Різниця між злочинами терористів у "Крокусі" і росіян в Україні - лише у масштабах. Зло однакове, - Кличко
Терорист №1 Путін використає теракт в ТРЦ "Крокус", щоб згубити ще більше життів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в авторській колонці на "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Путін використає теракт, щоб згубити ще більше життів. "Норд-Ост", Беслан, "Рязанський цукор", "Крокус сіті хол" – теракти, частина з яких межувала з датою виборів Путіна та після яких диктатор міг без наслідків ухвалювати будь-які рішення. За словами представників ЄС та розвідки західних партнерів, після президентських "виборів" Росія може почати ще один великий наступ в Україні. Наразі вона створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Події в "Крокусі" полегшать Путіну процес мобілізації. Роспропагандисти вже підхопили маячню Путіна про "українське вікно", через яке мали втекти бойовики. А отже мобілізації на Росії бути. Тепер її є чим пояснити населенню", - написав Кличко.
Мер Києва наголосив, що в день жалоби через вбитих у ТРЦ "Крокус" Росія продовжила вбивати сама. Скасувала святкові заходи, щоб оплакати смерті, але продовжила пускати ракети, щоб нести смерть в Україну.
"Київ та Харків, Дніпро та Одеса, Шостка, Умань, Костянтинівка та ще сотні міст і сіл України… десятки тисяч наших співвітчизників понад два роки гинуть від терористів-росіян. У громадян сусідньої країни в голові спокійно співіснують дві взаємовбивчі тези: "тероризм ІДІЛу проти росіян – це погано, але російський тероризм поти українців – це добре". Сьогодні терорист №1 намагається отримати співчуття цивілізованого світу. Нелюд просить людяності. І світ відповідає людяністю: приспускає прапори, висловлює співчуття. Хоча різниця між діями терористів в "Крокусі" і діями росіян в Україні лише у масштабах: Росія вбиває більше. Зло – однакове", - наголосив Кличко.
В цих умовах Україні потрібно зміцнювати оборону, зазначив мер Києва.
"Ми живемо поруч з навіженим сусідом, з маніакальним розладом під назвою "Київ за 3 дні". Поки терорист живий, він не полишить наміру захопити Україну. Тому фортифікаційні споруди та лінії оборони, бетонні піраміди, екскаватори, трактори, лопати тощо. Питання укріплень стосується не лише прифронтових регіонів, а й тих, які вже завтра можуть стати прифронтовими. Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум, Полтави, Дніпра, Запоріжжя та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет", - підкреслив Кличко.
Як повідомлялося, сьогодні секретар Ради безпеки РФ Патрушев, відповідаючи на запитання журналіста, хто винен у теракті, заявив: "Звісно, Україна". При цьому МЗС РФ відхилило пропозицію Інтерполу допомогти в розслідуванні теракту.
На відео, 5 мужиків, 20 метрів один від одного, в одинаковім темно-синьому одязі,одинаки, без сімей, прийшли на концерт собі....да да..
На відео вели себе спокійно, організовано, кричали один одному "закрийте двері".
Обличчя добре видно, очевидно, що наші спецслужби повинні дізнатись, хто ці люди. Це великий удар по Путіну. Це гірше ніж рязанский сахарок.
Віталій Dr. Ironfist
кацапи принесли в жертву сатані 139 москвичів (їм це нічого не коштує), щоб отримати формальний привід для мобілізації .
- не в тій інтенсивності, що хотів би пуйло. Кацапські медіа (медуза) пишуть, що пуйлу треба 300к щоб ще раз спробувати похід на Харків .
> чому тоді ,за вашою логікою двійник путєна ще досі не об'явив
- бо підключився Захід: це навряд чи було в планах пуйла. Якби Захід мовчав, афера пуйла б пройшла
маячну пишу не я, а ви зі своїм "двійник путіна"
Японці які зробили аналіз голосів та облич путєна виявили три різні особи.мої твердження базуються на аналізі виступів путенів оригінал я не бачив з весни минулого року.
ІГІЛ проводить другий великий теракт за останні пару місяців, другий раз США попереджає про це - конспірологи мутузять версію про ФСБ
p.s мобілізація не зупинялася досі, указ діючий. приводів не потрібно, гайки закручені уже давно.
"Весь мір в труху..."
Україні тоді буде значно легше. Кацапським ви@лядкам буде просто не до нас.
Вот их и расстреляли мягко , но с помпой
Доречі, Хамас в Ізраїлі робив те ж саме, що кацапня в Україні.