні організації (які створені урядами) також проводять заходи, куди запрошують "представляти свої країни" кого-завгодно. При цьому ви навіть не визначаєте, що у "привласнювачів" має бути злочинний умисел. Ви не пояснюєте, що має бути шкода суспільним чи державним інтересам, і в чому саме? Галь, я тебе поважаю. Відкликай оту х...ю", - зазначив Яременко.
Раніше нардепки "Слуги народу" Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроєкт про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.
Водночас Безугла заявила, що це була "компактна законопроєктна провокація".
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон, яка часто нас відвідує, шокована законом Безмозглої-Третякової про покарання за міжнародне лобіювання інтересів України, та загалом ситуацією з ніби провокацією. Слуги урода соромлять нас на весь світ