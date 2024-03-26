УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10605 відвідувачів онлайн
Новини
2 200 24

Різниця між злочинами терористів у "Крокусі" і росіян в Україні - лише у масштабах. Зло однакове, - Кличко

кличко

Терорист №1 Путін використає теракт в ТРЦ "Крокус", щоб згубити ще більше життів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в авторській колонці на "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Путін використає теракт, щоб згубити ще більше життів. "Норд-Ост", Беслан, "Рязанський цукор", "Крокус сіті хол" – теракти, частина з яких межувала з датою виборів Путіна та після яких диктатор міг без наслідків ухвалювати будь-які рішення. За словами представників ЄС та розвідки західних партнерів, після президентських "виборів" Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Наразі вона створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Події в "Крокусі" полегшать Путіну процес мобілізації. Роспропагандисти вже підхопили маячню Путіна про "українське вікно", через яке мали втекти бойовики. А отже мобілізації на Росії бути. Тепер її є чим пояснити населенню", - написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що в день жалоби через вбитих у ТРЦ "Крокус" Росія продовжила вбивати сама. Скасувала святкові заходи, щоб оплакати смерті, але продовжила пускати ракети, щоб нести смерть в Україну.

"Київ та Харків, Дніпро та Одеса, Шостка, Умань, Костянтинівка та ще сотні міст і сіл України… десятки тисяч наших співвітчизників понад два роки гинуть від терористів-росіян. У громадян сусідньої країни в голові спокійно співіснують дві взаємовбивчі тези: "тероризм ІДІЛу проти росіян – це погано, але російський тероризм поти українців – це добре". Сьогодні терорист №1 намагається отримати співчуття цивілізованого світу. Нелюд просить людяності. І світ відповідає людяністю: приспускає прапори, висловлює співчуття. Хоча різниця між діями терористів в "Крокусі" і діями росіян в Україні лише у масштабах: Росія вбиває більше. Зло – однакове", - наголосив Кличко.

Також читайте: Кияни допоможуть громадам Харкова та Запоріжжя, які найбільше постраждали від ракетної атаки минулої ночі, - Кличко

В цих умовах Україні потрібно зміцнювати оборону, зазначив мер Києва.

"Ми живемо поруч з навіженим сусідом, з маніакальним розладом під назвою "Київ за 3 дні". Поки терорист живий, він не полишить наміру захопити Україну. Тому фортифікаційні споруди та лінії оборони, бетонні піраміди, екскаватори, трактори, лопати тощо. Питання укріплень стосується не лише прифронтових регіонів, а й тих, які вже завтра можуть стати прифронтовими. Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні секретар Ради безпеки РФ Патрушев, відповідаючи на запитання журналіста, хто винен у теракті, заявив: "Звісно, Україна". При цьому МЗС РФ відхилило пропозицію Інтерполу допомогти в розслідуванні теракту.

Автор: 

Кличко Віталій (3560) росія (67880) теракт (1070)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Доктор Молот хєрні не скаже
показати весь коментар
26.03.2024 17:01 Відповісти
+11
Віталію респект, влучно сказав!
показати весь коментар
26.03.2024 17:33 Відповісти
+9
Более 70% расстрелянных в "Крокусе" считали, что "СВО" а Украине проводится "слишком мягко", - сообщают изучившие их аккаунты интернет-пользователи.

Вот их и расстреляли мягко , но с помпой
показати весь коментар
26.03.2024 17:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доктор Молот хєрні не скаже
показати весь коментар
26.03.2024 17:01 Відповісти
що не кажи, а Віталя, останнім часом, подорослішав
показати весь коментар
26.03.2024 17:26 Відповісти
Твиттер канал, NEXTA показав, що офіцери ФСБ в одинаковій формі були присутні всередині концерту Crocus Hall, на другому поверсі.

На відео, 5 мужиків, 20 метрів один від одного, в одинаковім темно-синьому одязі,одинаки, без сімей, прийшли на концерт собі....да да..

На відео вели себе спокійно, організовано, кричали один одному "закрийте двері".

Обличчя добре видно, очевидно, що наші спецслужби повинні дізнатись, хто ці люди. Це великий удар по Путіну. Це гірше ніж рязанский сахарок.
показати весь коментар
26.03.2024 17:33 Відповісти
Ви хоч самі те відео передавлювалися? Некста за гучними заголовками сховала помийний клікбейт..
показати весь коментар
26.03.2024 19:30 Відповісти
Володимир Dr.Steelhammer
Віталій Dr. Ironfist
показати весь коментар
26.03.2024 19:44 Відповісти
Ні,це зло які кацапи заслужили.
показати весь коментар
26.03.2024 17:02 Відповісти
та кацапи самі це й організували. таджики - просто руки.

кацапи принесли в жертву сатані 139 москвичів (їм це нічого не коштує), щоб отримати формальний привід для мобілізації .
показати весь коментар
26.03.2024 17:10 Відповісти
Їм не потрібен привід для мобілізації.мобілізація й так йде ії ніхто не відміняв.чому тоді ,за вашою логікою двійник путєна ще досі не об'явив тотальної мобілізації після теракту?
показати весь коментар
26.03.2024 17:24 Відповісти
> мобілізація й так йде ії ніхто не відміняв

- не в тій інтенсивності, що хотів би пуйло. Кацапські медіа (медуза) пишуть, що пуйлу треба 300к щоб ще раз спробувати похід на Харків .

> чому тоді ,за вашою логікою двійник путєна ще досі не об'явив

- бо підключився Захід: це навряд чи було в планах пуйла. Якби Захід мовчав, афера пуйла б пройшла
показати весь коментар
26.03.2024 17:52 Відповісти
Я вас запитав ви не відповіли і почали писати маячню про медузу 300 тис та Харків.якшо фсбешні медіа які нас залякують двома арміями,мобілізаціями трьох тонними кабами для вас авторитет мені з вами ні про що говорити.і ще одне у мене путєн 24 роки перед очима такої недолугої підробки я ще не бачив справжній путєн набагато емоційніше та впевненіше.як морду не фарбуй але як казав Станіславський "не верю" темперамент не той.тому сосією зараз керує патрушев та фсбешники і в його плани цей теракт не входив.
показати весь коментар
26.03.2024 18:04 Відповісти
я вам відповів, будьте уважніші. перечитайте ще раз мої відповіді (там формат: цитата + відповідь)

маячну пишу не я, а ви зі своїм "двійник путіна"
показати весь коментар
26.03.2024 18:43 Відповісти
Підключився Захід тим що співчуття висловив? тому кацапи від мобілізації відмовились-оць це справжня маячня.
Японці які зробили аналіз голосів та облич путєна виявили три різні особи.мої твердження базуються на аналізі виступів путенів оригінал я не бачив з весни минулого року.
показати весь коментар
26.03.2024 19:24 Відповісти
а перший раз, чому теракт не провели, як мобілізацію об'являли?))

ІГІЛ проводить другий великий теракт за останні пару місяців, другий раз США попереджає про це - конспірологи мутузять версію про ФСБ

p.s мобілізація не зупинялася досі, указ діючий. приводів не потрібно, гайки закручені уже давно.
показати весь коментар
26.03.2024 18:07 Відповісти
Навряд би це довірили таджикам.
показати весь коментар
26.03.2024 17:51 Відповісти
******** мститься всім за всі свої біди і невдачі з дитинства до посади завклубу під Дрезданом. Він найбільший русофоб в світі, а життя українців для нього нічого не варта.
"Весь мір в труху..."
показати весь коментар
26.03.2024 17:05 Відповісти
Все по темі і дуже конкретно. Він не тільки мер і боксер, а ще і точний політик, життя заставило.
показати весь коментар
26.03.2024 17:11 Відповісти
Побільше таких крокусів на @уйлостані! Най постійно та безперервно палає уся па-раша!
Україні тоді буде значно легше. Кацапським ви@лядкам буде просто не до нас.
показати весь коментар
26.03.2024 17:13 Відповісти
Знову інтелектуальний блуд відбитої ватки.
показати весь коментар
26.03.2024 17:20 Відповісти
Ni ni , Crokuss , eta drugoie ...eta process ochishcenia ot ruskih svinosabak !
показати весь коментар
26.03.2024 17:29 Відповісти
Віталію респект, влучно сказав!
показати весь коментар
26.03.2024 17:33 Відповісти
Віталію Хвала!
показати весь коментар
26.03.2024 17:43 Відповісти
Тільки не треба "Хвала" ще й з великої букви. Це вже якось занадто
показати весь коментар
26.03.2024 17:50 Відповісти
Более 70% расстрелянных в "Крокусе" считали, что "СВО" а Украине проводится "слишком мягко", - сообщают изучившие их аккаунты интернет-пользователи.

Вот их и расстреляли мягко , но с помпой
показати весь коментар
26.03.2024 17:51 Відповісти
У Крокусі кацапів не гвалтували і не різали на частини живцем. А вони на це цілком заслуговують.

Доречі, Хамас в Ізраїлі робив те ж саме, що кацапня в Україні.
показати весь коментар
26.03.2024 17:57 Відповісти
 
 