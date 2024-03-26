РФ вчора не використовувала кораблі для ракетних ударів по Україні, били з наземних платформ, - ВМС
Російські окупанти під час ракетних атак 25 березня не застосовували кораблі.
Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Можу лише зазначити, що пусків цих ракет із кораблів не відбувалося", - пояснив він.
ЗМІ повідомляли, що окупанти могли атакувати Київ 25 березня гіперзвуковими ракетами "Циркон". Цю інформацію наразі офіційно не підтверджено.
Плетенчук зауважив, що такі ракети з кораблів не запускалися.
"Зараз вони використовують для цього наземні пускові, які є мобільні і які переміщуються. Тому вразити подібні об'єкти досить складно. Це протикорабельні комплекси "Бал" і "Бастіон"...Можу лише зазначити, що їх запускали з території Криму з наземних платформ. І вони точно не запускалися з кораблів", - підсумував речник.
