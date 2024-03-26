Різниця між злочинами терористів у "Крокусі" і росіян в Україні - лише у масштабах. Зло однакове, - Кличко

Терорист №1 Путін використає теракт в ТРЦ "Крокус", щоб згубити ще більше життів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в авторській колонці на "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Путін використає теракт, щоб згубити ще більше життів. "Норд-Ост", Беслан, "Рязанський цукор", "Крокус сіті хол" – теракти, частина з яких межувала з датою виборів Путіна та після яких диктатор міг без наслідків ухвалювати будь-які рішення. За словами представників ЄС та розвідки західних партнерів, після президентських "виборів" Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Наразі вона створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Події в "Крокусі" полегшать Путіну процес мобілізації. Роспропагандисти вже підхопили маячню Путіна про "українське вікно", через яке мали втекти бойовики. А отже мобілізації на Росії бути. Тепер її є чим пояснити населенню", - написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що в день жалоби через вбитих у ТРЦ "Крокус" Росія продовжила вбивати сама. Скасувала святкові заходи, щоб оплакати смерті, але продовжила пускати ракети, щоб нести смерть в Україну.

"Київ та Харків, Дніпро та Одеса, Шостка, Умань, Костянтинівка та ще сотні міст і сіл України… десятки тисяч наших співвітчизників понад два роки гинуть від терористів-росіян. У громадян сусідньої країни в голові спокійно співіснують дві взаємовбивчі тези: "тероризм ІДІЛу проти росіян – це погано, але російський тероризм поти українців – це добре". Сьогодні терорист №1 намагається отримати співчуття цивілізованого світу. Нелюд просить людяності. І світ відповідає людяністю: приспускає прапори, висловлює співчуття. Хоча різниця між діями терористів в "Крокусі" і діями росіян в Україні лише у масштабах: Росія вбиває більше. Зло – однакове", - наголосив Кличко.

В цих умовах Україні потрібно зміцнювати оборону, зазначив мер Києва.

"Ми живемо поруч з навіженим сусідом, з маніакальним розладом під назвою "Київ за 3 дні". Поки терорист живий, він не полишить наміру захопити Україну. Тому фортифікаційні споруди та лінії оборони, бетонні піраміди, екскаватори, трактори, лопати тощо. Питання укріплень стосується не лише прифронтових регіонів, а й тих, які вже завтра можуть стати прифронтовими. Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет", - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні секретар Ради безпеки РФ Патрушев, відповідаючи на запитання журналіста, хто винен у теракті, заявив: "Звісно, Україна". При цьому МЗС РФ відхилило пропозицію Інтерполу допомогти в розслідуванні теракту.