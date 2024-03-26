До 12 років за ґратами засуджено зрадника з окупаційного "МВС РФ", яке діяло під час боїв за Харків, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який працював на агресора у період окупації частини Харківщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисником є місцевий житель, який після захоплення Ізюма добровільно вступив до окупаційної "філії МВС РФ". Там його спочатку призначили "дільничим", а згодом "інспектором дорожньо-патрульної служби" російської псевдоустанови. Після зарахування до окупаційного органу чоловіку видали формений одяг російського зразка, зброю та "посвідчення", з яким він безперешкодно переміщувався в захопленому на той час райцентрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадника, який передавав рашистам локації оборонних заводів на Житомирщині, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Перебуваючи на "посадах", зрадник допомагав загарбникам фабрикувати "справи" проти учасників руху опору в регіоні. Для цього він "здавав" російським окупантам адреси проживання українських патріотів, які залишились у місті і чинили спротив кремлівському режиму. Також зловмисник об’їжджав територію громади та слідкував за дотриманням "заборони" від місцевої окупаційної адміністрації РФ щодо проведення масових зібрань. Під час таких "рейдів" рашисти прямо посеред вулиці ув’язнювали учасників проукраїнських акцій та відвозили їх до російських катівень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 9 років засуджено самопроголошеного голову Димерської ОТГ на Київщині за співпрацю з окупантами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Після звільнення Ізюма колаборант намагався "залягти на дно", щоб уникнути покарання. Однак йому це не вдалося. Співробітники СБУ викрили злочинні дії фігуранта і затримали його під час проведення стабілізаційних заходів. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено "посвідчення МВС РФ" та інші докази незаконної діяльності.



З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала двох зрадниць з Херсонщини, які прикидалися переселенками. ФОТО