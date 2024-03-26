УКР
3 977 25

Суддя Печерського "суду" закрила справу щодо адмінправопорушення заступника Єрмака Шурми, - Шабунін

шурма

Суддя Печерського "суду" Шапутько, яка тісно пов’язана із заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Олегом Татаровим, закрила справу проти заступника Єрмака Ростислава Шурми. Шурму лише оштрафували, а могли звільнити з ОП через справу про конфлікт інтересів.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора татарівська суддя Печерського "суду" закрила провадження щодо адмінправопорушення заступника Єрмака.

НАЗК склало протокол на Шурму, який НЕ повідомив про свій конфлікт інтересів, головуючи на засіданнях комітету ОП, рішення якого (в тому числі) забезпечило багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата. 

При цьому сам Шурма зізнався, що (на кінець 2020 р.) інвестував у фірму брата близько 10 млн доларів, (а у 2021-2022 рр.) разом із дружиною позичив брату близько 430 млн грн. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК склало протокол про адмінправопорушення щодо заступника Єрмака Шурми. ІНФОГРАФІКА

Донедавна брат Шурми був директором венчурного фонду, що дає змогу оптимізувати сплату податків на сотні мільйонів гривень. 

Так от, вчора татарівська суддя Світлана Шапутько з Печерського "суду" закрила справу проти Шурми", - написав Шабунін.

Як зазначив голова ЦПК, звʼязок судді Шапутько з Татаровим детально описано в розслідуванні під назвою "Татарчата" колег з Hromadske. 

Поки українці воюють з росією, Татаров і ко влаштовують у нас її маленьку копію (для себе хороших). Бо це в рф команда президента є понад законом, в Україні закон - один для всіх. Печерський суд, як і прокуратура (яка мала "відстоювати" протокол НАЗК) замовчали таке суспільно "малозначиме" засідання.

Також читайте: Дружина заступника голови Офісу президента Шурми купила земельну ділянку в елітному передмісті Києва

"Ми чекаємо на публікацію судового рішення, щоб детально препарувати, як ОП переступило закон, рятуючи чергового заступника Єрмака. Раніше, рятуючи Татарова, ОП скористалося "правками Лозового", скасуванню яких так агресивно зараз протидіє. А до того суддя того самого Печерського "суду" Сергій Вовк підмахнув рішення, яким прикрили незаконну передачу справи Татарова від НАБУ до СБУ", - додав Шабунін.

ОП не міг вибрати гіршого часу, щоб так очевидно відмазувати заступника Єрмака.

Якби татарівська суддя публічно розглядала цю справу, Шурма (з великою вірогідністю) був би визнаний винним і (окрім штрафу) отримав підставу для звільнення з ОП...

Як нагадав Шабунін, за аналогічним протоколом ОП збило з посади неугодного мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Наші вороги точно скористаються відмазуванням заступника голови ОП, щоб підривати надання Україні фінансової та військової допомоги", - підсумував очільник ЦПК.

Також читайте: Справу організатора "схем для ухилянтів" закрили через "правки Лозового". Зеленський ігнорує петицію про їхнє скасування, - Шабунін

Автор: 

суд (11874) Єрмак Андрій (1427) Татаров Олег (431) Шурма Ростислав (138)
+12
Ну дійсно така людина з кришталевим минулим як шурма то не міг бути корупціонером, бо єрмак заказав що то його дівка і він її танцює.
показати весь коментар
26.03.2024 15:56 Відповісти
+12
Страх втратила "влада" зовсім. Тут Майдан вже не допоможе, тут треба вішати на каштанах, на Хрещатику!🤬
показати весь коментар
26.03.2024 15:57 Відповісти
+7
Тіхонєчко в лєс - шагом марш!Пєсню запєвай!-
Да здравствуєт наш пещєрний суд-самий справєдлівий суд в мірє.
показати весь коментар
26.03.2024 16:03 Відповісти
А чому нема фото ( або декількох фото)
суддя Світлана Шапутько з Печерського "суду" ?!!!

Кріна повинна знати «своїх хероів».

Ці фото требо вішати на кожному стовпі та паркані.
Щоб ця курва не вільно ходила по місту, а стрибала як заяць…

Війна усе не спише.

Усі ходи записані.

Судовоі системи в Україні нема. Необхідно усе буде будувати з нуля.
показати весь коментар
26.03.2024 16:11 Відповісти
Віталік! Ти ж обіцяв особисто контролювати розгляд цієї справи (у ефірі разом із Ніколовим). Що забув? Аяй-яй
показати весь коментар
26.03.2024 15:58 Відповісти
Кто бы сомневался!
показати весь коментар
26.03.2024 15:58 Відповісти
Интересно как Шурма через послов пытается продать отжатыйКРАЗ!
показати весь коментар
26.03.2024 15:59 Відповісти
Не звертайте уваги, громадяни. Все чікі-пікі. Корупція переможена. Ідіть всі на фронт .
показати весь коментар
26.03.2024 16:02 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2024 16:07 Відповісти
Ось тіки не требо усе мішати до кучі.
Котлети окремо, а мухи окремо.

Корупція це одне. А захіст себе, батьків, сімьі, та країни - це друге.
показати весь коментар
26.03.2024 16:15 Відповісти
Там аллєс вже в тому що це виявляється було "адміністративне" порушення. І навіть те закрили...
Гуляй рваніна...
показати весь коментар
26.03.2024 16:04 Відповісти
А не треба було замахуватись на шурму в трусіках.
показати весь коментар
26.03.2024 16:06 Відповісти
"Канхфлікт інтєрєсов, канхфлікт інтєрєсов..." Нєту ніякого конфлікта, навпаки, повне співпадіння "інтєрєсов".
показати весь коментар
26.03.2024 16:10 Відповісти
Рука руку миє, особливо д'єрмакова.
показати весь коментар
26.03.2024 16:14 Відповісти
Татарчата працюють.
показати весь коментар
26.03.2024 16:16 Відповісти
Їм пох.й! А буде не пох.й, тільки тоді, коли шкіру живцем з якоїсь мразоти здеруть!
показати весь коментар
26.03.2024 16:24 Відповісти
Ганьба.
показати весь коментар
26.03.2024 16:29 Відповісти
"Наші вороги точно скористаються відмазуванням заступника голови ОП, щоб підривати надання Україні фінансової та військової допомоги", - підсумував очільник ЦПК. Джерело: Так ОП і є нашим ворогом, який робить все для підриву надання нашій країні допомоги!
показати весь коментар
26.03.2024 16:38 Відповісти
якщо на суддю є компромат , самі розумієте вона жити теж хоче
показати весь коментар
26.03.2024 16:58 Відповісти
Зе-гниди мерзоти гнусні.
показати весь коментар
26.03.2024 17:00 Відповісти
У кожного українця повинна бути отака Шапутька! Тоді в країні всі будуть в рівних умовах і буде повна соціальна справедливість...
показати весь коментар
26.03.2024 18:36 Відповісти
Зато тут все святые
показати весь коментар
26.03.2024 19:30 Відповісти
 
 