Суддя Печерського "суду" закрила справу щодо адмінправопорушення заступника Єрмака Шурми, - Шабунін

Суддя Печерського "суду" Шапутько, яка тісно пов’язана із заступником керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Олегом Татаровим, закрила справу проти заступника Єрмака Ростислава Шурми. Шурму лише оштрафували, а могли звільнити з ОП через справу про конфлікт інтересів.

"Вчора татарівська суддя Печерського "суду" закрила провадження щодо адмінправопорушення заступника Єрмака.

НАЗК склало протокол на Шурму, який НЕ повідомив про свій конфлікт інтересів, головуючи на засіданнях комітету ОП, рішення якого (в тому числі) забезпечило багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма зізнався, що (на кінець 2020 р.) інвестував у фірму брата близько 10 млн доларів, (а у 2021-2022 рр.) разом із дружиною позичив брату близько 430 млн грн.

Донедавна брат Шурми був директором венчурного фонду, що дає змогу оптимізувати сплату податків на сотні мільйонів гривень.

Так от, вчора татарівська суддя Світлана Шапутько з Печерського "суду" закрила справу проти Шурми", - написав Шабунін.

Як зазначив голова ЦПК, звʼязок судді Шапутько з Татаровим детально описано в розслідуванні під назвою "Татарчата" колег з Hromadske.

Поки українці воюють з росією, Татаров і ко влаштовують у нас її маленьку копію (для себе хороших). Бо це в рф команда президента є понад законом, в Україні закон - один для всіх. Печерський суд, як і прокуратура (яка мала "відстоювати" протокол НАЗК) замовчали таке суспільно "малозначиме" засідання.

"Ми чекаємо на публікацію судового рішення, щоб детально препарувати, як ОП переступило закон, рятуючи чергового заступника Єрмака. Раніше, рятуючи Татарова, ОП скористалося "правками Лозового", скасуванню яких так агресивно зараз протидіє. А до того суддя того самого Печерського "суду" Сергій Вовк підмахнув рішення, яким прикрили незаконну передачу справи Татарова від НАБУ до СБУ", - додав Шабунін.

ОП не міг вибрати гіршого часу, щоб так очевидно відмазувати заступника Єрмака.

Якби татарівська суддя публічно розглядала цю справу, Шурма (з великою вірогідністю) був би визнаний винним і (окрім штрафу) отримав підставу для звільнення з ОП...

Як нагадав Шабунін, за аналогічним протоколом ОП збило з посади неугодного мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Наші вороги точно скористаються відмазуванням заступника голови ОП, щоб підривати надання Україні фінансової та військової допомоги", - підсумував очільник ЦПК.

