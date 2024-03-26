УКР
Цьогоріч Україна заклала в бюджет на придбання та розробку зброї в країні у 20 разів більше коштів, ніж до повномасштабного вторгнення, - AP

війна,впк

Через затримку допомоги від США Україна нарощує військові витрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Associated Press.

"У 2024 році український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів США на придбання та розробку зброї вдома — у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії", - пише видання.

За даними AP, міністр стратегічних промисловостей України Олександр Камишін заявив, що порівняно з минулим роком Україна випустила мінометів приблизно в 40 разів більше, а виробництво боєприпасів для артилерії зросло майже втричі.

Зазначається, що зростання військових витрат України відбулося на тлі того, що допомога від США у $60 млрд затримується Конгресом Штатів.

Читайте: Тисячі 122-мм пострілів вже прибули до України, вдалося налагодити системне серійне виробництво, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж

Автор: 

військово-промисловий комплекс (293) оборона (4908)
+8
Було 0 гривень, стало 20.
26.03.2024 16:25 Відповісти
+6
Це все робилося, допоки мудрий нарід, втомившись від війни, обрав Блазня.
26.03.2024 16:37 Відповісти
+4
А це треба було робити всі роки до цього повномасштабного... З 2014-го!!!
26.03.2024 16:31 Відповісти
0*20=0
26.03.2024 22:08 Відповісти
А с чем и как сравнивать? Так у нас треть всех этих средств "съело" тогда финансирование постройки бесполезного пиар корвета в Турции. А еще часть вернули обратно в бюджет и передали на дороги.
26.03.2024 16:27 Відповісти
Руки прочь от дорог.Дороги-это святое.Их есть кому "трогать".
26.03.2024 16:33 Відповісти
26.03.2024 18:49 Відповісти
Скільки складів кацапи підірвали до того, та де патронний завод? Хто вкрав гроші і не добудував нові склади?
26.03.2024 19:04 Відповісти
У вас була ціла купа 100%-во своїх генпрокурорів і ви досі не знайшли хто вкрав гроші?
27.03.2024 05:48 Відповісти
Зачекай ,гундоса почвара,а дороги?
26.03.2024 16:33 Відповісти
Скажіть краще скільки це відносно періоду коли "Барига" наживався на війні?
26.03.2024 16:34 Відповісти
Что это за подпольный цех на фотке к новости?
26.03.2024 16:34 Відповісти
Сподіваюсь що хоч третя частина дійде по призначенню.
26.03.2024 16:38 Відповісти
сильно оптимистично
26.03.2024 17:20 Відповісти
20 долярів! Зе-рекорд!
26.03.2024 16:45 Відповісти
Є інший показник: реально виділено було з бюджету в перші місяці 2024-го в десятки разів менше грошей на закупки зброї (в січні, якщо пам'ятаю, десь в 50 разів меньше). А ще розказують, що контракти на дрони укладені тільки на 10-20 % від плану
26.03.2024 16:46 Відповісти
2020, 2021 Зеля теж з суфлеру читав, про рекордні виділення грошей на Армію. Але замовлень не було, і постачання були провалені. Неосвоєні кошти під кінець років рішенням "слуг" були перенаправленні на схематози Зе-Великого крадівництва. А це майже половина виділених в 2020, і дві третини в 2021. От такі байки в стилі кварталу для своїх гигикунів глядачів.
26.03.2024 16:49 Відповісти
Ми і так знаємо, що до повномасштабного вторгнення все йшло на дороги. Але слугориги думають, що нарід геть тупий і статистикою показують який же Херпіду молодець, так 73%? Ви маєте бути задовалені і марш в крамнички купувати картинку свого лідора і бісер для вишивання.
26.03.2024 17:01 Відповісти
На одинадцятому році війни, на третьому повномасштабного вторгнення?! Невже нарешті дійшло?! Оперативно...
26.03.2024 17:02 Відповісти
Я чогось не зрозумів , міліярди за 23 рік на БК і дрони множимо на 20?
26.03.2024 17:12 Відповісти
СЕРЬЁЗНО? Так много денег? Не прошло и двух лет!
26.03.2024 17:18 Відповісти
Просто до цього часу, вони просто клали, а тепер заклали....
26.03.2024 18:42 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1772670549329596482 1 мин

Вот як це працює? Якась зелебобська магія

26.03.2024 19:05 Відповісти
Тут очень возмущались по поводу количества мобилизованных! Не хотите возмущаться про зарплаты? И во сколько это обходиться тем мобилизованным?
26.03.2024 20:21 Відповісти
Уточнение, про зарплаты абсолютно! не нужных гос. структур!
26.03.2024 20:35 Відповісти
 
 