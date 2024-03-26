Окупанти відновили практику авіаударів, застосовують велику кількість ударних дронів, - Сили оборони півдня

В операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири штурми, з яких два в районі Малої Токмачки та два в районі Старомайорського. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

"Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, поновили практику авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - повідомили в Силах оборони півдня.

Також зазначається, що кораблі ворожого флоту в Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії заведені в пункти базування.

