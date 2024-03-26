Цьогоріч Україна заклала в бюджет на придбання та розробку зброї в країні у 20 разів більше коштів, ніж до повномасштабного вторгнення, - AP
Через затримку допомоги від США Україна нарощує військові витрати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Associated Press.
"У 2024 році український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів США на придбання та розробку зброї вдома — у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії", - пише видання.
За даними AP, міністр стратегічних промисловостей України Олександр Камишін заявив, що порівняно з минулим роком Україна випустила мінометів приблизно в 40 разів більше, а виробництво боєприпасів для артилерії зросло майже втричі.
Зазначається, що зростання військових витрат України відбулося на тлі того, що допомога від США у $60 млрд затримується Конгресом Штатів.
