РФ вчора не використовувала кораблі для ракетних ударів по Україні, били з наземних платформ, - ВМС

Російські окупанти під час ракетних атак 25 березня не застосовували кораблі.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Можу лише зазначити, що пусків цих ракет із кораблів не відбувалося", - пояснив він.

ЗМІ повідомляли, що окупанти могли атакувати Київ 25 березня гіперзвуковими ракетами "Циркон". Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено.

Плетенчук зауважив, що такі ракети з кораблів не запускалися.

"Зараз вони використовують для цього наземні пускові, які є мобільні і які переміщуються. Тому вразити подібні об'єкти досить складно. Це протикорабельні комплекси "Бал" і "Бастіон"...Можу лише зазначити, що їх запускали з території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів", - підсумував речник.

